NASA'nın uzay aracı, Bennu asteroitinde 'su kalıntıları' buldu

Ayrıca Bkz.

"Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı"

NASA'nın Eylül 2016'da uzaya fırlattığı OSIRIS-REx, yaklaşık 27 ay süren dev uzay yolculuğunun ardından nihayet geçtiğimiz hafta Bennu'ya ulaşmıştı. 800 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen uzay aracı, önümüzdeki iki yıl boyunca Bennu'da bilimsel araştırmalar yapacak ve örnek maddeler toplamaya çalışacak. OSIRIS-REx'in 2021 yılında Bennu'dan ayrılması ve 2023'te de Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

https://solarsystem.nasa.gov/news/786/nasas-newly-arrived-osiris-rex-spacecraft-already-discovers-water-on-asteroid/

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