NASA'nın uzay aracı, Bennu asteroitinde 'su kalıntıları' buldu

Geçtiğimiz hafta Bennu asteroitine ulaşan uzay aracı OSIRIS-REx, gök taşı üzerindeki araştırmalarına hızlı bir giriş yaptı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), OSIRIS-REx'in Bennu üzerinde su kalıntıları keşfettiğini açıkladı.
NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamalarda; gök taşında ‘Hidroksil' adı verilen, oksijen ve hidrojen atomlarının birbirine bağlı bulunduğu moleküllerin tespit edildiği belirtildi. Bilim insanlarının ifadelerine göre bu keşif, asteroidin koptuğu gök cisminin gövdesinde bir zamanlar bol miktarda sıvı su bulunduğuna işaret ediyor.
Ayrıca Bkz. "Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı"
Dünya'dan yaklaşık 120 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Bennu, sadece 500 metrelik bir çap uzunluğuna sahip. Gök taşının bu küçük boyutları nedeniyle şu anda aslında sıvı halde su içerme ihtimali yok. NASA'nın ifadelerine göre Bennu, bundan yüz milyonlarca yıl önce çok daha büyük bir gök cisminin bir parçasıymış. Bu cismin yaklaşık 100 kilometrelik çapa sahip olduğu ve bir zamanlar asteroit kuşağında bulunduğu düşünülüyor.
Bennu'nun 24 kilometre uzaklıktan çekilen fotoğrafı (2 Aralık):
OSIRIS-REx görevinin amacı Bennu'dan örnek numuneler toplayıp Dünya'ya getirmek. NASA'lı bilim insanları Bennu ve benzeri gök taşlarının Dünya üzerindeki hayatın başlangıcında önemli roller oynadığını düşünüyor. Bu anlamda OSIRIS-REx'in Yeryüzü'ne getireceği örnekler, hem Dünya'nın hem de genel anlamda Güneş Sistemi'nin evrimini daha iyi anlamamızda yardımcı olacak.
Keşifle ilgili bazı açıklamalar yapan NASA araştırmacısı Amy Simon,"Bennu, Güneş Sistemi'nin erken oluşum dönemlerine ışık tutuyor. Yapısında hiçbir değişim olmadığı için 4 milyar yıllık bir kalıntı olduğu söylenebilir. OSIRIS-REx topladığı örnek maddelerle birlikte 2023 yılında Dünya'ya geri döndüğünde bizlere Güneş Sistemi'nin tarihine ve evrimine ışık tutan bir hazine sunacak." sözlerini kullandı.
https://solarsystem.nasa.gov/news/786/nasas-newly-arrived-osiris-rex-spacecraft-already-discovers-water-on-asteroid/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamalarda; gök taşında ‘Hidroksil' adı verilen, oksijen ve hidrojen atomlarının birbirine bağlı bulunduğu moleküllerin tespit edildiği belirtildi. Bilim insanlarının ifadelerine göre bu keşif, asteroidin koptuğu gök cisminin gövdesinde bir zamanlar bol miktarda sıvı su bulunduğuna işaret ediyor.
Ayrıca Bkz. "Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı"
Dünya'dan yaklaşık 120 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Bennu, sadece 500 metrelik bir çap uzunluğuna sahip. Gök taşının bu küçük boyutları nedeniyle şu anda aslında sıvı halde su içerme ihtimali yok. NASA'nın ifadelerine göre Bennu, bundan yüz milyonlarca yıl önce çok daha büyük bir gök cisminin bir parçasıymış. Bu cismin yaklaşık 100 kilometrelik çapa sahip olduğu ve bir zamanlar asteroit kuşağında bulunduğu düşünülüyor.
Bennu'nun 24 kilometre uzaklıktan çekilen fotoğrafı (2 Aralık):
OSIRIS-REx görevinin amacı Bennu'dan örnek numuneler toplayıp Dünya'ya getirmek. NASA'lı bilim insanları Bennu ve benzeri gök taşlarının Dünya üzerindeki hayatın başlangıcında önemli roller oynadığını düşünüyor. Bu anlamda OSIRIS-REx'in Yeryüzü'ne getireceği örnekler, hem Dünya'nın hem de genel anlamda Güneş Sistemi'nin evrimini daha iyi anlamamızda yardımcı olacak.
Keşifle ilgili bazı açıklamalar yapan NASA araştırmacısı Amy Simon,"Bennu, Güneş Sistemi'nin erken oluşum dönemlerine ışık tutuyor. Yapısında hiçbir değişim olmadığı için 4 milyar yıllık bir kalıntı olduğu söylenebilir. OSIRIS-REx topladığı örnek maddelerle birlikte 2023 yılında Dünya'ya geri döndüğünde bizlere Güneş Sistemi'nin tarihine ve evrimine ışık tutan bir hazine sunacak." sözlerini kullandı.
NASA'nın Eylül 2016'da uzaya fırlattığı OSIRIS-REx, yaklaşık 27 ay süren dev uzay yolculuğunun ardından nihayet geçtiğimiz hafta Bennu'ya ulaşmıştı. 800 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen uzay aracı, önümüzdeki iki yıl boyunca Bennu'da bilimsel araştırmalar yapacak ve örnek maddeler toplamaya çalışacak. OSIRIS-REx'in 2021 yılında Bennu'dan ayrılması ve 2023'te de Dünya'ya ulaşması bekleniyor.
https://solarsystem.nasa.gov/news/786/nasas-newly-arrived-osiris-rex-spacecraft-already-discovers-water-on-asteroid/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle