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NASA'dan Mars görevleri için "çöp kutusu boyutunda" nükleer reaktör

Uzay programlarının nihai hedefini Mars'ta bir koloni kurmak olarak belirleyen NASA, Kızıl Gezegen'de kurulacak olan uzay üssünü mini nükleer reaktörlerle destekleyecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,3b
1
11
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerikan uzay ajansı NASA, bildiğiniz gibi 2030'lu yıllar itibariyle ilk insanlı Mars yolculuklarına başlamayı hedefliyor. Uzun vadede Kızıl Gezegen yüzeyinde bir üs inşaa etmeyi planlayan uzay ajansı, gezegenin pek de misafirperver olmayan koşulları nedeniyle kurulacak olan bu üssün enerji ihtiyaçlarını karşılama konusunda farklı yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor. NASA'nın üzerinde çalıştığı bu yöntemlerden belki de en önemlisi olan mini-nükleer reaktör "Kilopower" projesinin ilk testleri de nihayet başarıyla tamamlandı.

Ayrıca Bkz. "NASA, Fransa ve Japonya birleşti: Mars'ın uydusundan Dünya'ya örnek getirecekler"
NASA'nın ABD Enerji Bakanlığı'yla bir arada geliştirdiği Kilopower, nükleer enerji konusunda dünyanın en tecrübeli kurumlarından birisi olan Los Alamos Ulusal Laboratuvarları'nda geliştirilmiş. Küçük ölçekli bir nükleer reaktör olan Kilopower, isminden de anlaşıldığı gibi 1 ila 10 kilowatt arasında bir güce sahip. NASA, bu küçük nükleer reaktörlerin yalnızca bir tanesini kullarak iki evin tam 10 yıl boyunca enerji ihtiyacının karşılanabileceğini söylüyor. Mars planları için birden fazla Kilopower'ı Kızıl Gezegen'e götüreceklerini de söyleyen uzay ajansı, bu mini reaktörlerden dört tanesinin küçük bir Mars üssü için yeterli olacağını ifade ediyor.


Kilopower projesi hakkında konuşan NASA yetkilisi Steve Jurcjyk,"Mars, güç sistemleri için çok zorlu bir ortam. Dünya ve Ay'a göre çok daha az güneş ışığı alıyor, geceleri inanılmaz düşük sıcaklıklarda geçiyor ve haftalar hatta aylar süren gezegeni adeta eline geçiren ilginç kum fırtınaları çok sıklıkla görülüyor. Böylesi bir ortamda istikrarlı bir şekilde enerji elde etmek için Kilopower en optimal çözümümüz olacak." ifadelerini kullanıyor.

Space.com'a konuşan ABD Enerji Bakanlığı'ndan Kilopower projesi lideri Patrick McClure ise, Kilopower'ın avantajlarından bahsederek,"Nükleer enerjinin en büyük özelliği hafif ve güvenilir olması. Diğer enerji kaynakları enerji üretmek için çok fazla yakıta ihtiyaç duyabiliyor - dolayısıyla da fazlasıyla ağır olabiliyorlar - veya yılın her döneminde aynı performansı gösteremiyorlar. Kilopower ise hem yılın her dönemi aynı performansta enerji üretebiliyor hem de hafif ve küçük olması nedeniyle kolayca taşınabiliyor." ifadelerine yer vermiş.

Kilopower'ın ilk testlerini geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamlayan NASA, önümüzdeki Mart ayında ise daha gelişmiş tam ölçekli testlerinin yapılacağını söylüyor. Uzay ajansı, Kilopower'ın geliştirilme sürecinin tamamlanmasının ardından reaktörü önce 2020'li yıllardaki insanlı Ay görevlerinde sonrasında ise 2030'lu yıllar itibariyle Mars'ta kullanmayı hedefliyor. Bakalım NASA'nın önümüzdeki 20 yıllık heyecanlı uzay programları nasıl ilerleyecek. 

https://www.space.com/39413-small-nuclear-reactor-kilopower-mars-colony.html Yorum Yaz
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Gece Koklayıcısı 1 yıl
Bazıları da hala dünya düzdür desin
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10ff 1 yıl
ne gerek var?
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OverClocK1ng 1 yıl
İyi bari. Gerçek Jetpack yapabilirler artık...
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gxhero 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Haberi görünce aklıma gelen :D (2 dakikada bu kadar oldu)
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technic26 1 yıl
Madem güvenli niye dünyada kullanmıyorlar? Enerji şirketlerine trilyonlar akıyor. Alsın her mahalle kendine birer tane.
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 1 yıl technic26
technic26

Madem güvenli niye dünyada kullanmıyorlar? Enerji şirketlerine trilyonlar akıyor. Alsın her mahalle kendine birer tane.

bu kadar kucuk boyutta uzun omurlu, verimli ve guvenli calisabildigine gore cok buyuk ihtimal plutonyum 238 kullaniyorlar. buyuk nukleer santrallerde kullanilan klasik fisil yakitlarla bu boyutta bu kadar guvenli sistem mumkun olmaz. pu238 degilse bile benzeri ozel uretilmis bir izotoptur. niye butun evlerde kullanamayiz cunku dogadan gelen dogal bir element degil. cok buyuk maliyetlerle cok az miktarlarda uretilebilen bir malzeme. bildigim kadariyla amerika senede sadece bir kac kilo pu238 uretebiliyor. genel kullanim icin yetersiz bir miktar ancak mars kolonisi gibi cok ozel durumlarda kullanilabilir.
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obsesoz 1 yıl
Martian gerçek oluyor. Matt reisi göndersinler ilk.
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ozbey08 1 yıl
Mars ta eskiden yaşam vardıysa bence Mars gezegeninin iç katmanlarında yaşayan biyolojik,bayteriyel canlılar olabilir.
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Gece Koklayıcısı 1 yıl
Bazıları da hala dünya düzdür desin
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Metorpa 1 yıl
Nükleer konusunda çok çok geç kaldık zaten de ülkede bu konularda en azından araştırma yapan bir topluluk var mı çok merak ediyorum. Yoksa #ÜniversitelerKapatısın :)
Şaka bir yana gerçekten şu öğretmenlik bölümlerini 3-5 yıl kapatsınlar da şu kadro meselesi çözülsün en azından, çarşıdaki simitçi bile öğretmen!
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eulogy 1 yıl
Elon Musk bunu çoktan yaptı.
Yapmasa neden mars projesinde tonla teknolojik ve bilimsel problem varken; kaç tane insan götüreceğinden, kaça mal edeceğinden bahsetsin?
Elon Musk herşeyi yaptı, sadece canı gitmek istemiyor marsa.
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dr20mouse 1 yıl
Nükleer konusunda çok geç kaldık
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