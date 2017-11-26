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NASA, Fransa ve Japonya birleşti: Mars'ın uydusundan Dünya'ya örnek getirecekler

Amerikan, Fransız ve Japon uzay ajansları Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos'u keşfetmeye hazırlanıyor. MMX isimli bu dev görevde en büyük hedef Phobos'tan Dünya'ya örnekler getirmek olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünyanın en büyük uzay ajansları NASA, JAXA ve CNES, Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos'u keşfetmeye hazırlanıyor. Japonya'nın liderlik ettiği Martian Moons eXploration (MMX) isimli bu dev görev, 2024 yılında başlayacak.

Mars'ın uydusundan Dünya'ya örnek getirecek


JAXA, MMX göreviyle beraber Phobos ve Deimos'un kökenlerini araştırmak istiyor. Bu amaç doğrultusunda gelişmiş bir uzay aracı dizayn eden JAXA'nın en büyük hedefiyse Phobos'un yüzeyinden örnekler toplayıp bu örnekleri Dünya'ya getirmek olacak. Daha önce Hayabusa-1 göreviyle 2010 yılında bir asteroitten Dünya'ya örnekler getirmeyi başaran uzay ajansı, bu sefer çok daha zorunu başarmayı ve Mars'ın uydularından Yeryüzü'ne örnekler getirmeyi planlıyor.

2024 yılında fırlatılması planlanan MMX uzay aracı, bir süre Kızıl Gezegen sisteminde araştırma yaptıktan sonra en az 10 gramlık örnek toplayıp 2029 yılında Dünya'ya geri dönecek. JAXA'nın yaklaşık 300 milyon dolarlık bir maliyetle hazırladığı görev başarılı olması halinde büyük bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Daha önce Rusya, Phobos-Grunt isimli bir uzay aracıyla 2011 yılında benzer bir göreve çıkmak istemiş ancak talihsiz bir roket kazası nedeniyle uzay aracı daha Dünya'yı terk edemeden görev sona ermişti.

Ayrıca Bkz. "Rus milyarder, uzaylı arayışında NASA'yı alt etmek istiyor: İşte detaylar"
MMX misyonunda NASA'nın göreviyse MEGANE (Japonca 'gözlük' anlamına geliyor) isimli özel bir ölçü ekipmanını geliştirmek olacak. Bir nötron ve X-ışını spektrografı olan MEGANE, Phobos'un yaydığı bu ışınları inceleyerek gezegenin yapısına ve geçmişine dair çalışmalar yapacak. NASA'nın 15 milyon dolar maliyetle geliştireceği MEGANE, MMX uzay aracının 7 önemli ekipmanından birisi olacak.
Yine bu 7 önemli ekipmandan bir diğeri olan yakın-kızılötesi spektrometresi MacrOmega ise Fransa uzay ajansı CNES tarafından üretiliyor. Yüksek çözünürlüklü kızılötesi bir kamerayı ve bir spektrometreyi bir araya getiren MacrOmega, Phobos ve Deimos'un kayalık yapısına dair çok önemli çalışmalar yapacak. MacrOmega, ayrıca MMX'in iniş yapabileceği bölgeyi belirlemekte de yardımcı olacak.

Üç büyük uzay ajansını bir araya getiren Mars Moons eXploration göreviyle birlikte Kızıl Gezegen'in uydularına dair birçok sorunun cevaplanması bekleniyor. Bilim insanları uzun bir süredir Phobos ve Deimos'un Mars'ın yörüngesine yakalanmış gök taşları olduğunu düşünüyor. Ancak uyduların kökenine dair hala birçok soru işareti bulunuyor. Bakalım MMX görevi bu sorulara cevap olabilecek mi.

https://www.outerplaces.com/science/item/17120-nasa-jaxa-mars-moons Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
obsesoz 2 yıl
Adamlar 2024 ün planlarını yapıyor. Vay be!
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kartal172 2 yıl
Bizim de otomobilimiz elektrikli olacak. Kahvede muhabbetleri dönüyor..
Not: kahveye gitmem. Gideni de sevmem
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Tensi 2 yıl
JAXA'yi duydugum anda aklima Space Brothers geliyor. Izlemeyenlere tavsiye. CNES'in ESA yerine NASA ile boyle bir calsmaya girmesi de ayri ilginc geldi bana.
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GAMBIT 2 yıl Tensi
Tensi
JAXA'yi duydugum anda aklima Space Brothers geliyor. Izlemeyenlere tavsiye. CNES'in ESA yerine NASA ile boyle bir calsmaya girmesi de ayri ilginc geldi bana.

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