NASA’dan dünya ekonomisinden bile büyük 10 kentilyonluk dev proje

Haber Editörü
Dünya ekonomisinin çökmesine neden olacak yeni çılgın projesini duyuran Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay boşluğunda yaptığı araştırmalarda değerli bir asteroit keşfetti. Öyle ki 200 kilometre gibi devasa bir genişliğe sahip cisim üzerinde inceleme yapan araştırmacılar yüzeyde 10 kentilyon, diğer bir değişle 10 bin katrilyon dolar değerinde maden tespit etti.
Dünya ekonomisinin yaklaşık 74 trilyon dolar olduğu düşünüldüğünde değeri daha iyi anlaşılan asteroitin altın, nikel ve demir gibi değerli madenlere ev sahipliği yaptığı ifade ediliyor. Gök cismine uzay aracı göndermek için düğmeye basan NASA’nın yüksek maliyet nedeniyle madenleri Dünya’ya nasıl sağ salim getireceği ise şimdilik bilinmiyor.
NASA yüksek maliyetleri düşürmenin yollarını arıyor
En yüksek platin kaynağa sahip gök taşlarından 800 gram platin elde etmek için bir ton cevhere ihtiyaç duyulduğu düşünüldüğünde, asteroitleri solar-elektrik iyon motorlarıyla gezegenimize yaklaştırarak yörüngede toplamak isteyen NASA'ya oldukça geniş bir kaynak gerekiyor. Yani işlemin yapılabilmesi için 2,5 ton ağırlığındaki bir robotun kendi ağırlığının 100 katı kadar cevher taşıması gerekiyor.
Özellikle maliyet konusunda yoğun mesai harcayan uzmanların 6 ila 10 yıl içerisinde ilk uçuşu yapması bekleniyor. Hatırlayacağınız gibi uzaydan ilk kez 2010 yılında, Japonya Uzay Ajansı’na ait "Hayabusa" aracıyla "25143 Itokawa" asteroitinden birkaç parça toz Dünya'ya ulaşmıştı.
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Üzülüyorum [8\|]
65 milyon yıl önce dinozor neslinin yok olmasına yol açan asteroidin çapı 10 km civarındaydı ve uzun süre gelişmiş canlıların yaşamasına uygun ortam oluşamadı.
10km çap az gelebilir. Ancak hayal edin: Kıtalar arası yolculuk yapan bir Boeing 7x7 uçağı yaklaşık 10km yüksekten uçar. Yani o çarpan asteroid yere değdiğinde üst tarafına bir Boeing olsaydı, çarpardı!
Burada 200km çapındaki cismi kontrollü düşürmekten bahsediyorsunuz!
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Bir de "bizde şöyle böyle" diyen ve her dış kaynaklı bilimsel gelişmede milletin değerlerine dokunduran ukala kesim var. Muhtemelen zeka olarak ergenlik aşamasından kopamamışlar. Eleştirmek, yapıcı olursa değerli. Siz, şahsen, bu kalkınma ve modernleşme çabasının neresinde elinizi yükün altına sokabiliyorsunuz? İnsanlık için ortaya ne koydunuz? Yoksa tek bildiğiniz "tu, kaka!", değil mi?