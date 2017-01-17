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NASA’dan dünya ekonomisinden bile büyük 10 kentilyonluk dev proje

Güneş Sistemi'nde yer alan 200 kilometre genişliğinde bir asteroite uzay aracı indirmek isteyen NASA, eğer hedefine ulaşırsa gök cismi yüzeyinden 10 bin katrilyon dolar değerinde maden çıkaracak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
31,4b
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91
Uzay
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Dünya ekonomisinin çökmesine neden olacak yeni çılgın projesini duyuran Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay boşluğunda yaptığı araştırmalarda değerli bir asteroit keşfetti. Öyle ki 200 kilometre gibi devasa bir genişliğe sahip cisim üzerinde inceleme yapan araştırmacılar yüzeyde 10 kentilyon, diğer bir değişle 10 bin katrilyon dolar değerinde maden tespit etti.
Dünya ekonomisinin yaklaşık 74 trilyon dolar olduğu düşünüldüğünde değeri daha iyi anlaşılan asteroitin altın, nikel ve demir gibi değerli madenlere ev sahipliği yaptığı ifade ediliyor. Gök cismine uzay aracı göndermek için düğmeye basan NASA’nın yüksek maliyet nedeniyle madenleri Dünya’ya nasıl sağ salim getireceği ise şimdilik bilinmiyor.

NASA yüksek maliyetleri düşürmenin yollarını arıyor 

En yüksek platin kaynağa sahip gök taşlarından 800 gram platin elde etmek için bir ton cevhere ihtiyaç duyulduğu düşünüldüğünde, asteroitleri solar-elektrik iyon motorlarıyla gezegenimize yaklaştırarak yörüngede toplamak isteyen NASA'ya oldukça geniş bir kaynak gerekiyor.  Yani işlemin yapılabilmesi için 2,5 ton ağırlığındaki bir robotun kendi ağırlığının 100 katı kadar cevher taşıması gerekiyor.
Özellikle maliyet konusunda yoğun mesai harcayan uzmanların 6 ila 10 yıl içerisinde ilk uçuşu yapması bekleniyor. Hatırlayacağınız gibi uzaydan ilk kez 2010 yılında, Japonya Uzay Ajansı’na ait "Hayabusa" aracıyla "25143 Itokawa" asteroitinden birkaç parça toz Dünya'ya ulaşmıştı.

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darkaura 2 yıl
sanirim haber 16 psyche astroidinden bahsediyor. yakin zamanda nasanin arac gonderecegi metal astroid. buyuk oranda demir ve nikelden olusuyor ama cok buyuk miktarlarda diger degerli metalleride iceriyor. gunes sistemi yeni olusurken parcalanan mars boyutlarinda bir gezegenin cekirdegi oldugu tahmin ediliyor. gezegenler olursurken henuz sivi haldeyken, degerli metallerin cogu agirliklarindan oturu cekirdegine coker. bu sebebden platin, altin, paladyum benzeri degerli metaller dunya kabugunda cok cok az buluruz. oyleki dunyada piyasada dolasimda olan tum platini eritip bir olimpik havuza doldursak ancak ayak bilegine kadar gelir. ayni sekilde dunyada dolasimda olan tum altini eritsek o havuzu ancak doldururuz. dunya yuzeyinde olan degerli metal miktari bu kadar az. bu acidan 16 psyche bu degerli metallerin yogunlasip, toplandigi 200kilometre capinda bir hazine. degerli metal derken olay sadece taki kuyum degil, platin ve benzeri metallerin teknolojide cok onemli yerleri var. mesela yakit hucrelerinde platin kullanilir. yakit hucresi cok verimli ve temiz bir enerji depolama sekli olsada dunyadaki tum arabalara yakit hucresi uretmeye yetecek platin gezegen kabugunda mevcut degil. kisaca gelecegin altina hucumu literal olarak meteor kusaginda gerceklesecek.
sanirim haber 16 psyche astroidinden bahsediyor. yakin zamanda nasanin arac gonderecegi metal astroid. buyuk oranda demir ve nikelden olusuyor ama cok buyuk mik...
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Mesudum 2 yıl
Sorsanız, herkes televizyon karşısında belgesel izliyordur. Forumun çoğu da okuma yazmanın çok ötesinde tahsile sahiptir.
Üzülüyorum [8\|]

65 milyon yıl önce dinozor neslinin yok olmasına yol açan asteroidin çapı 10 km civarındaydı ve uzun süre gelişmiş canlıların yaşamasına uygun ortam oluşamadı.
10km çap az gelebilir. Ancak hayal edin: Kıtalar arası yolculuk yapan bir Boeing 7x7 uçağı yaklaşık 10km yüksekten uçar. Yani o çarpan asteroid yere değdiğinde üst tarafına bir Boeing olsaydı, çarpardı!
Burada 200km çapındaki cismi kontrollü düşürmekten bahsediyorsunuz!
***************
Bir de "bizde şöyle böyle" diyen ve her dış kaynaklı bilimsel gelişmede milletin değerlerine dokunduran ukala kesim var. Muhtemelen zeka olarak ergenlik aşamasından kopamamışlar. Eleştirmek, yapıcı olursa değerli. Siz, şahsen, bu kalkınma ve modernleşme çabasının neresinde elinizi yükün altına sokabiliyorsunuz? İnsanlık için ortaya ne koydunuz? Yoksa tek bildiğiniz "tu, kaka!", değil mi?
Sorsanız, herkes televizyon karşısında belgesel izliyordur. Forumun çoğu da okuma yazmanın çok ötesinde tahsile sahiptir.Üzülüyorum [8\|]
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ProsesMuhendisi 2 yıl
Bir sömürmediğiniz göktaşı kalmıştı onu da yapmak için kolları sıvamışsınız. İnşallah uzaylılar bunu öğrenir de Amerikan üstünde bi Amerika daha olduğunu anlarsınız
Bir sömürmediğiniz göktaşı kalmıştı onu da yapmak için kolları sıvamışsınız. İnşallah uzaylılar bunu öğrenir de Amerikan üstünde bi Amerika daha olduğunu anlars...
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2 Avatar Avatar
Moving On 10 ay
Adamlar neler yapıyor, nasıl projeleri var, biz hala 100x100 avatar koymaya çalışıyoruz..
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The Ace of Spades 10 ay
Zor ama imkansız bir görev değil . Yapılacak robotun esnek bir maddeden yapılması gerekiyor kesinlikle . Esnek maddelerin taşıma ve ağırlık konusunda daha başarılı olduğu bir gerçek zaten .
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Torlak Kemal 11 ay
Bu 10 kentilyon hesabının yanlış bir hesap olduğunu düşünüyorum. Asteroiddeki madenlerin miktarını bugünkü piyasa değeri ile çarparak elde ediyorlar. Aynı bizim bor hesapları gibi yanlış bir hesap. Bir malın piyasa değerini yani fiyatını onun miktarı belirler. Altının gramı 190 tl yani 41,5 dolar. Dünyada çıkarılmış ve işlenmiş 171300 ton altın var. Bu durumda kişi başına 23 gr. altın düşüyor. Eğer bir asteroidde dünyadakinin 100 katı altın bulursanız yani 17 küsur milyon ton altın bulursanız, bunu gramı 41,5 ile çarpıp, 710 trilyon dolar değerinde altın bulduk diyemezsiniz çünkü o miktarda altını dünyaya getirirseniz, altın herkesin ulaşabileceği bir maden haline geleceği için altının talep esnekliğine bağlı olarak fiyatı da 30-150 kat düşer. Örneğin talep esnekliği 1 ise fiyatı 0,41 USD, talep esnekliği 0,5 ise fiyatı 0,83 USD olur demektir. Yani böyle bir durumda altının gramı 0,3-1,5 dolar civarında olur. Kişi başına neredeyse 2,5 kilo düşen bir madenin fiyatı asla kişi başına 23 gramdaki haliyle kalamaz.
Bu basit ekonomi gerçeği göz ardı edilip hep akıldışı rakamlar telaffuz ediliyor.
Göz ardı edilen bir başka şey ise dünyanın o kadar madene ihtiyacı olup olmadığı. Dünyadaki bor yataklarının %70 bizde ama ihtiyaç olmadığı için atıl bir vaziyette bekliyor. Şimdi bir astereoidde dünyadakinin 100 katı bor bulsalar ne bulmasalar ne, ihtiyacın yok ki! Ha, bir gün yeni bulduğun bir teknoloji için lazım olur ve YAYGIN KULLANIMI gündeme gelir, o zaman değerlenir tabii ama bu haliyle bor değersiz bir maden.
Şimdi bir asteroidde demir bulmanın pek bir esprisi yok çünkü dünyada demir kıtlığı yok. Ama titanyum kıtlığından söz edilebilir, zirkonyum kıtlığından, kobalt kıtlığından söz edilebilir.
Yani uzay madenciliğinin bir teknolojik darboğazı var bir de ekonomik darboğazı var. Teknolojik darboğaz belli. Oraya nasıl gideceksin, dünyaya nasıl getireceksin, bu bir sorun.
Ekonomik darboğazı ise iki boyutlu:
1. O madene dünyada gerçekten ihtiyaç var mı? Örneğin dünyaya demir getirmenin esprisi nedir?
2. O madeni uzayda üretmenin maliyeti dünyada üretmenin maliyetinden düşük olacak mı? Düşük olmayacaksa neden uzay madenciliği yapalım?
Uzay madenciliğini dünyada yaygın bulunan madenler için gereksiz, dünyada ender bulunan madenler içinse gerekli buluyorum.
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Ksenofanex 10 ay Torlak Kemal
Merak ettiğim bir şey var.Uzay madenciliği yapmaya başlayınca küresel ekonomi nasıl büyüyecek,nasıl etkilenecek?Örneğin katrilyonlarca dolar değerinde muhtelif nadir kaynak,mineral ve maden bulduk,bir şekilde işledik getirdik.Bu ekonomiyi nasıl etkileyecek?Dünyadaki toplam para 200 trilyon,toplam borç 400 trilyon.E şimdi bu yeni materyallerle yeni ürünler yapılıp satılsa bu sadece belli bir miktar paranın o sektöre gitmesi/kayması anlamına gelir.Ekonomi nasıl büyüyor kısaca?Devletler yine karşılıksız para basıp suni olarak mı şişirecek ekonomiyi?
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combaba 11 ay
nasadakilerin veya uzaydan göktaşı getirecek olanların hiç düşünmediği bir şey var. Gelen her bir göktaşı dünyanın ağırlığını artıracaktır. Ağırlığın artmasın dünyada yapacakğı değişimler ise asl geri döndürülemez şekilde bozulma olacaktır. Mesela zaman daha hızlı akacaktır. Bitkilerin büyüme hızları yavaşlayacak, verim düşecektir. KEza organik canlılarda da aynı şekilde büyüme yavaşlayacaktır. Mesela bizim 2 m. civarlarında olan boyumuz gelen her 1000 tonda 1 cm gibi bir ortalamada düşecektir. Ayın çekim gücü ve dünya çekimi arasında denge bozulacak, Okyanuslara olan etkilerini düşünemiyorum bile. BU kadar hırs sadece bizi yok edişe götürür. Eğer bu çaplı büyük madencilk yapılacaksa bu madenlerin dünyaya gelmesi söz konusu olmamalı.
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Puantum 11 ay
Ne projesi kıraathane açsınlar
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The Ace of Spades 1 yıl
Bir asteroit bu kadar değerliyse "55 Cancri e" gibi elmas gezegenlerin değeri ne kadar .. Onu düşünelim ..
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hapocod 2 yıl
Bu bilim bir harika dostum.
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Barış Manço 2 yıl
10 metre asteroit bir mahalleyi yok eder 200 kilometre çapında asteroitden bahsediyoruz. Olası bir faciada dünyanın yok oluşunu izleriz.
Diğer yandan adamlar bilim yapıyor. Hedeflerine bakar mısın ? Bir şekilde amaçlarına ulaşırsalar hem bütün dünya nezdinde isimlerini duyuracaklar hemde çok ciddi kazanç sağlayacaklar.
Hayal et, çabala, başar. Bizim aklımız başka yerde olduğu için başımızı kaldırıp şöyle bir yukarı bakamıyoruz. Oysa geçmişe göz gezdirirsek gökte bir şeyler araması gereken asıl millet bizdik. Uluğ beyden bu yana bir arpa boyu yol alamadık.
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atilasat 2 yıl
elimde yumurta ile ceviz arası büyüklüğünde bir meteor var. dağda buldum. tahlil yaptırmadım ama meteor olduğu açık. nerden ne edilir biri yazarsa sevinirim. zira 18 bin lira kredi kartı borcum var
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TheDenier 2 yıl
Kocaman halat atıp çekeceksin niye bu kadar dert etmişler.
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nasa, uzay madenciliği ve
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