NASA’dan dünya ekonomisinden bile büyük 10 kentilyonluk dev proje

Dünya ekonomisinin çökmesine neden olacak yeni çılgın projesini duyuran Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay boşluğunda yaptığı araştırmalarda değerli bir asteroit keşfetti. Öyle ki 200 kilometre gibi devasa bir genişliğe sahip cisim üzerinde inceleme yapan araştırmacılar yüzeyde 10 kentilyon, diğer bir değişle 10 bin katrilyon dolar değerinde maden tespit etti.

Dünya ekonomisinin yaklaşık 74 trilyon dolar olduğu düşünüldüğünde değeri daha iyi anlaşılan asteroitin altın, nikel ve demir gibi değerli madenlere ev sahipliği yaptığı ifade ediliyor. Gök cismine uzay aracı göndermek için düğmeye basan NASA’nın yüksek maliyet nedeniyle madenleri Dünya’ya nasıl sağ salim getireceği ise şimdilik bilinmiyor.

NASA yüksek maliyetleri düşürmenin yollarını arıyor

En yüksek platin kaynağa sahip gök taşlarından 800 gram platin elde etmek için bir ton cevhere ihtiyaç duyulduğu düşünüldüğünde, asteroitleri solar-elektrik iyon motorlarıyla gezegenimize yaklaştırarak yörüngede toplamak isteyen NASA'ya oldukça geniş bir kaynak gerekiyor. Yani işlemin yapılabilmesi için 2,5 ton ağırlığındaki bir robotun kendi ağırlığının 100 katı kadar cevher taşıması gerekiyor.

Özellikle maliyet konusunda yoğun mesai harcayan uzmanların 6 ila 10 yıl içerisinde ilk uçuşu yapması bekleniyor. Hatırlayacağınız gibi uzaydan ilk kez 2010 yılında, Japonya Uzay Ajansı’na ait "Hayabusa" aracıyla "25143 Itokawa" asteroitinden birkaç parça toz Dünya'ya ulaşmıştı.