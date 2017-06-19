NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev teleskobu 2018'de uzaylı aramaya başlıyor

Uzay araştırmalarında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılmasına artık çok da uzun bir süre kalmadı. Geçtiğimiz Aralık ayında yapımı tamamlanan devasa uzay teleskobu James Webb'in artık fırlatılmak için Ekim 2018'i beklediği bugünlerde uzay ajansı NASA da teleskobun gözlem yapacağı ilk gök cisimlerini açıkladı.
NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre devrimsel uzay teleskobu James Webb'in araştırma yapacağı ilk adresler; Güneş Sisteminden Enceladus ve Europa, Güneş Sistemi dışından ise henüz geçtiğimiz yıl keşfedilen TRAPPIST-1e isimli gezegen olacak. Bildiğiniz gibi bu gök cisimlerinin her biri de üzerlerinde yaşam barındırabilme olasılıkları nedeniyle çok uzun bir süredir bilim insanlarının merceği altında. İnsanoğlunun yaptığı en güçlü uzay teleskobu James Webb de faaliyete geçtiği ilk günlerde işte bu olasılığa ışık tutmaya çalışacak.
Ayrıca Bkz. "Bu gezegenler tıpkı Dünya'ya benziyor: İşte 7 yeni "Dünya""
James Webb'in gözlem yapacağı adreslerin belirlenmesi ise NASA için oldukça kolay bir işlem olmuş. Tarihin en güçlü uzay teleskobunu ilk kez kullanma şerefini yine teleskobun dizaynı ve yapımında emeği geçen bilim insanlarına vermek isteyen NASA, bu bilim insanlarına nereyi araştırmak istediklerini sorduktan sonra Europa, Enceladus ve TRAPPIST sisteminde karar kılınmış.
NASA'lı bilim insanlarının da deyimiyle adeta bir "zaman makinesi" gibi çalışacak olan James Webb'in en büyük bilimsel amacı, bundan tam 13 milyar yıl önce, karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak. Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Eric Smith de, James Webb ile keşfedebilecekleri şeylerin bir sınırı bulunmadığını belirtirken, "Big Bang sonrası oluşmuş ilk galaksilerden; Europa, Enceladus ve TRAPPIST'teki kimyasal hayat izlerine kadar, Webb evrenimizdeki tüm bu inanılmaz şeyleri araştırmaya koyulacak." ifadelerini kullanıyor.
Ekim 2018'de Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibariyle Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor.
NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre devrimsel uzay teleskobu James Webb'in araştırma yapacağı ilk adresler; Güneş Sisteminden Enceladus ve Europa, Güneş Sistemi dışından ise henüz geçtiğimiz yıl keşfedilen TRAPPIST-1e isimli gezegen olacak. Bildiğiniz gibi bu gök cisimlerinin her biri de üzerlerinde yaşam barındırabilme olasılıkları nedeniyle çok uzun bir süredir bilim insanlarının merceği altında. İnsanoğlunun yaptığı en güçlü uzay teleskobu James Webb de faaliyete geçtiği ilk günlerde işte bu olasılığa ışık tutmaya çalışacak.
Ayrıca Bkz. "Bu gezegenler tıpkı Dünya'ya benziyor: İşte 7 yeni "Dünya""
James Webb'in gözlem yapacağı adreslerin belirlenmesi ise NASA için oldukça kolay bir işlem olmuş. Tarihin en güçlü uzay teleskobunu ilk kez kullanma şerefini yine teleskobun dizaynı ve yapımında emeği geçen bilim insanlarına vermek isteyen NASA, bu bilim insanlarına nereyi araştırmak istediklerini sorduktan sonra Europa, Enceladus ve TRAPPIST sisteminde karar kılınmış.
Hubble'ın bilimsel varisi James Webb, uzayın sırlarını ortaya çıkaracakDile kolay tam 27 yıldır adeta uzaydaki gözümüz haline gelen Hubble Uzay Teleskobu, her ne kadar bizleri hala şaşırtmaya devam ediyor olsa da artık çok daha yeni teknolojilerle donatılmış çok daha güçlü bir teleskoba ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu anlamda Hubble'ın bilimsel varisi olarak nitelendirilen James Webb, şimdiden tüm uzay meraklılarını heyecanlandırmayı başarıyor.
NASA'lı bilim insanlarının da deyimiyle adeta bir "zaman makinesi" gibi çalışacak olan James Webb'in en büyük bilimsel amacı, bundan tam 13 milyar yıl önce, karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak. Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Eric Smith de, James Webb ile keşfedebilecekleri şeylerin bir sınırı bulunmadığını belirtirken, "Big Bang sonrası oluşmuş ilk galaksilerden; Europa, Enceladus ve TRAPPIST'teki kimyasal hayat izlerine kadar, Webb evrenimizdeki tüm bu inanılmaz şeyleri araştırmaya koyulacak." ifadelerini kullanıyor.
Ekim 2018'de Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibariyle Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor.
https://exoplanets.nasa.gov/news/1441/icy-moons-galaxy-clusters-and-distant-worlds-among-selected-targets-for-james-webb-space-telescope/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çünkü;
'' sakalını kes lan adama benze, saça bak karı gibi, tipe bahh laa '' gibi problemleri asla olmayan, ,işleri KİŞİLER değil bilim olan insanlar böyle güzel kardeşim :)
Ülkemizde 80 milyonda 100bin civarı bulunabilir belki...