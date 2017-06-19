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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev teleskobu 2018'de uzaylı aramaya başlıyor

Hubble'ın bilimsel varisi niteliğindeki James Webb Uzay Teleskobu, nihayet önümüzdeki yıl içerisinde uzaya fırlatılacak. Teleskobun gözlem yapacağı ilk gök cisimleriyse epey merak uyandırıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13,3b
1
23
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmalarında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılmasına artık çok da uzun bir süre kalmadı. Geçtiğimiz Aralık ayında yapımı tamamlanan devasa uzay teleskobu James Webb'in artık fırlatılmak için Ekim 2018'i beklediği bugünlerde uzay ajansı NASA da teleskobun gözlem yapacağı ilk gök cisimlerini açıkladı.

NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre devrimsel uzay teleskobu James Webb'in araştırma yapacağı ilk adresler; Güneş Sisteminden Enceladus ve Europa, Güneş Sistemi dışından ise henüz geçtiğimiz yıl keşfedilen TRAPPIST-1e isimli gezegen olacak. Bildiğiniz gibi bu gök cisimlerinin her biri de üzerlerinde yaşam barındırabilme olasılıkları nedeniyle çok uzun bir süredir bilim insanlarının merceği altında. İnsanoğlunun yaptığı en güçlü uzay teleskobu James Webb de faaliyete geçtiği ilk günlerde işte bu olasılığa ışık tutmaya çalışacak.

Ayrıca Bkz. "Bu gezegenler tıpkı Dünya'ya benziyor: İşte 7 yeni "Dünya""
James Webb'in gözlem yapacağı adreslerin belirlenmesi ise NASA için oldukça kolay bir işlem olmuş. Tarihin en güçlü uzay teleskobunu ilk kez kullanma şerefini yine teleskobun dizaynı ve yapımında emeği geçen bilim insanlarına vermek isteyen NASA, bu bilim insanlarına nereyi araştırmak istediklerini sorduktan sonra Europa, Enceladus ve TRAPPIST sisteminde karar kılınmış.

Hubble'ın bilimsel varisi James Webb, uzayın sırlarını ortaya çıkaracak

Dile kolay tam 27 yıldır adeta uzaydaki gözümüz haline gelen Hubble Uzay Teleskobu, her ne kadar bizleri hala şaşırtmaya devam ediyor olsa da artık çok daha yeni teknolojilerle donatılmış çok daha güçlü bir teleskoba ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu anlamda Hubble'ın bilimsel varisi olarak nitelendirilen James Webb, şimdiden tüm uzay meraklılarını heyecanlandırmayı başarıyor.

NASA'lı bilim insanlarının da deyimiyle adeta bir "zaman makinesi" gibi çalışacak olan James Webb'in en büyük bilimsel amacı, bundan tam 13 milyar yıl önce, karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak. Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Eric Smith de, James Webb ile keşfedebilecekleri şeylerin bir sınırı bulunmadığını belirtirken, "Big Bang sonrası oluşmuş ilk galaksilerden; Europa, Enceladus ve TRAPPIST'teki kimyasal hayat izlerine kadar, Webb evrenimizdeki tüm bu inanılmaz şeyleri araştırmaya koyulacak." ifadelerini kullanıyor.

Ekim 2018'de Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibariyle Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor.
 

https://exoplanets.nasa.gov/news/1441/icy-moons-galaxy-clusters-and-distant-worlds-among-selected-targets-for-james-webb-space-telescope/ Yorum Yaz
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hidrojennn 2 yıl
ilk yorum konuyla ilgili 2 ve 3 yorumlar konuyla alakasız ve her yere siyaset nasıl bulaştırılırla ilgili. bu arkadaşlara siyasi forumlar yetmiyor çevresinde de bu konuları konuşamıyorlar galiba. bu militan chpli ve akplilerden bıktık.
ilk yorum konuyla ilgili 2 ve 3 yorumlar konuyla alakasız ve her yere siyaset nasıl bulaştırılırla ilgili. bu arkadaşlara siyasi forumlar yetmiyor çevresinde de...
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artenis 2 yıl en beğenilen 0MG90
0MG90
Bunlar niye sittin senesinden kalma giysi giyip duruyorlar? Apple lansmanıda öyle.

çünkü;
'' sakalını kes lan adama benze, saça bak karı gibi, tipe bahh laa '' gibi problemleri asla olmayan, ,işleri KİŞİLER değil bilim olan insanlar böyle güzel kardeşim :)
Ülkemizde 80 milyonda 100bin civarı bulunabilir belki...
0MG90Bunlar niye sittin senesinden kalma giysi giyip duruyorlar? Apple lansmanıda öyle.çünkü;'' sakalını kes lan adama be...
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capital.punishment 2 yıl
Geçiniz
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The Ace of Spades 2 yıl
Hubble'ın son limiti 13.4 milyar isik yili uzakliktaki gn-z11 galaksisiydi . Redshifti 11.09 . (Belki bir ihtimal Udfj-39546284 redshift = 11.9 uzaklik 13.37 milyar fakat photometric bir olcum )
Peki James Webb'in son limiti kac isik yili veya megaparsek olacak ?
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sakiri 2 yıl
İnsanlık adına gurur verici bir olay olarak bakmak lazım bu tip konulara diğer türlü yaklaşımları ise tamamen kafamizdan silmeliyiz. Biz ülke olarak elimizdeki mevcut durumda en iyi ne yapabiliriz diye düşünmeliyiz.
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tufanumur12 2 yıl
ya uzaylılar düşman çıkarsa o zaman ne yiyeceğiz. 3 dünya savaşı uzaylılarla çıkacak gibi duruyor. :)
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fotifoti 2 yıl
Kimisi parayı havaya saçıyor, kimisi uzaya :)
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paramedical 2 yıl
Uzaylilarda bizi gorecek mi?
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sniper23 2 yıl
Bu uzaylı merakını bir anlayamadım, gitti. Bu uzaylı işi, İspanya İmparatorluğunun Amerika kıtasını ziyareti gibi olursa ne yapacaklar merak ediyorum.
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LambayaFunfDe 2 yıl
koca uzay gemisini ram sandım
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general-net 2 yıl
Fotoğrafına baktım da bu gemiyi Nasa'nın ekibi yerine Spielberg'in ekibi çizseymiş daha doğru olurmuş.
Yani uzaylı avına çıkacan ama uzay aracın uydu anteni yüklenmiş çekçek arabasından hallice.
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yoksulseytan22 2 yıl general-net
general-net
Fotoğrafına baktım da bu gemiyi Nasa'nın ekibi yerine Spielberg'in ekibi çizseymiş daha doğru olurmuş.
Yani uzaylı avına çıkacan ama uzay aracın uydu anteni yüklenmiş çekçek arabasından hallice.

Şekli uydu antenidir. Çünkü kendisi bildiğimiz büyük aynalı antendir. Hubble 'ın muadili değildir. O yüzden şekli Hubbledan farklıdır.

Senin çatıdaki antene kıyasla bunun yaptığı kızılötesi ışık gibi dalga boylarını yakalamak ve bu dalga boylarını geri dünyaya sinyal yoluyla iletmektir.

Yani veri alır ve iletilr.
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Honey_Badger_06 2 yıl
Babacım bırakın bu işlere bulaşmayın adamlar tehlike lanet olsun
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