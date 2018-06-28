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NBA takımı kripto para madenciliğine başlıyor

NBA takımlarından Sacramento Kings, bir hayır organizasyonu çerçevesinde Ether madenciliği yapacak. Takım madencilik kazançlarını bölge insanının yaşam kalitesini artırmak için harcayacak.
11 ay
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2
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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NBA takımı kripto para madenciliğine başlıyor
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2014 yılında Bitcoin ile bilet ücretlerinin ödenmesine izin vererek bu alanda bir ilke imza atan NBA takımlarından Sacramento Kings yenilikçi bir projeye daha imza attı. Madencilik ekipmanları tedarikçisi MiningStore ile ortak bir hayır programı başlatan kulüp, bu program kapsamında kripto para madenciliği yapacak. MiningForGood isimli programdan elde edilecek gelir ise bölge halkının eğitim ve iş imkanı bulması için harcanacak.


Salonda madencilik yapılacak 

Kulüp Başkanı Vivek Ranadivé tarafından duyurulan programa göre kulübün NBA maçlarını oynadığı Golden 1 Center salonunun bir kısmı madencilik cihazları için ayrılacak. MiningStore'un sağladığı ve değeri 7 bin dolar olan cihazlarla salonda Ether madenciliği yapılacak. Son haftalarda bir hayli değer kaybeden Ether'in değeri şu an 435$ ancak madencilik cihazları için ödeme yapılmayacağı için Sacramaneto Kings'in madencilikle önemli bir gelir elde etmesi bekleniyor. Elde edilen gelirin harcanmasında bölgedeki siyahilere öncelik tanınacak. Gelirin önemli bir kısmı teknolojik eğitim ve mesleki eğitim için harcanacak.


Geçtiğimiz yıl teknoloji girişimlerinin yarıştığı bir etkinliğe sponsor olan Sacramento Kings, NBA'in en ''teknoloji dostu'' takımlarından biri olarak biliniyor. MinigForGood hareketiyle madencilik yapan ilk spor kulübü unvanını alan kulüp bu hareketin NBA'de boy gösteren diğer takımlar tarafından da sürdürülebileceğinin altını çiziyor. 


https://www.cnet.com/news/sacramento-kings-the-new-cryptocurrency-miners-on-the-block/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Moving On 11 ay
Keşke bizim ülkenin sporcuları da kripto para işine girse, örneğin;
AdamCoin by Arda Turan
1 Yanıt Yanıtla
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sniper23 10 ay Moving On
O zaman Donanımhaber'de ki herkes balon diye ağlamaya başlardı.
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