NEC, MultiSync EA serisi içerisine 27-inç'lik yeni bir ekran modeli ekledi

Görüntüleme sektöründe hazırladığı ürünler ile üst sıralarda yer alan firmalardan NEC, MultiSync EA serisi içerisine EA273WMi isimli 27-inç'lik yeni bir ekran modeli ekledi.

27-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı AH-IPS bir panel ile gelen NEC EA273WMi, kullanıcılara 16:9 en-boy oranı ve 25,000:1 dinamik kontrast değeri sunuyor. Hareketli ayak yapısıyla dikey olarak kullanılabilen ekran, üzerinde DisplayPort, HDMI, DVI-D,VGA USB 2.0 (4) portlarını, iki adet 1W hoparlörü ve özel kablo düzenleme sistemini barındırıyor. Kontrol paneli kolay kullanım için dokunmatik olarak hazırlanan NEC EA273WMi, ControlSync isimli teknolojisi ile çoklu ekran kurulumlarında tek bir merkez üzerinden toplu kontrol imkanı sağlıyor. Ortamdaki ışığı ve insanları algılayabilen özel sensörlerin de unutulmadığı ekran modeli, ECO modu ile karbon ayak izi ve maliyet gibi konularda da bilgi verebiliyor.

Eylül ayında satışa çıkacağı belirtilen NEC EA273WMi, 449$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.techpowerup.com/190083/nec-display-solutions-introduces-the-ea273wmi-ips-monitor.html