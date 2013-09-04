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NEC, MultiSync EA serisi içerisine 27-inç'lik yeni bir ekran modeli ekledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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NEC, MultiSync EA serisi içerisine 27-inç'lik yeni bir ekran modeli ekledi
Görüntüleme sektöründe hazırladığı ürünler ile üst sıralarda yer alan firmalardan NEC, MultiSync EA serisi içerisine EA273WMi isimli 27-inç'lik yeni bir ekran modeli ekledi.
27-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı AH-IPS bir panel ile gelen NEC EA273WMi, kullanıcılara 16:9 en-boy oranı ve 25,000:1 dinamik kontrast değeri sunuyor. Hareketli ayak yapısıyla dikey olarak kullanılabilen ekran, üzerinde DisplayPort, HDMI, DVI-D,VGA USB 2.0 (4) portlarını, iki adet 1W hoparlörü ve özel kablo düzenleme sistemini barındırıyor. Kontrol paneli kolay kullanım için dokunmatik olarak hazırlanan NEC EA273WMi, ControlSync isimli teknolojisi ile çoklu ekran kurulumlarında tek bir merkez üzerinden toplu kontrol imkanı sağlıyor. Ortamdaki ışığı ve insanları algılayabilen özel sensörlerin de unutulmadığı ekran modeli, ECO modu ile karbon ayak izi ve maliyet gibi konularda da bilgi verebiliyor.
Eylül ayında satışa çıkacağı belirtilen NEC EA273WMi, 449$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.techpowerup.com/190083/nec-display-solutions-introduces-the-ea273wmi-ips-monitor.html Yorum Yaz
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ssbrutality 6 yıl
1963bursa
39 inç 4k Televizyon 699 dolar.http://www.amazon.com/Seiki-Digital-SE39UY04-39-Inch-Ultra/dp/B00DOPGO2G/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1378303323&sr=8-2&keywords=uhd+tvBunlar 27 inç FullHDyi 449 dolara satmaya çalışacaklar, Oled, 4k yada dokunmatik olsa belki kabul görebilirdi.

İyiyimiş..
3840 x 2160 Panel Resolution
4K up scaling
Thin Bezel
Seiki Made In Japan..Kesin Sharp Üretiyordur Panelini.Ciddi Fiyat Çok İyiymiş.Sağol Hocam Link İçin.
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AlicanDernek 6 yıl
Teşekkürler ben almayayım
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1963bursa 6 yıl
39 inç 4k Televizyon 699 dolar. amazon.com/...
Bunlar 27 inç FullHD'yi 449 dolara satmaya çalışacaklar, Oled, 4k yada dokunmatik olsa belki kabul görebilirdi.
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casperfriendly 6 yıl
27 inç full hd olmamalıdır bence 2k yakisir.
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