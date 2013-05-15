NEC dünyada ilk defa sıvı soğutmalı akıllı telefon hazırladı

Japon elektronik üreticisi NEC, hazırladığı akıllı telefon modelleriyle dünya genelinde çok fazla ses getiren bir marka olmasa da ortaya koyduğu yenilikçi yaklaşımlar ile teknoloji dünyasında zaman zaman gündem yaratmayı başarabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda ince tasarımlı Android telefonlarıyla dikkat çeken NEC, bir ilke daha imza atarak kullandığı mobil işlemci için sıvı soğutma sistemine sahip akıllı telefon hazırlayan ilk üretici oldu.

Medias X 06E adını taşıyan ve genel görünümü itibariyle HTC’nin Rhyme modelini akıllara getiren yeni telefon, Sony Xperia Z ve Google Nexus 4 gibi telefonlardan aşina olduğumuz Qualcomm’un dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisinden güç alıyor. 1.7GHz hızında çalışan işlemci, türünün en yüksek performanslı modeli olmasa bile, yenilikçi yaklaşımını bu noktada devreye sokan NEC, soğutma olarak tercihini sıvı soğutmadan yana kullanmış. İçi sıvı dolu bakır ısı borusu ile, geleneksel pasif soğutma çözümlerine kıyasla çok daha serin çalıştırılan işlemci, bu sayede performanstan da ödün vermiyor.

Yüksek performanslı işlemci grubunde yer alan ancak özellikle Nexus 4’te yaşandığı üzere, thermal throttling denen aşırı ısınmaya bağlı olarak frekansını düşüeren ve dolayısıyla performans kaybı yaşayan Snapdragon S4 Pro, sıvı soğutma sayesinde NEC’in yeni telefonunda performanstan ödün vermeyecek gibi görünüyor. Diğer özellikleri arasında 4.7-inç büyüklüğünde 720p ekran, 13MP çözünürlüğünde Exmor RS sensörlü kamera ve Android 4.2 gibi detaylara yer verilen telefon aynı zamanda son derece ince bir yapıda. Japonya’ya özgü bir telefon olarak kalması ve ülkenin en büyük GSM operatörlerinden NTT Docomo tarafından lanse edilmesi beklenen NEC Medias X 06E, renk seçenekleri ve aksesuarları ile bayanların da ilgisini çekecek gibi görünüyor.