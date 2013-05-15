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NEC dünyada ilk defa sıvı soğutmalı akıllı telefon hazırladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC dünyada ilk defa sıvı soğutmalı akıllı telefon hazırladı
Japon elektronik üreticisi NEC, hazırladığı akıllı telefon modelleriyle dünya genelinde çok fazla ses getiren bir marka olmasa da ortaya koyduğu yenilikçi yaklaşımlar ile teknoloji dünyasında zaman zaman gündem yaratmayı başarabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda ince tasarımlı Android telefonlarıyla dikkat çeken NEC, bir ilke daha imza atarak kullandığı mobil işlemci için sıvı soğutma sistemine sahip akıllı telefon hazırlayan ilk üretici oldu.

Medias X 06E adını taşıyan ve genel görünümü itibariyle HTC’nin Rhyme modelini akıllara getiren yeni telefon, Sony Xperia Z ve Google Nexus 4 gibi telefonlardan aşina olduğumuz Qualcomm’un dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisinden güç alıyor. 1.7GHz hızında çalışan işlemci, türünün en yüksek performanslı modeli olmasa bile, yenilikçi yaklaşımını bu noktada devreye sokan NEC, soğutma olarak tercihini sıvı soğutmadan yana kullanmış. İçi sıvı dolu bakır ısı borusu ile, geleneksel pasif soğutma çözümlerine kıyasla çok daha serin çalıştırılan işlemci, bu sayede performanstan da ödün vermiyor.

Yüksek performanslı işlemci grubunde yer alan ancak özellikle Nexus 4’te yaşandığı üzere, thermal throttling denen aşırı ısınmaya bağlı olarak frekansını düşüeren ve dolayısıyla performans kaybı yaşayan Snapdragon S4 Pro, sıvı soğutma sayesinde NEC’in yeni telefonunda performanstan ödün vermeyecek gibi görünüyor. Diğer özellikleri arasında 4.7-inç büyüklüğünde 720p ekran, 13MP çözünürlüğünde Exmor RS sensörlü kamera ve Android 4.2 gibi detaylara yer verilen telefon aynı zamanda son derece ince bir yapıda. Japonya’ya özgü bir telefon olarak kalması ve ülkenin en büyük GSM operatörlerinden NTT Docomo tarafından lanse edilmesi beklenen NEC Medias X 06E, renk seçenekleri ve aksesuarları ile bayanların da ilgisini çekecek gibi görünüyor.
NEC dünyada ilk defa sıvı soğutmalı akıllı telefon hazırladı

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Guest 6 yıl en beğenilen
kaç yıl oldu akıllı telefonlar hayatımıza gireli, üreticiler daha iyi teknoloji kullanarak enerji verimliliği artırmak yerine performans uğruna olayı bu duruma getirdiler. insanlarda öyle saçma bir tüketim alışkanlığı oluşturuldu ki 1.9 ghz işlemci aynı firma tarafından voltaj düşürülerek 1.2 ghz'den piyasaya sürülse "o para ona verilir mi!" diye kimse yüzüne bakmaz. benchmark manyağı oldu millet, adam 1 sene sonra s4 almayı hayal ederken "o zaman da 5'i çıkacak" diye şimdiden hüzünleniyor.
kaç yıl oldu akıllı telefonlar hayatımıza gireli, üreticiler daha iyi teknoloji kullanarak enerji verimliliği artırmak yerine performans uğruna olayı bu duruma ...
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1 Yanıt Yanıtla +72
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blk 6 yıl
arkadaşlar benim anladığım vede yazıda da belirtilen sıvı soğutma değil. gerek işlemci gerekse ekran kartlarının soğutucularında kullanılan ısı borusu burada da kullanılmış. böylece ısı daha geniş alana dağıtılmış ve haliyle sıcaklık değerleri de düşmüş. bence oldukça güzel bir çözüm.
arkadaşlar benim anladığım vede yazıda da belirtilen sıvı soğutma değil. gerek işlemci gerekse ekran kartlarının soğutucularında kullanılan ısı borusu burada da...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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aycibin 4 yıl
Hooooooort
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Sirkadyen 4 yıl
Pil bulun pil.

Ram, işlemci, ekran aldı başını gitti pil yerinde sayıyor.
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DH Misafiri 4 yıl
bu telefon türkiyede varmı acaba bilen varmi çok güzelmiş...
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efe4 4 yıl
Bu telefon ne kadar talep görür bilmiyorum ama oyun oynayanlar için oldukca iyi gözüküyor
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bellair 6 yıl
iyi bir atılım oldu. yakında diğer firmalarında örneklerini görürüz :)
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bukalemun56 6 yıl
ssbrutality
S. Hawking Pasif olunca ne kadar faydalı olacak ki? Sonuçta telefonla beraber su da ısınmayacak mı?
Nec Senin için,Arka kapağa Entegre 2mm Radyatör Ayarlayacakmış :)) Şaka Bir Yana Bu Arada Haklısın,Bilgine

kesinlikle işe yarar çünkü sıvı haznesi işlemci ile temas edip ısınıyor ısınan sıvı genleşerek resimlerdede gözüktüğü gibi yukarıya çıkıyor yukarıda soğuyan sıvı yada sıvı+gaz her neyse tekrar hacmi küçülüp termometredeki civa misali soğumuş olarak aşağı iniyor.
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h0c@ 6 yıl
Sayın DH yöneticileri, az zamanda çok iş yaptığınızı ve yoğun çalıştığınızı düşünüyorum ancak haberlerde bir çok imla hatası oluyor, muhtemelen hızlı yazmaktan dolayı oluşan bu hataları yayınlamanızdan önce haberi yazan değil de bir başka kişi okursa bu tip hatalar daha az olabilir. Ufak bir eleştriydi umarım kimseyi kızdırmamışımdır. :)
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ssbrutality 6 yıl
S. Hawking
Pasif olunca ne kadar faydalı olacak ki? Sonuçta telefonla beraber su da ısınmayacak mı?

Nec Senin için,Arka kapağa Entegre 2mm Radyatör Ayarlayacakmış :)) Şaka Bir Yana Bu Arada Haklısın,Bilgine
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KANUNI61 6 yıl
sacmalamışlar turbo but ile 2,6 ghz e cıkıyor sanırsın
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N. Chomsky 6 yıl
Pasif olunca ne kadar faydalı olacak ki?
Sonuçta telefonla beraber su da ısınmayacak mı?
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milyondabir 6 yıl
iyi oc olur bu telefon o zaman ))
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danGerfuLL 6 yıl milyondabir
milyondabir
iyi oc olur bu telefon o zaman ))

Adamlar sogutma derdinde siz hala overclock diyorsunuz.
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