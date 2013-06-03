NHK, 8 inçlik IGZO TFT'li esnek OLED ekran prototipini sergiledi





Yakın zamanda esnek OLED'leri de kapsayan iOLED isimli yeni bir ekran yapısı geliştirdiğini duyuran NHK, halihazırda Samsung, LG gibi öncü firmaların esnek OLED üretiminde yaşadığı kapsülleme sorunlarına çözüm getirdiğini beyan etmişti. Bu açıklamanın ardından Japon yayın kuruluşu, her yıl Tokyo'daki araştırma laboratuvarında düzenlediği Open House etkinliğinde iki sene sonra yeniden bir esnek ekrana yer verdi. Görüntüleme teknolojileri ve esnek OLED ekranlar üzerine uzun süredir çalışmalarda bulunan NHK STRL'nin (Bilim & Teknoloji Araştırma Laboratuvarları) son esnek ekran prototipi, 8 inç büyüklüğünde ve VGA (640 x 360 piksel) çözünürlüklü bir yapıya sahip. 100 ppi piksel yoğunluğuna ulaşan ekran, daha önce sergilenen ürünlerden farklı olarak üç yeni özelliği bünyesinde barındırıyor.

Prototipin ilk yeni özelliği; yapısında ihtiva ettiği kırmızı fosforesan OLED materyal. NHK STRL tarafından geçen yıl geliştirilen bu materyal, diğer fosforesan OLED'lerin aksine bir iridyum bileşiği değil; platinyum bileşiği ile benzokinolin türü bir ana materyalin bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Kullanım ömrü artan ve güç tüketimi düşen kırmızı OLED ve diğer birimleri aktif hale getiren TFT katmanı panelin ikinci yeni niteliği olarak ilan edildi. Amorf IGZO yarı iletken materyal kullanılarak imal edilen bir ince film transistör katmanını beraberinde getiren 8 inçlik esnek ekranın OLED materyallerini ise; bir polimer ile oluşturulan katman koruyor. Bu katmanın detayları resmen açıklanmadı; ancak iOLED yapısının bir parçası olan yeni koruyucu yapının bu ürüne de entegre edilmiş olma ihtimali oldukça yüksek.

İki yıl önce 5 inçlik bir esnek ekran çözümü sergileyen NHK STRL, bu yıl çok daha gelişmiş bir panelle katılımcıların karşısına çıktı. OLED ekran teknolojileriyle alakalı büyük ilerleme kaydeden uzak doğulu firmanın ilerleyen dönemlerde teknolojilerini hangi amaçla kullanacağı bilinmiyor.

http://www.oled-info.com/nhk-developed-8-flexible-oled-panel-prototype