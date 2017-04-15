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NSA’in hack araçları Windows kullanıcılarının güvenliğini tehdit ediyor

Edward Snowden, NSA tarafından kullanılan hack araçlarının internete sızdırıldığını ve milyonlarca bilgisayarın herkes tarafından elde edilebilen bu araçlarla hacklenebileceğini dile getirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Emre Karakullukçu
Yazar
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Edward Snowden, bundan yalnızca birkaç saat önce NSA’ın (Ulusal Güvenlik Ajansı) kullandığı hack araçlarının internete sızdırıldığını belirten bir tweet paylaştı. Tweet’inde, bu araçların güncel Windows işletim sistemini kullanan bilgisayarları hacklemek amacıyla kullanılabileceğinden bahseden Snowden, araçların yaklaşık bir sene önce internete sızdırıldığını ancak kurumun Microsoft’u herhangi bir şekilde uyarmadığını dile getirdi.
 

The Intercept tarafından da gündeme taşınan olay, paylaşılan bilgilere göre Shadow Brokers isimli hacker grubunun hack araçlarını internet üzerinde bulmasıyla ortaya çıktı. Hack araçlarının Windows 10 dışındaki tüm Windows işletim sistemlerini hacklemek amacıyla kullanılabileceği açıklandı ve bir siber güvenlik uzmanı, Windows 10’a sahip olan sistemlerin bile hacklenme riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Hacker House isimli siber güvenlik şirketinin kurucularından birisi olan Matthew Hickey, sızdırılan araçların yalnızca 1-1,5 saatlik arama ile internet üzerinden bulunabileceğini dile getirdi. Hickey “Yaklaşık bir buçuk saat içerisinde herhangi bir kişi araçları indirebilir ve dünya üzerinde Microsoft işletim sistemini kullanan herhangi bir bilgisayara saldırabilir.” dedi.

 

Bazı kaynaklarda sızıntıların eski olduğu ve artık işe yaramadığından bahsediliyor ancak birden çok sızıntının var olmasından dolayı bunlardan en az birinin Windows 10’u hacklemek amacıyla kullanılabileceği düşünülüyor. Tüm internet kullanıcılarının ulaşabileceği araçlar, Sıfır Gün Açığı (Zero-Day Exploid) olarak bilinen açıklardan faydalandıkları için son derece tehlikeliler. Bu tabir geniş kitlelerce bilinen ve henüz kapatılamamış olan sistem açıkları için kullanılıyor.

Durumun Mashable tarafından gündeme taşınmasının ardından Microsoft sözcüsü, şirketin paylaşılan bir raporu araştırdığını ve müşterilerinin güvenliğini sağlamak adına gerekli olan her şeyi yapacaklarını haber sitesine iletmiş.


http://mashable.com/2017/04/14/nsa-hacking-tools-shadowbrokers/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#OqGcHby6lsqY Yorum Yaz
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xense 2 yıl
bilgisayarsız hacklenen, kandırılan insanlar var ulkede..
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Türkçesever 2 yıl
Hacklenmek o kadar da kötü bir şey olmasa gerek.
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sniper23 2 yıl Türkçesever
KALEMLİK100

Hacklenmek o kadar da kötü bir şey olmasa gerek.


Devletin dijital sistemlerin ne kadar zayıf olduğunu bilsen, o zaman ne kadar kötü bir şey olduğunu anlardın.
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Turkforce 2 yıl
Burda verilmek istenen mesaj Windows 10 telemetri denilen bilgi göndermeleri olsa dahi çok güvenlidir. :-)
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X-FI 2 yıl
Ayrıca unutmayın ki anti-virus yazılımınızın yanında mutlaka anti-exploit ve anti-ransomware'de kullanın. Haberde anlatılan 0-day'lere karşı.
Tavsiyem, Windows Defender + Malwarebytes Premium 3.
Tabi ilk önce kendinizi geliştirmek daha önemli, bu tür şeylere karşı.
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Türkçesever 2 yıl X-FI
Malwarebytes ile Windows Defender öyle kasma yapmaz mı? İkisi de gerçek zamanlı korumalı. İkisi de yetersiz hem. Malwarebytes tarama amaçlı iyidir. En iyi ikili Bitdefender (Ücretli)+Malwarebytes'dır. Malwarebytes Free'den bahsediyorum bu arada.
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X-FI 2 yıl
Haberi güncelleyin, birkaç saat önce açıkladılar twitter'dan gördüm, Microsoft Win7'den itibaren tüm Windows'larda bu açıkları kapattıkları ortaya çıktı. Daha exploitler sızdırılmadan hemde.
Yani şu an güncel bir Windows sürümü kullanıyorsanız, sıkıntınız yok demektir.
Esas trojanları MacOS kullanıcıları düşünsün. Microsoft güvenlik ekibi yıllardır sıkı çalışıyor.
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WarSaw 2 yıl
Windows = Legal Trojan
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Tugrul_512bit 2 yıl
şimdi tüm hindistanlılar ve çinliler masaüstü arkalplanlarını küfür ile doldursalar ms komuta binasında epey zorluk çekerler
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