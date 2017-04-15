NSA’in hack araçları Windows kullanıcılarının güvenliğini tehdit ediyor





Edward Snowden, bundan yalnızca birkaç saat önce NSA’ın (Ulusal Güvenlik Ajansı) kullandığı hack araçlarının internete sızdırıldığını belirten bir tweet paylaştı. Tweet’inde, bu araçların güncel Windows işletim sistemini kullanan bilgisayarları hacklemek amacıyla kullanılabileceğinden bahseden Snowden, araçların yaklaşık bir sene önce internete sızdırıldığını ancak kurumun Microsoft’u herhangi bir şekilde uyarmadığını dile getirdi.

The Intercept tarafından da gündeme taşınan olay, paylaşılan bilgilere göre Shadow Brokers isimli hacker grubunun hack araçlarını internet üzerinde bulmasıyla ortaya çıktı. Hack araçlarının Windows 10 dışındaki tüm Windows işletim sistemlerini hacklemek amacıyla kullanılabileceği açıklandı ve bir siber güvenlik uzmanı, Windows 10’a sahip olan sistemlerin bile hacklenme riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Hacker House isimli siber güvenlik şirketinin kurucularından birisi olan Matthew Hickey, sızdırılan araçların yalnızca 1-1,5 saatlik arama ile internet üzerinden bulunabileceğini dile getirdi. Hickey “Yaklaşık bir buçuk saat içerisinde herhangi bir kişi araçları indirebilir ve dünya üzerinde Microsoft işletim sistemini kullanan herhangi bir bilgisayara saldırabilir.” dedi.

Bazı kaynaklarda sızıntıların eski olduğu ve artık işe yaramadığından bahsediliyor ancak birden çok sızıntının var olmasından dolayı bunlardan en az birinin Windows 10’u hacklemek amacıyla kullanılabileceği düşünülüyor. Tüm internet kullanıcılarının ulaşabileceği araçlar, Sıfır Gün Açığı (Zero-Day Exploid) olarak bilinen açıklardan faydalandıkları için son derece tehlikeliler. Bu tabir geniş kitlelerce bilinen ve henüz kapatılamamış olan sistem açıkları için kullanılıyor.

Durumun Mashable tarafından gündeme taşınmasının ardından Microsoft sözcüsü, şirketin paylaşılan bir raporu araştırdığını ve müşterilerinin güvenliğini sağlamak adına gerekli olan her şeyi yapacaklarını haber sitesine iletmiş.

http://mashable.com/2017/04/14/nsa-hacking-tools-shadowbrokers/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#OqGcHby6lsqY