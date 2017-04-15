Microsoft, NSA sızıntısındaki açıkların düzeltildiğini duyurdu

Shadow Brokers isimli hacker grubu tarafından geniş kitlelere duyurulan NSA hack araçları sızıntısı, Microsoft’un paylaştığı bilgilere göre artık Windows işletim sistemlerini hacklemek amacıyla kullanılamıyor. Dün Edward Snowden ve Hacker House’un kurucusu Matthew Hickey tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan sızıntı, söylentilere göre güncel Windows 10 da dahil Windows’un tüm sürümlerinin hacklenmesini sağlayan araçlara sahipti. Olayın gündeme gelmesinin ardından çeşitli kaynaklara konuyu araştırdıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Microsoft, sızıntılardaki araçların faydalandığı açıkları çoktan kapattıklarını duyurdu.

Olayla ilgili açıklamalar yapan Microsoft, Snowden’ın kişisel Twitter hesabı üzerinden duyurduğu gibi NSA’in kendilerini açıklarla ilgili olarak uyarmadıklarını doğruladı. Ancak güvenlik araştırmacısı olan “grupq” NSA’in bazı açıklarla alakalı olarak Microsoft’u uyardığını iddia etti. Buna rağmen Microsoft’un sitesinde tüm açıklarla ilgili (örneğin MS17-010) uyarılar almadıkları net bir şekilde görülüyor.

Şubat ayında “Patch Tuesday” olarak bilinen güvenlik güncellemelerini bir son dakika hatası nedeniyle ertelediğini duyuran Microsoft’un, NSA sızıntısında yer alan birçok açığı kapatmak adına böyle bir karar aldığı düşünülüyor.

Microsoft, desteklenen tüm Windows sürümlerindeki güncellemeleri kontrol ettiğini ve açıkların kapatıldığını doğruladı, fakat bu açıklama desteklenmeyen Windows sürümlerinin (XP, Vista gibi) hala tehlikede olabileceğini gösteriyor.

http://www.theverge.com/2017/4/15/15311846/microsoft-windows-shadow-brokers-nsa-hacks-patched