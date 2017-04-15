Microsoft, NSA sızıntısındaki açıkların düzeltildiğini duyurdu

Olayla ilgili açıklamalar yapan Microsoft, Snowden’ın kişisel Twitter hesabı üzerinden duyurduğu gibi NSA’in kendilerini açıklarla ilgili olarak uyarmadıklarını doğruladı. Ancak güvenlik araştırmacısı olan “grupq” NSA’in bazı açıklarla alakalı olarak Microsoft’u uyardığını iddia etti. Buna rağmen Microsoft’un sitesinde tüm açıklarla ilgili (örneğin MS17-010) uyarılar almadıkları net bir şekilde görülüyor.
Şubat ayında “Patch Tuesday” olarak bilinen güvenlik güncellemelerini bir son dakika hatası nedeniyle ertelediğini duyuran Microsoft’un, NSA sızıntısında yer alan birçok açığı kapatmak adına böyle bir karar aldığı düşünülüyor.
Microsoft, desteklenen tüm Windows sürümlerindeki güncellemeleri kontrol ettiğini ve açıkların kapatıldığını doğruladı, fakat bu açıklama desteklenmeyen Windows sürümlerinin (XP, Vista gibi) hala tehlikede olabileceğini gösteriyor.
http://www.theverge.com/2017/4/15/15311846/microsoft-windows-shadow-brokers-nsa-hacks-patched Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yayınlanan exploitler çok etkili. server kapatılmaz, baştan başlatılmaz mantığında olan çok fazla IT uzmanı var bu ülkede. Eğer konuyu okuyan varsa bence 5 kere daha düşünsün.
Diyelim dünyayı değiştirecek bir buluş yaptınız bu bu buluşu kişisel bilgisayarınıza yüklediniz. Ertesi gün abd de aynı buluşu bir şirketin bu patent başvurusunu yaptığını duyarsanız şaşırmayın.
Aynısı linux ve mac os için de geçerli. Nedense bunların daha güvenli olduğuna dair bir algı var, yanlış. Günüzümüzde popüler olan x86 ve arm mimarisi bir gizem değildir.
x86 ve arm mimarisi tabanlı her kernel ve her işlemci hem yazılımsal hem de donanımsal doğasından dolayı zayıflıklar barındırır. Diğer donanımlara girmiyorum bile.
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microsoft, nsa ve