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Microsoft, NSA sızıntısındaki açıkların düzeltildiğini duyurdu

Shadow Brokers tarafından gündeme getirilen ve milyonlarca Windows kullanıcısını tehdit eden açıklar, Microsoft’un yaptığı açıklamalara göre düzeltildi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl
2,5b
1
13
Windows
Emre Karakullukçu
Yazar
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Shadow Brokers isimli hacker grubu tarafından geniş kitlelere duyurulan NSA hack araçları sızıntısı, Microsoft’un paylaştığı bilgilere göre artık Windows işletim sistemlerini hacklemek amacıyla kullanılamıyor. Dün Edward Snowden ve Hacker House’un kurucusu Matthew Hickey tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan sızıntı, söylentilere göre güncel Windows 10 da dahil Windows’un tüm sürümlerinin hacklenmesini sağlayan araçlara sahipti. Olayın gündeme gelmesinin ardından çeşitli kaynaklara konuyu araştırdıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Microsoft, sızıntılardaki araçların faydalandığı açıkları çoktan kapattıklarını duyurdu.

Olayla ilgili açıklamalar yapan Microsoft, Snowden’ın kişisel Twitter hesabı üzerinden duyurduğu gibi NSA’in kendilerini açıklarla ilgili olarak uyarmadıklarını doğruladı. Ancak güvenlik araştırmacısı olan “grupq” NSA’in bazı açıklarla alakalı olarak Microsoft’u uyardığını iddia etti. Buna rağmen Microsoft’un sitesinde tüm açıklarla ilgili (örneğin MS17-010) uyarılar almadıkları net bir şekilde görülüyor.

Şubat ayında “Patch Tuesday” olarak bilinen güvenlik güncellemelerini bir son dakika hatası nedeniyle ertelediğini duyuran Microsoft’un, NSA sızıntısında yer alan birçok açığı kapatmak adına böyle bir karar aldığı düşünülüyor.

Microsoft, desteklenen tüm Windows sürümlerindeki güncellemeleri kontrol ettiğini ve açıkların kapatıldığını doğruladı, fakat bu açıklama desteklenmeyen Windows sürümlerinin (XP, Vista gibi) hala tehlikede olabileceğini gösteriyor.


http://www.theverge.com/2017/4/15/15311846/microsoft-windows-shadow-brokers-nsa-hacks-patched Yorum Yaz
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Turkforce 2 yıl en beğenilen
Türkçe meali ile açıkları kapadık ama NSA için yenilerini hazırladık.
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adam olun 2 yıl
microsoft kullanıcı verilerini almak için o kadar çok telemetry, arkaplanda çalışan servis bırakıyorki elbette bunları kullanan bir hacker çıkar
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TheGray 2 yıl
konuda geçen exploitlerden birinin (eternalblue) kullanımıyla ilgili videoyu buradan izleyebilirsiniz. youtu.be/...
yayınlanan exploitler çok etkili. server kapatılmaz, baştan başlatılmaz mantığında olan çok fazla IT uzmanı var bu ülkede. Eğer konuyu okuyan varsa bence 5 kere daha düşünsün.
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axaxa 2 yıl
Olan olduktan sonra kapatsan ne olacak hep bi yenisi bulunur zaten :)
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X-FI 2 yıl
geçen yazmıştım konuda, haberin çıkmasındna saatler sonra açıklandı microsoft'un bunu aylar öncesinden düzelttiği. en kapsamlı açıklama videosu istiyorsanız buyurun izleyin.


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mladenbmv 2 yıl
düzeltseler ne olucak,microsoft zaten kendisi veriyor bilgileri google de öyle bu kurumlar para aktarıyor bu firmalara.
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gxhero 2 yıl
Bir firewall edinin ve microsoftun bağlantılarını izleyin sağ clik yapıyorsun bağlantıda upload hareketleniyor text açıyorsun hop hareket yazı yazıyorsun hop hareket bu şu demek windows sunucusunda senin bilgisayarının gölge işletim sistemi var ve sen ne yaparsan oda aynısını orada yapıyor, ağdan çık tekrar girdiğinde yine upload a devam hatta o sunucuya olan upload bağlantısını kes bilgisayar işlevsiz kalıyor denemek bedava... (denemek isteye mesela GlassWire beleş firewall windows bağlantılarını izleyin sadece upload "giden veriyi" engelleyin)
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DubSteq 2 yıl
Biz de bunu yedik.
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dr20mouse 2 yıl
Tabi tabi öyledir
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prowl12 2 yıl
Biri kapanır başkası açılır bu işler böyle
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malo2000 2 yıl
windows kullanıyorsanız , herşeye hazırlıklı olmalısınız. Eğer çok gizli bilgilerim olsaydı, asla bu işletim sisteminde saklamazdım.

Diyelim dünyayı değiştirecek bir buluş yaptınız bu bu buluşu kişisel bilgisayarınıza yüklediniz. Ertesi gün abd de aynı buluşu bir şirketin bu patent başvurusunu yaptığını duyarsanız şaşırmayın.
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Linns Judy 2 yıl malo2000
Orijinalden alıntı: malo2000

windows kullanıyorsanız , herşeye hazırlıklı olmalısınız. Eğer çok gizli bilgilerim olsaydı, asla bu işletim sisteminde saklamazdım.

Diyelim dünyayı değiştirecek bir buluş yaptınız bu bu buluşu kişisel bilgisayarınıza yüklediniz. Ertesi gün abd de aynı buluşu bir şirketin bu patent başvurusunu yaptığını duyarsanız şaşırmayın.


Aynısı linux ve mac os için de geçerli. Nedense bunların daha güvenli olduğuna dair bir algı var, yanlış. Günüzümüzde popüler olan x86 ve arm mimarisi bir gizem değildir.
x86 ve arm mimarisi tabanlı her kernel ve her işlemci hem yazılımsal hem de donanımsal doğasından dolayı zayıflıklar barındırır. Diğer donanımlara girmiyorum bile.
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