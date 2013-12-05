NSA'nın günde 5 milyar telefon lokasyon bilgisi topladığı belirtiliyor

Edward Snowden tarafından deşifre edildikten sonra gündemden hiç düşmeyen istihbarat birimlerinin insanları izinsiz olarak izleme konusu her geçen gün dallanıp budaklanıyor. Tartışmaların odak noktasındaki ulusal güvenlik ajansı NSA ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.





Washington Post tarafından verilen bilgiye göre NSA global olarak günde 5 milyar telefon lokasyon kaydı topluyor ve bunları depoluyor. NSA bu bilgileri şüpheli hareketleri algılamak için kullanıyor.





Co-Traveler adlı bir programdan yararlanan NSA, davranışsal olarak birbirine bağlı ilişkileri tanımlamaya çalışıyor. Baz istasyonları vasıtasıyla bilgi toplayabilen NSA, örneğin bir şüpheli ile sık sık biraraya gelen bir kişiyi tehdit listesine alabiliyor.





Bununla birlikte NSA ve Ulusal İstihbarat loksayon tabanlı izleme sisteminin yasal olduğunu savunuyor. Sistem ABD vatandaşlarına karşı değil uluslararası tehdit olabilecek yabancı kişileri takip ediyor. Ancak bu sistemde toplanan ülke dışı lokasyon bilgilerinin ne kadarının ABD vatandaşlarına ait olduğu sorusu ise cevapsız kalıyor.