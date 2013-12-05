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NSA'nın günde 5 milyar telefon lokasyon bilgisi topladığı belirtiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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NSA'nın günde 5 milyar telefon lokasyon bilgisi topladığı belirtiliyor
Edward Snowden tarafından deşifre edildikten sonra gündemden hiç düşmeyen istihbarat birimlerinin insanları izinsiz olarak izleme konusu her geçen gün dallanıp budaklanıyor. Tartışmaların odak noktasındaki ulusal güvenlik ajansı NSA ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Washington Post tarafından verilen bilgiye göre NSA global olarak günde 5 milyar telefon lokasyon kaydı topluyor ve bunları depoluyor. NSA bu bilgileri şüpheli hareketleri algılamak için kullanıyor. 

Co-Traveler adlı bir programdan yararlanan NSA, davranışsal olarak birbirine bağlı ilişkileri tanımlamaya çalışıyor. Baz istasyonları vasıtasıyla bilgi toplayabilen NSA, örneğin bir şüpheli ile sık sık biraraya gelen bir kişiyi tehdit listesine alabiliyor.

Bununla birlikte NSA ve Ulusal İstihbarat loksayon tabanlı izleme sisteminin yasal olduğunu savunuyor. Sistem ABD vatandaşlarına karşı değil uluslararası tehdit olabilecek yabancı kişileri takip ediyor. Ancak bu sistemde toplanan ülke dışı lokasyon bilgilerinin ne kadarının ABD vatandaşlarına ait olduğu sorusu ise cevapsız kalıyor. 

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/nsa-tracking-cellphone-locations-worldwide-snowden-documents-show/2013/12/04/5492873a-5cf2-11e3-bc56-c6ca94801fac_story.html Yorum Yaz
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kablosuzadam 5 yıl en beğenilen
benim hatunun dırdırını dinleyebilecek kadar sabırlı bir ajan varsa söylesin ben ona yönlendireyim...
1 Yanıt Yanıtla +36
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keskin53 5 yıl
acaba beni dinliyomu
niye gizlice dinliyo sorunları varsa gelsiin yuz yuze konusalım
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BeYaBaN. 5 yıl
Person Of İnterest dizisi yoksa cidden gerçekleri mi gösteriyor bize ?
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General. 5 yıl
Bilinmeyen bir durum değil
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1ses1 5 yıl
Anlamadığım bir konu var beni dinlesinler izlesinler ne olacak bir korkum yok ki. Acaba korkusu olanlar mı bu kadar hassas.
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darkaura 5 yıl 1ses1
1ses1
Anlamadığım bir konu var beni dinlesinler izlesinler ne olacak bir korkum yok ki. Acaba korkusu olanlar mı bu kadar hassas.

Olay sizin yada tek bir kisinin izlenmesi degil. Olay herkezin izlenmesi. En basitinden turkiyedeki gezi olaylarini yada misirdaki rabia hareketleri daha baslamadan once gormuslerdir, ona gore posizyon almislardir. Bu sekilde butun bir toplumun nerde ne yapacagini tahmin etmek mumkun.
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Nokia Specialist 5 yıl
Siz istemeseniz de devlette adresiniz var, ve NSA onlara elbet ulaşabiliyordur. Acı gerçekler
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seven44 5 yıl
hem amerikanın oyunu bunlar
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kablosuzadam 5 yıl en beğenilen
benim hatunun dırdırını dinleyebilecek kadar sabırlı bir ajan varsa söylesin ben ona yönlendireyim...
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alito 5 yıl
Kendinize ait olan bir teknolojiyi cebinize koymadan izlenmemeyi unutun.
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Paul Klee 5 yıl
Bütün işletim sistemleri Amerika menşeli. Doğrudur yani her şey ellerinde adamların. Ha benim lokasyonu boşuna kaydetmesinler evden çıkmıyom
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Thomassee 5 yıl
Ne kadar data,ne kadar bandwidth,ne kadar işlem gücü??

Adamlara bir şehir lazım bunları işlemek için

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mementopolis 5 yıl
AJDAR´i da dinliyorlarmi acaba
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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keskin53 5 yıl
acaba beni dinliyomu
niye gizlice dinliyo sorunları varsa gelsiin yuz yuze konusalım
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nihoo383 5 yıl
Bu haberi saat 5 gibi bir gazetenin internet sayfasında okudum.
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BeYaBaN. 5 yıl
Person Of İnterest dizisi yoksa cidden gerçekleri mi gösteriyor bize ?
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kule_genclik 5 yıl BeYaBaN.
BeYaBaN.
Person Of İnterest dizisi yoksa cidden gerçekleri mi gösteriyor bize ?

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