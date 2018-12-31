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NVIDIA GeForce RTX 2060, 349 dolardan satışa çıkıyor

NVIDIA'nın GeForce RTX 2060 GPU'sunu duyurmasına az bir zaman kaldı. 7 Ocak'ta duyurulması beklenen karta ait test sonuçları ise gelmeye başladı. Sonuçlar doğruysa bizleri mutlu edecek bir kart yolda.
4 ay
12,6b
1
52
Ekran Kartı
Gökhan G.
Editör
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7 Ocak 2019’da tanıtımı yapılması beklenen NVIDIA GeForce RTX 2060’ın 1920 CUDA çekirdeği, 240 Tensor çekirdeği, 30 ışın izleme çekirdeği, 120 doku kaplama birimi ve 48 ROP ile geleceğine artık kesin gözüyle bakılıyor.

Pascal mimarisi üyesi GTX 1060’ı değiştireceği belirtilen kartın performansının GeForce GTX 1070 Ti GPU’suna eş değer olacağı ifade ediliyor. VideoCardz.com sitesine göre kart; ışın izleme seçeneğinin aktif hale getirildiği Battlefield V oyununda ve 1080p çözünürlükte 60 fps dolaylarında kare hızı sunuyor. Aşağıda da görülebileceği üzere kart, diğer oyunlarda ise GeForce GTX 1080 ile 1070 Ti arasına yerleşmiş gibi duruyor. Core i9-7900X CPU ve 16GB bellek ile yapılan testler, özellikle 1080p çözünürlükte oyun oynamayı tercih edenler için iştah kabartacak cinsten.

Rakibi GeForce GTX 1070 Ti’ın 370 dolar (b&h photo) seviyesinde gezen fiyatı karşısında kartın 15 Ocak 2019'da 349 dolardan piyasaya sürülmesiyle birlikte, peynir ekmek gibi satacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.


https://videocardz.com/79505/nvidia-geforce-rtx-2060-pricing-and-performance-leaked Yorum Yaz
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Arisaka 4 ay en beğenilen
Yalanın bu kadarı..
2070 zaten 1080 ile kafa kafaya yada ufak bir farkla daha iyi sonuçlar veriyor burada direk 2070 e denk bir kart lanse edilmiş bu şekilde çıkması İMKANSIZ. Kendini avutmak isteyenler buyursun avutsun ama kartın performansı bu şekilde olmayacak
Yalanın bu kadarı..2070 zaten 1080 ile kafa kafaya yada ufak bir farkla daha iyi sonuçlar veriyor burada direk 2070 e denk bir kart lanse edilmiş bu şekild...
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1 Yanıt Yanıtla +44
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shockwave error 4 ay
ekmek tamamda, Türkiye'de ki peynir gibi satılırsa nvidia yandı.
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SakuraiTomoki 4 ay
Türkiye'de 3000 TL' den aşağı çıkmaz bu kart. Neresi peynir ekmek gibi satarmış? GTX1060 ' la devam edeceğim yada hazır fiyatı düşmüşken VEGA 56 alır keyfime bakarım bir ara 2300 TL'ye bulunabiliyordu VEGA 56'lar.
Türkiye'de 3000 TL' den aşağı çıkmaz bu kart. Neresi peynir ekmek gibi satarmış? GTX1060 ' la devam edeceğim yada hazır fiyatı düşmüşken VEGA 56 alır keyfime ...
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pspoor 4 ay
Haber adi altinda reklam ve propaganda...
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DH Misafiri 4 ay
amd nin yeni kartlarını beklemek daha iyi hemde işlemcilerini tam set olur yıkılcak ortalık
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Madnessisme 4 ay
Gtx 660 hala 1080p 30 fps. Devam canım kartcigim
Bf1de 1080p low 80 fps aldim
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sonersec 4 ay
Millet 10xx serisinden vazgeçmez bu gidişle. Demedi demeyin kimse uğraşmaz ray tracingle.
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jimhendrix 4 ay
Hd3650 ile devam.
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Crimson Red 4 ay
RTX 2060 alacaklar, ray tracing hayali kurmasın hiç
.
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Paetzold 4 ay
Gtx 760 ile yola devam. Yada bizim görmemiş fakirler gibi ihtiyac kredisi cekip alsam mi
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expressimo 4 ay
Fiyat iyiymiş nvidia nın elinde 4x ve 7x serisi dışında gpu kaldı mı kakalıyor mu çözemedim ??
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Dovahkiin 4 ay
Eski seriyi öldür, o zaten olması gereken. Ama 2070'i tehdit ediyor olması pek mantıklı değil. 500$'lık 2070 ile hemen hemen aynı performansı çok daha ucuza mı verecek Nvidia şimdi?
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# Ace # 4 ay
Bu 3-4-6 Vram modelleri ile çıkan ürün olmalı artık 3 gb vram ile oyunlarda akarlar.
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