NVIDIA GeForce RTX 2060, 349 dolardan satışa çıkıyor

7 Ocak 2019’da tanıtımı yapılması beklenen NVIDIA GeForce RTX 2060’ın 1920 CUDA çekirdeği, 240 Tensor çekirdeği, 30 ışın izleme çekirdeği, 120 doku kaplama birimi ve 48 ROP ile geleceğine artık kesin gözüyle bakılıyor.

Pascal mimarisi üyesi GTX 1060’ı değiştireceği belirtilen kartın performansının GeForce GTX 1070 Ti GPU’suna eş değer olacağı ifade ediliyor. VideoCardz.com sitesine göre kart; ışın izleme seçeneğinin aktif hale getirildiği Battlefield V oyununda ve 1080p çözünürlükte 60 fps dolaylarında kare hızı sunuyor. Aşağıda da görülebileceği üzere kart, diğer oyunlarda ise GeForce GTX 1080 ile 1070 Ti arasına yerleşmiş gibi duruyor. Core i9-7900X CPU ve 16GB bellek ile yapılan testler, özellikle 1080p çözünürlükte oyun oynamayı tercih edenler için iştah kabartacak cinsten.

Rakibi GeForce GTX 1070 Ti’ın 370 dolar (b&h photo) seviyesinde gezen fiyatı karşısında kartın 15 Ocak 2019'da 349 dolardan piyasaya sürülmesiyle birlikte, peynir ekmek gibi satacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.

https://videocardz.com/79505/nvidia-geforce-rtx-2060-pricing-and-performance-leaked