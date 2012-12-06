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NVIDIA Tegra 3'lü Optimus Vu ülkemizde satışa sunuldu

6 yıl
1,1b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin vatandaşı Samsung tarafından piyasaya sürülen Galaxy Note modeline cevap olarak tanıttığı ilk nesil LG Optimus Vu, ülkemiz pazarına da giriş yaptı.

İki farklı versiyon olarak üretilen Optimus Vu, ABD pazarına çift Scorpion çekirdekli Snapdragon S3 MSM8660 yongada sistemi ile sunulurken, diğer versiyon ise NVIDIA Tegra 3 işlemcisi ile diğer pazarlara sunulmuştu.

P895 model numaralı LG Optimus Vu; 1.5GHz saat hızında çalışan NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi, UL GeForce grafik birimi, 1GB RAM, 5 inç büyüklüğüne 4:3 görüntü oranına sahip 1024 x 768 piksel çözünürlüğüne sahip IPS ekran, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 1080p video kaydı, 32GB depolama kapasitesi, Android 4.0.4 işletim sistemi, WiFi, Bluetooth, 2080mAh batarya gibi özelliklere sahip bulunuyor.

Yazılım tarafında ise ekran görüntüsü alarak üzerinde düzenleme yapma imkanı veren Quick Memo, Smart Share içerik paylaşım uygulaması, Video Wiz video düzenleme uygulaması, artarda 5 fotoğraf çekerek arasından en iyisini seçebilme gibi özellikler sunuluyor.

LG Optimus Vu modeli Teknosa tarafından 1499TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kutu içerisinde özel kılıf ve kapasitif ekran kalemi de hediye ediliyor. Ayrıca LG Türkiye tarafından yapılan kampanya kapsamında ürünü satın alan ilk 750 kişi Avrupa'nın 10 şehrinden birisine gidiş dönüş uçak bileti kazanacak.

http://www.teknosa.com/kategori/telekom/cep_bilgisayari_pda_/722/125070932/lg_p895_optimus_vu_black_akilli_telefon Yorum Yaz
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.mono 6 yıl en beğenilen
görüntüsü lokantada sipariş için başınızda bekleyen garsonun elindeki eski model bir pda'ya benziyor.
sırf diğer firmaya cevap olsun diye üretilmiş gereksiz bir cihaz. ona yaptığın yatırımı arge işgücünü var olan modellere güncel android sürümünü geliştirmek için harcasan, bir kısmınıda dünyanın her yanında nexus 4 bekleyenlerin ihtiyacını karşılamak için lojistik ve imalat hattında kullansan ne iyi olurdu ya la?
görüntüsü lokantada sipariş için başınızda bekleyen garsonun elindeki eski model bir pda'ya benziyor.sırf diğer firmaya cevap olsun diye üretilmiş gereks...
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
1500'e 3100Mah bataryalı, jellybeanli samsung note 2 varken bunu niye alayım? akıl var mantık var izan var
1 Yanıt Yanıtla +7
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sahanemir 6 yıl
doğubank da bugün gördüm 1000tl fiat var bence alınabilir bir cihaz 4 çekirdek için gayet güzel denilenlerin aksine karizma bir cihaz herkeste yok onun için begendim özellikleri de bana tatminkar sahsen bu cihaz için tek düşünebilecegim konu pil satılıyor mu ..bir de not2 yi quadrant da geçiyor bilginize 11600 durumu da değerlendirmek lazım. ..
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esqhia 6 yıl
Evet beyler,elde kalıp satılmayan vuuuuuuu ları,lg türkiyeye getirmiş bulunmaktadır :) Artık kime itelerse :)
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FERFEROS 6 yıl
Tasarım olarak çok kötü. Satın alacak fazla kişi yoktur. Direk tablet olarak çıkarsalar belki iş yaparmış.
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9metal_99 6 yıl
Herkes elestirmis ama ben katilmiyorum.
Gercekten guzel olmus. Enine genis olmasi nette sorf yapmak icin cok ideal. Ve ofis mail icin de aynisi. Herkes bilir mail canavari blackberry ler enine genis.
İnternette gezmek icin cok sahane. Boyuna genis olmasi internet icin yada ofis icin hic fark etmiyor. Optimus vu 2 olsaydi daha iyi olurdu. Boyutlari biraz daha kuculmus. Ana ekran ayni. Batarya cikarilabilir...

..
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yildiray35 6 yıl
iki tane alıp stereo vu meter yapacaksın.
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itachi237 6 yıl
bunu alcağıma ya biraz daha koyar note 2 alırım yada 500 lira cebime kalır note alırım.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
1500'e 3100Mah bataryalı, jellybeanli samsung note 2 varken bunu niye alayım? akıl var mantık var izan var
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Sabrina_ 6 yıl
Hala ICS
Bu LG adam olmaz.
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DH Misafiri 6 yıl
cihazı al yurdısına avrupada nexus 4 al bunu 250 ucuza sat
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Hypnotica 6 yıl
Şimdiye kadar gördüğüm en berbat tasarım.
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EscapeSouL 6 yıl
Note 1 e rakip yapmışlar hem fiyatı daha pahalı hem donanım daha düşük bu cihazı kaç kişi alıcakki
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