NVIDIA Tegra 3'lü Optimus Vu ülkemizde satışa sunuldu





LG'nin vatandaşı Samsung tarafından piyasaya sürülen Galaxy Note modeline cevap olarak tanıttığı ilk nesil LG Optimus Vu, ülkemiz pazarına da giriş yaptı.





İki farklı versiyon olarak üretilen Optimus Vu, ABD pazarına çift Scorpion çekirdekli Snapdragon S3 MSM8660 yongada sistemi ile sunulurken, diğer versiyon ise NVIDIA Tegra 3 işlemcisi ile diğer pazarlara sunulmuştu.





P895 model numaralı LG Optimus Vu; 1.5GHz saat hızında çalışan NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi, UL GeForce grafik birimi, 1GB RAM, 5 inç büyüklüğüne 4:3 görüntü oranına sahip 1024 x 768 piksel çözünürlüğüne sahip IPS ekran, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 1080p video kaydı, 32GB depolama kapasitesi, Android 4.0.4 işletim sistemi, WiFi, Bluetooth, 2080mAh batarya gibi özelliklere sahip bulunuyor.





Yazılım tarafında ise ekran görüntüsü alarak üzerinde düzenleme yapma imkanı veren Quick Memo, Smart Share içerik paylaşım uygulaması, Video Wiz video düzenleme uygulaması, artarda 5 fotoğraf çekerek arasından en iyisini seçebilme gibi özellikler sunuluyor.





LG Optimus Vu modeli Teknosa tarafından 1499TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kutu içerisinde özel kılıf ve kapasitif ekran kalemi de hediye ediliyor. Ayrıca LG Türkiye tarafından yapılan kampanya kapsamında ürünü satın alan ilk 750 kişi Avrupa'nın 10 şehrinden birisine gidiş dönüş uçak bileti kazanacak.

http://www.teknosa.com/kategori/telekom/cep_bilgisayari_pda_/722/125070932/lg_p895_optimus_vu_black_akilli_telefon