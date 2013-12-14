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National Geographic'in tavsiye ettiği uygulamalardan ProCamera bugün için ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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National Geographic'in tavsiye ettiği uygulamalardan ProCamera bugün için ücretsiz
iOS 6.0 ve üzeri iPhone ile iPod Touch modelleri için Cocologics tarafından hazırlanan ve dünyaca ünlü National Geographic tarafından tavsiye edilen fotoğraf ve video uygulaması ProCamera, bir günlük olarak ücretsiz yapıldı.
Kişilere fotoğraf ve video çekme noktasında oldukça başarılı bir ara yüz sunan ProCamera uygulaması, pozlama, netleme, ISO ayarı ve enstantane gidi değerlerin değiştirilmesine imkan tanıyor ve canlı Histogram ile doğru ayarlar için kullanıcılarına yardımcı olabiliyor. Bünyesinde farklı fotoğraf düzenleme ayarları da yer alan uygulama, 36 filtresiyle fotoğrafları olduğundan çok daha farklı bir yapıya sokabiliyor, 6 kat dijital yakınlaştırmayla geliyor ve konum tabanlı işaretleme yapabiliyor. İçerikleri direkt olarak kendi içerisinden Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal ağlar ile popüler bulut depolama servisi Dropbox içerisine de aktarabilen ProCamera, aynı zamanda QR kod okuma yeteneğine de sahip.
Daha önce 8,99$ fiyat etiketiyle satılan ProCamera uygulamasına an itibariyle ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id300216827?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
iboocum 5 yıl
Bir Nokia Camera değil
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CooL_ROMEO 5 yıl
Android tarafında ise Camera FV-5 gerçekten kaliteli tavsiye ederim
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