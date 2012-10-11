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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Need for Speed Most Wanted'ın mobil versiyonu için kısa bir tanıtım videosu yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,3b
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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EA, E3 2012'de Need for Speed Most Wanted'ın mobil platformlar için de çıkış yapacağı açıklayarak, mobil oyuncuları heyecanlı bir bekleyişin içine sokmuştu. EA, yapımın mobil platform için geliştirilen versiyonu için yeni bir tanıtım videosu yayınlayarak, mobil oyuncuların bu meraklı bekleyişine kısa ama etkileyici bir yanıt vererek bu merakı az da olsa giderdi.
EA bünyesindeki Fire Monkeys tarafından geliştirilen yapım için yayınlanan bu yeni tanıtım videosunda seriden alışılan gelen bir polis kovalamacasına yer verildi. Kaliteli grafikleri, aksiyon dolu sahneleri ve çeşitli efektleriyle dikkat çeken yapım, yarış tutkunu mobil oyuncular için oldukça önemli bir yere sahip olacak gibi görünüyor.

Yapım için kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de, yakın bir zamanda mobil oyuncuların beğenisine sunulması bekleniyor. Ek olarak, oyunun Android ve iOS için çıkış yapacağını da belirtmekte fayda var.

http://www.youtube.com/user/EAMobileGames Yorum Yaz
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HTC Specialist 7 yıl en beğenilen #TheNightMare#
#TheNightMare#

Explore The Universe

Yarış arabalarının poligon sayıları az. İğrenç gözüküyorlar. Polis arabaları güzel :)

oturda bi zahmet kendin yap bakalım yapabilecekmisin?

Benim milyon dolarlık oyun şirketlerim, binlerce çalışanım olsaydı evet yapardım.
#TheNightMare#Explore The UniverseYarış arabalarının poligon sayıları az. İğrenç gözüküyorlar. Polis arabal...
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4 Yanıt Yanıtla +6
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Reaktans 7 yıl
@Baran
Telefonu bilgisayara çevirdiğine göre bilgisayarın nasıldır
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Barthemana 7 yıl Reaktans
Reaktans
@Baran
Telefonu bilgisayara çevirdiğine göre bilgisayarın nasıldır


Bilgisayar dandik valla
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_2FAST4U_ 7 yıl
Şu an installousta mevcut
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redbull35 7 yıl
oyun Yeni Zelanda store da çıkmış itunes.apple.com/...
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TechN9ne 7 yıl redbull35
redbull35

oyun Yeni Zelanda store da çıkmış itunes.apple.com/...

593 MB olması güzel benim gibi 8 GB cihaz sahipleri için
oyun görüntüleri de efsane duruyor çok ümitliyim bu yapımdan
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-Freedom- 7 yıl
Yarin play store de bekliyoruz
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Chromosty 7 yıl
Yahu adamakılllı most wanted 2 çıksın da ondan sonra istediklerini yapsınlar
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!sTaNbLuE 7 yıl
Oooff offf bir an once ciksin ya.en sevdigim nfs serisi oyunlarindan biridir.ios ta da ciksin hemen 15 dolarsa olsa verir oynarim arkadas.hastasiyim bu oyunun



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nkvelioglu 7 yıl
Eski samsung e250 lerin oyunlarını bile 15 den fazla kişi yapıyor.
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2K 7 yıl
Mobil platformda böyle grafikler varsa kim bilir konsollarda nasıl diye düşünen arkadaşlar:

Düşünmeyin Xbox'da oynuyorum grafikler aynen bu kanımca da videoda ki gösterilen grafikler mobil platforma ait değil ya da baya bir rötüşlemişler.
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KinZhull 7 yıl
Harika
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Barthemana 7 yıl
2-3 gun sonra pc versiyonu cikacak umarim ayni tarihte mobilede cikar
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fatihgaucho 7 yıl
Oyun beklenen sekilde olursa cihaz farklari daha iyi anlasilacak sanirim :) calistirma, kasma, goruntu kalitesi gibi
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