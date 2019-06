Need for Speed Most Wanted'ın mobil versiyonu için kısa bir tanıtım videosu yayınlandı

EA, E3 2012'de Need for Speed Most Wanted'ın mobil platformlar için de çıkış yapacağı açıklayarak, mobil oyuncuları heyecanlı bir bekleyişin içine sokmuştu. EA, yapımın mobil platform için geliştirilen versiyonu için yeni bir tanıtım videosu yayınlayarak, mobil oyuncuların bu meraklı bekleyişine kısa ama etkileyici bir yanıt vererek bu merakı az da olsa giderdi.

EA bünyesindeki Fire Monkeys tarafından geliştirilen yapım için yayınlanan bu yeni tanıtım videosunda seriden alışılan gelen bir polis kovalamacasına yer verildi. Kaliteli grafikleri, aksiyon dolu sahneleri ve çeşitli efektleriyle dikkat çeken yapım, yarış tutkunu mobil oyuncular için oldukça önemli bir yere sahip olacak gibi görünüyor.





Yapım için kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de, yakın bir zamanda mobil oyuncuların beğenisine sunulması bekleniyor. Ek olarak, oyunun Android ve iOS için çıkış yapacağını da belirtmekte fayda var.

http://www.youtube.com/user/EAMobileGames