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Need for Speed No Limits'in ilk tanıtım videosu yayımlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Need for Speed No Limits'in ilk tanıtım videosu yayımlandı
Electronic Arts, bu ayın başlarında varlığını doğruladığı yeni Need for Speed oyunu Need for Speed No Limits'in duyurusunu gerçekleştirdi.
Geliştirici duyuruyla birlikte kısa bir tanıtım videosu da yayımladı. Söz konusu videoda oyunun gündeme gelmesiyle doğrudan ilişkili olan Ken Block ve onun 1965 model Mustang'i boy gösteriyor. 
Real Racing'in yaratıcısı Firemonkeys tarafından geliştirilen oyunun oynanış görüntüleri de bu videoda yer alıyor. Bu görüntüler oyunun tam olarak neler sunacağı hakkında fikir edinmemizi sağlamıyor. Ancak, görüntülere bakarak yine üst düzey grafiklere sahip bir Need for Speed oyunuyla karşılaşacağımızı söyleyebiliriz.
Android ve iOS platformları için geliştirilen Need for Speed No Limits'in fiyatlandırma bilgisi ve çıkış tarihi ise henüz netlik kazanmış değil. Need for Speed No Limits hakkındaki gelişmeleri sizler için takip etmeye devam edeceğiz. 
 


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BigMuffin 1 yıl
arkadaslar oyunu hala oynayanınız var mı?
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DH Misafiri 3 yıl
merhaba arkadaşlar bu oynu iki farklı telefondan arkadaşım ile oynayabilirmiyiz.
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chatlck 5 yıl
Ne zaman çıkacağı hakkında bilgi varmı? Çıksada oynasak.
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TEKİN 1881 5 yıl
Asphaltın yeni oyunu gibi olmasın yeter.
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28ky28 5 yıl
Umarım bolca modifiye yapabileceğimiz aksiyonu bol sokak yarışlarının dibine vuracağı mız bir oyun olur inşallah. Biraz hayal gibi kaçıyor ama neyse



Bu arada müziğin ismini bilen varmi ?
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DemirAtlı 5 yıl
çok fıs olmuş.
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2K 5 yıl
Firemonkeys mobil platformda başarılı bir firma eğer ücretsiz adı altında çıkıp her şeye para istemeyen bir oyun olursa arada keyifle oynanır.
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ø 5 yıl
Underground 2'den sonra oturup oynayayım diyebileceğim bir nfs oyunu çıkmadı.
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BiqBrav3 5 yıl
Adamlar bizim pc'de yapın dediğimiz sokak yarışlarını mobile yapıyor hey Allah'ım ya çok yanlış anlamışlar bizi.
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Redunay 5 yıl
Tür olarak Asphalt gibi olacak bence.
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Inque 5 yıl
Real Racing 4'ü de uzun zamandır bekliyoruz.
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