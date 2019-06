Need for Speed No Limits'in ilk tanıtım videosu yayımlandı

Electronic Arts, bu ayın başlarında varlığını doğruladığı yeni Need for Speed oyunu Need for Speed No Limits'in duyurusunu gerçekleştirdi.

Ken Block ve onun 1965 model Mustang'i boy gösteriyor. Geliştirici duyuruyla birlikte kısa bir tanıtım videosu da yayımladı. Söz konusu videoda oyunun gündeme gelmesiyle doğrudan ilişkili olanboy gösteriyor.

Real Racing'in yaratıcısı Firemonkeys tarafından geliştirilen oyunun oynanış görüntüleri de bu videoda yer alıyor. Bu görüntüler oyunun tam olarak neler sunacağı hakkında fikir edinmemizi sağlamıyor. Ancak, görüntülere bakarak yine üst düzey grafiklere sahip bir Need for Speed oyunuyla karşılaşacağımızı söyleyebiliriz.

Android ve iOS platformları için geliştirilen Need for Speed No Limits'in fiyatlandırma bilgisi ve çıkış tarihi ise henüz netlik kazanmış değil. Need for Speed No Limits hakkındaki gelişmeleri sizler için takip etmeye devam edeceğiz.