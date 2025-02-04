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    Yeni bir Need for Speed oyunu bekleyenlere kötü haber

    EA'nın sahibi olduğu Criterion Games stüdyosunun tamamının yeni Battlefield oyunu üzerine çalıştığı açıklandı. Bu, yeni bir Need for Speed oyununun bir süre gelmeyeceği anlamına geliyor.
    Yeni bir Need for Speed oyunu bekleyenlere kötü haber Tam Boyutta Gör
    Electronic Arts (EA) çatısı altındaki Criterion Games, yıllardır yarış oyunları geliştiren ve özellikle Burnout ve Need for Speed serileriyle tanınan bir stüdyo. Son olarak Need for Speed Unbound'u piyasaya süren stüdyo, oyuna getirdiği güncellemelerle hayranlarını oyunda tutarken oyunun da ömrünü uzatmayı başarmıştı. Ancak görünüşe göre, Need for Speed serisinin yeni bir oyunla geri dönmesi için bir süre daha beklemek gerekecek.

    Bir süre yeni NFS oyunu yok

    Criterion'un şu anda tamamen Battlefield serisi üzerine çalıştığı, EA Stüdyoları'nın Genel Müdürü Vince Zampella tarafından doğrulandı. IGN'e yaptığı açıklamada Zampella, Need for Speed'in bir gün geri döneceğini belirtse de, bu dönüşün ne zaman gerçekleşeceği konusunda herhangi bir net bilgi vermedi.

    Zampella, yaptığı açıklamada “Criterion'daki Need for Speed ekibi Battlefield üzerinde çalışan meslektaşlarına katılıyor. Şirket olarak, geçtiğimiz yıl Need for Speed topluluğumuzu dinlemek ve Unbound için içerik oluştururken onların geri bildirimlerini kullanmak bizim için önemliydi. Oyuncularımızın bir Need for Speed deneyiminde ne istediklerini daha iyi anlayarak, seriyi yeni ve ilginç yollarla geri getirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikteNeed for Speed Unbound'a yeni içerik gelmeyeceği de onaylanmış oldu.

    Aralık 2022’de çıkan, Need for Speed Unbound için ikinci yıl güncellemeleri 2024'ün başlarında EA ve Criterion tarafından duyurulmuştu. Stüdyonun büyük bir kısmı 2023 itibarıyla Battlefield serisine destek vermeye yönlendirilse de, küçük bir ekip yarış oyunlarına odaklanmaya devam ediyordu. Ancak son gelişmelere göre, bu ekibin de tamamen Battlefield'a kaydırıldığı netleşti.

    Şu an için yeni Battlefield oyununun adı ve çıkış tarihi açıklanmış değil. Ancak EA, oyuncuların geliştirme sürecine katkı sağlamasını amaçlayan "Battlefield Labs" adlı yeni bir topluluk test programını başlattı. Şirketin DICE, Motive, Criterion ve Ripple Effect gibi büyük stüdyoları bu proje için bir araya gelmiş durumda.

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    Mantarın Başı 5 gün önce

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