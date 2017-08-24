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Nesnelerin İnterneti'nin akıllı işyerlerindeki durumu

Internet of Things (IoT), en sade haliyle dilimize nesnelerin interneti olarak çevriliyor. Peki bu IOT nedir? İlerleyen dönemlerde bizleri neler bekliyor? Ayrıntılar haberimizde.
1 yıl
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Diğer Yazılım
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Nesnelerin İnterneti'nin akıllı işyerlerindeki durumu
IoT nesnelerin interneti "benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu, dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol ile birbirleriyle iletişim içinde olmaları" olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu kavramı kabaca; çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi olarak da tanımlamak mümkündür. 

 Günümüzdeki durumu nedir? İlerleyen dönemlerde bizleri neler bekliyor?

Yapılan araştırmalara göre bugün internete 10-11 milyar cihazın bağlı olduğu tahmin edilmekte .2019 yılına kadar kurumların %93'ü Nesnelerin Interneti(IoT)teknolojisini benimsemiş olacaklar ve %77'si bunun ofisleri akıllı işyerlerine dönüştüreceğine inanacak. Peki ya bugün işletmeciler bu teknolojiyi nasıl kullanıyor?
IoT teknolojisinin olumlu sonuçları olduğu gibi olumsuz sonuçları da bulunmakta. IoT teknolojisi sayesinde %78 BT verimliliğini arttırmakta ve aynı zamanda %78'lik bir inovasyon artışıyla iş verimliliğinde bizlere kolaylık sağlamakta.
Tüm faydalarının yanında Nesnelerin İnterneti bazı sorunlara da yol açacaktır. Birbirlerine bağlı cihazlar sayesinde sosyal hayatımızı internet üzerinden kayıt altına sunuyor olmamız, ortaya çıkacak veri miktarını inanılmaz derecede arttıracak ve bu büyük verilerin çözümlenerek işlenmesi zor ve karmaşık bir iş haline gelecektir. Bunun yanında ortaya çıkan bu verilerin
gizliliği ve güvenliği de önemli bir konu olarak karşımıza çıkacaktır.
Önümüzdeki yıllarda etkileşimin ve internetin hemen her nesnenin içine gireceği ve farklı nesnelerin ortak amaçlar için hareket edeceği bir döneme gireceğiz. 

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Omisis046 1 yıl
Bu Endüstri 4.0 çok önemli hale gelecek. Özellikle fabrikada işçi hatalarını en aza indirmek için vazgeçilmez olur.
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cngzmls 1 yıl
Kamera sensörü imx 362. Örnek fotolara bakacak olursak fotoğraf kalitesi çok iyi.
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Öyle bir başlık atılmış ki, işyerlerinde kullanılan IoT cihazlarının resimlerini, hangi amaçla kullanıldıklarını, sadece bilgisayar ile mi yoksa tablet ve akıllı telefonla da kontrol edilebildiklerini, işyeri yönetiminin bu durum hakkındaki yorumlarını vs. kapsayacak bir haber bekliyordum. Tamamen "clickbait" üzerine yazılı bir haber.
Kısacası, okumayın, zaman kaybı.
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St Batuhan 1 yıl
Nesnelerin interneti hakkında haber desek daha doğru olur zira tanımlama, kullanım alanları ve fayda/zarar bilgileri verilerek bitirilmiş. İş yerlerine dair ise küçük bir bilgilendirme var ama daha çok resimden.
Şimdi buna takılmamın sebebi nedir? Yahu zaten IoT için daha önceleri de çok kez haber yapıldı, niye kota doldurma amaçlı bir haber izlenimi var ki? Merak ederek giriyor ve boş bir şekilde çıkıyorum haberden.
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