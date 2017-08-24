Nesnelerin İnterneti'nin akıllı işyerlerindeki durumu

IoT nesnelerin interneti "benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu, dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol ile birbirleriyle iletişim içinde olmaları" olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu kavramı kabaca; çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi olarak da tanımlamak mümkündür.

Günümüzdeki durumu nedir? İlerleyen dönemlerde bizleri neler bekliyor?

Yapılan araştırmalara göre bugün internete 10-11 milyar cihazın bağlı olduğu tahmin edilmekte .2019 yılına kadar kurumların %93'ü Nesnelerin Interneti(IoT)teknolojisini benimsemiş olacaklar ve %77'si bunun ofisleri akıllı işyerlerine dönüştüreceğine inanacak. Peki ya bugün işletmeciler bu teknolojiyi nasıl kullanıyor?

IoT teknolojisinin olumlu sonuçları olduğu gibi olumsuz sonuçları da bulunmakta. IoT teknolojisi sayesinde %78 BT verimliliğini arttırmakta ve aynı zamanda %78'lik bir inovasyon artışıyla iş verimliliğinde bizlere kolaylık sağlamakta.

Tüm faydalarının yanında Nesnelerin İnterneti bazı sorunlara da yol açacaktır. Birbirlerine bağlı cihazlar sayesinde sosyal hayatımızı internet üzerinden kayıt altına sunuyor olmamız, ortaya çıkacak veri miktarını inanılmaz derecede arttıracak ve bu büyük verilerin çözümlenerek işlenmesi zor ve karmaşık bir iş haline gelecektir. Bunun yanında ortaya çıkan bu verilerin

gizliliği ve güvenliği de önemli bir konu olarak karşımıza çıkacaktır. Önümüzdeki yıllarda etkileşimin ve internetin hemen her nesnenin içine gireceği ve farklı nesnelerin ortak amaçlar için hareket edeceği bir döneme gireceğiz.