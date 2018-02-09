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Nest ekibi Google’ın donanım geliştirme bölümüne katıldı

Akıllı termostatları ile pazarda ün yapan Nest firması bir süre önce Google tarafından satın alınmıştı. Bugüne kadar bağımsız çalışan ekip artık Google’a katıldı.
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Nest ekibi Google’ın donanım geliştirme bölümüne katıldı

iPod’un babası olarak da bilinen Tony Fadell tarafından kurulan ve 2014 yılında Google tarafından satın alınan akıllı termostatların geliştiricisi Nest, 4 yıl sonra Google’ın donanım ekibine katılıyor.

Google teknolojilerinden yararlanacak

Nest satın alındığı günden bu yana Alphabet çatı firmasına bağlı olarak ve Google ile yakın bir şekilde bağımsız faaliyet gösteriyordu. Bu dönemde akıllı termostat ve güvenlik kameraları gibi ürünler bağımsız tasarımlarla geliştirilmişti.

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Bu hafta itibariyle Nest’in ekibi komple Google donanım ekibine entegre edildi. Pixel telefonlar da dahil pek çok ürünü geliştiren Google donanım ekibi artık Nest ürünlerine de dokunuşlar gerçekleştirecek.

Bunun anlamı Google cihazlarında gördüğümüz teknolojiler Nest ürünlerine de adapte edilecek. Örneğin yeni dönemde piyasaya çıkacak Nest ürünlerinde Google yapay zekâ teknolojilerinin ve Assistant dijital asistanının yer alması bekleniyor. Bilindiği üzere Tony Fadell patronluk görevini bırakarak Larry Page ve Sergey Brin’e danışmanlık görevine geçmişti. 

 

https://www.gsmarena.com/nest_finally_joins_googles_hardware_team-news-29521.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
INumber1OneI 1 yıl
vay be google kendini geliştirmeye devam ediyor desene
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