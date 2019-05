Netflix, Avrupa'nın en büyük film şirketlerinden EuropaCorp'u satın alıyor

Orijinal içerik alanına yaptığı dev yatırımlar kapsamında sinema ve televizyon dünyasının önemli isimleri ile anlaşmaya devam eden Netflix, şimdi de ünlü yönetmen Luc Besson'ın film şirketini bünyesine katmaya hazırlanıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Netflix, Avrupa'nın en büyük film stüdyolarından EuropaCorp'u satın almak için anlaşmaya varmak üzere.

Leon, The Fifth Element ve Nikita gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni olan Luc Besson'un 1996 yılında kurduğu EuropaCorp, hem Avrupa'da hem de Hollywood'da dikkat çekici birçok film ve dizinin yapımcılığını üstleniyor. Transporter, Taken, Lucy ve Valerian and the City of a Thousand Planets, EuropaCorp'un yapımcılığını üstlendiği kayda değer yapımların başında geliyor.

Henüz iki taraf arasında resmi bir anlaşmaya varılmamış olsa da görüşmelerin oldukça ileri safhalarda olduğu ve anlaşmanın bu yaz tamamlanmış olacağı söyleniyor. Netflix'in EuropaCorp'u satın alması halinde Luc Besson şirketin başında kalmaya devam edecek ve Netflix için yeni projeler hazırlayacak.

Bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, geçtiğimiz yıl vizyona giren bilim-kurgu filmi Valerian and the City of a Thousand Planets'ın devam filminin de yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. 177 milyon dolarlık dev bir bütçeyle çekilen filmin dünya genelinde 225 milyon dolar gişe hasılatında kalması, EuropaCorp'un geçtiğimiz yılın ikinci yarısını 80 milyon dolar zararla kapatmasına neden olmuştu.

Ne var ki söz konusu büyük bütçeli filmler olduğunda Netflix'in gişe hasılatı kaygısı bulunmuyor. Dijital platformun daha çok abone kazanmasını sağlayacak dikkat çekici projeler Netflix'in büyümesine önemli katkı sağlıyor. Bu yüzden anlaşmasının gerçekleşmesi halinde Valerian 2'nin daha düşük bir bütçeyle de olsa çekilmesi bekleniyor.

