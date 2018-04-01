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Netflix, Avrupa'nın en büyük film şirketlerinden EuropaCorp'u satın alıyor

Fransız basınında yer alan haberlere göre Netflix, ünlü yönetmen Luc Besson'un film şirketi EuropaCorp'u satın almaya hazırlanıyor. EuropaCorp, popüler birçok film ve dizinin haklarını elinde tutuyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal içerik alanına yaptığı dev yatırımlar kapsamında sinema ve televizyon dünyasının önemli isimleri ile anlaşmaya devam eden Netflix, şimdi de ünlü yönetmen Luc Besson'ın film şirketini bünyesine katmaya hazırlanıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Netflix, Avrupa'nın en büyük film stüdyolarından EuropaCorp'u satın almak için anlaşmaya varmak üzere.
Leon, The Fifth Element ve Nikita gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni olan Luc Besson'un 1996 yılında kurduğu EuropaCorp, hem Avrupa'da hem de Hollywood'da dikkat çekici birçok film ve dizinin yapımcılığını üstleniyor. Transporter, Taken, Lucy ve Valerian and the City of a Thousand Planets, EuropaCorp'un yapımcılığını üstlendiği kayda değer yapımların başında geliyor.
Henüz iki taraf arasında resmi bir anlaşmaya varılmamış olsa da görüşmelerin oldukça ileri safhalarda olduğu ve anlaşmanın bu yaz tamamlanmış olacağı söyleniyor. Netflix'in EuropaCorp'u satın alması halinde Luc Besson şirketin başında kalmaya devam edecek ve Netflix için yeni projeler hazırlayacak.
Bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, geçtiğimiz yıl vizyona giren bilim-kurgu filmi Valerian and the City of a Thousand Planets'ın devam filminin de yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. 177 milyon dolarlık dev bir bütçeyle çekilen filmin dünya genelinde 225 milyon dolar gişe hasılatında kalması, EuropaCorp'un geçtiğimiz yılın ikinci yarısını 80 milyon dolar zararla kapatmasına neden olmuştu.
Ne var ki söz konusu büyük bütçeli filmler olduğunda Netflix'in gişe hasılatı kaygısı bulunmuyor. Dijital platformun daha çok abone kazanmasını sağlayacak dikkat çekici projeler Netflix'in büyümesine önemli katkı sağlıyor. Bu yüzden anlaşmasının gerçekleşmesi halinde Valerian 2'nin daha düşük bir bütçeyle de olsa çekilmesi bekleniyor. 
 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/netflix-en-discussions-avancees-pour-racheter-europacorp-le-studio-de-luc-besson-1280538 Yorum Yaz
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danner 1 yıl en beğenilen
Netflix sansür gelirse benim için biter. Ben o ücreti keyifle birşeyler izlemek için veriyorum. Ücretin ödeyen bireyin elindeki şeyin yasaklanması tam şaka gibi rahatsız olursam iptal ederim zaten.
Not: Tv küfür edilmesini istemem öpüşmek sevişmek yasaksa adam öldürmek mafyacılıkta yasak olmalı.
Netflix sansür gelirse benim için biter. Ben o ücreti keyifle birşeyler izlemek için veriyorum. Ücretin ödeyen bireyin elindeki şeyin yasaklanması tam şaka gib...
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.PanxeR. 1 yıl
Netflix adına iyi bir adım , çok daha kaliteli filmler için böyle bir anlaşma iyi bir fikir heleki yakında apple ın yapacağı dizilerde geliyor ve amazon dev bütçelerle yatırımlar yapıyor rekabet etmeleri iyi olacak. Yine düşük gişe alan ama bana göre çok başarılı bir yapımdı valerian konusu içeriği hem bir kitaba dayandığı için ayrıntılı hemde iyi bir yönetmene emanet edildiği için bir görsel şölen ne varki sinema ise nasıl ki tv de reyting kaygısı var sinemada ise gişe var
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danner 1 yıl en beğenilen
Netflix sansür gelirse benim için biter. Ben o ücreti keyifle birşeyler izlemek için veriyorum. Ücretin ödeyen bireyin elindeki şeyin yasaklanması tam şaka gibi rahatsız olursam iptal ederim zaten.
Not: Tv küfür edilmesini istemem öpüşmek sevişmek yasaksa adam öldürmek mafyacılıkta yasak olmalı.
1 Yanıt Yanıtla +21
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Glorfindel1907 1 yıl danner
danner
Netflix sansür gelirse benim için biter. Ben o ücreti keyifle birşeyler izlemek için veriyorum. Ücretin ödeyen bireyin elindeki şeyin yasaklanması tam şaka gibi rahatsız olursam iptal ederim zaten.
Not: Tv küfür edilmesini istemem öpüşmek sevişmek yasaksa adam öldürmek mafyacılıkta yasak olmalı.

Bu tarz uygulamalar kullanmıyorum ama katılıyorum rezillik ötesi bir durum sansür heleki para karşılığı alınan bir hizmet bu, Vpn konusuda aynı şekilde git gide kötüye gidiyor yazık gerçekten, Yasak olması gereken bir çok şey var ama ne hikmetse sadece cinsellik ve küfür ön plana koyuluyor
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