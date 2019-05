Stephen King'in en sevilen eserlerinden The Stand dizi oluyor

Korku ve fantastik edebiyatın usta isimlerinden Stephen King'in eserleri sinema ve televizyona uyarlanmaya devam ediyor. Son dönemde çıkan It, The Dark Tower, Gerald's Game, The Mist ve Mr. Mercedes gibi Stephen King uyarlamalarına çok yakında bir yenisi daha eklenecek.

Usta yazarın en sevilen eserlerinden The Stand (Mahşer), dizi oluyor. The Tracking Board'un haberine göre The Stand'i sinemaya uyarlamak için 2011'den beri hazırlıklarını sürdüren Warner Bros, King'in kitabını film yerine diziye dönüştürmeye karar verdi. Bir salgın hikayesi olarak başlayıp iyi ile kötü arasındaki mistik bir savaşa dönüşen The Stand'in kapsamlı hikayesi göz önüne alındığında, kitabın dizi olarak ekrana aktarılması çok daha uygun bir seçenek olarak görülüyor.

Daha önce David Yates ve Ben Affleck gibi isimlerin yönetmen olarak dahil olduğu The Stand filmi son olarak The Fault in Our Stars (Aynı Yıldızın Altında) ile adını duyuran Josh Boone'a emanet edilmişti. Şu sıralar X-Men: The New Mutants'ın ek çekimleri ile meşgul olan Boone'un dizi projesinde de yer alacağı söyleniyor.

The Stand dizisi henüz resmi olarak duyurulmuş değil, ancak The Tracking Board'un haberine göre 10 bölümden oluşacak dizi için hazırlıklara başlanmış durumda. The Stand dizisini, Star Trek: Discovery ile adından söz ettiren CBS All Access hazırlıyor.

Birçok kişi tarafından Stephen King'in en iyi kitabı olarak kabul edilen The Stand; ölümcül bir salgının dünya nüfusunun yüzde 99'unu öldürmesi ile başlıyor ve geride kalanların verdiği mücadeleyi anlatıyor. 108 yaşında hayırsever bir kadın olan Abagail Ana'nın bir araya getirdiği grup, insanlığın kaderini belirleyecek savaşta şeytani bir figür olan Randal Flagg ve takipçileri ile karşı karşıya gelecek.

