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Stephen King'in en sevilen eserlerinden The Stand dizi oluyor

Usta yazar Stephen King'in en sevilen eserlerinden The Stand (Mahşer), dizi oluyor. Daha önce sinemaya uyarlanmak istenen The Stand'i 10 bölümlük bir diziye dönüştürmek için hazırlıklara başlandı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Korku ve fantastik edebiyatın usta isimlerinden Stephen King'in eserleri sinema ve televizyona uyarlanmaya devam ediyor. Son dönemde çıkan It, The Dark Tower, Gerald's Game, The Mist ve Mr. Mercedes gibi Stephen King uyarlamalarına çok yakında bir yenisi daha eklenecek.
Usta yazarın en sevilen eserlerinden The Stand (Mahşer), dizi oluyor. The Tracking Board'un haberine göre The Stand'i sinemaya uyarlamak için 2011'den beri hazırlıklarını sürdüren Warner Bros, King'in kitabını film yerine diziye dönüştürmeye karar verdi. Bir salgın hikayesi olarak başlayıp iyi ile kötü arasındaki mistik bir savaşa dönüşen The Stand'in kapsamlı hikayesi göz önüne alındığında, kitabın dizi olarak ekrana aktarılması çok daha uygun bir seçenek olarak görülüyor.
Daha önce David Yates ve Ben Affleck gibi isimlerin yönetmen olarak dahil olduğu The Stand filmi son olarak The Fault in Our Stars (Aynı Yıldızın Altında) ile adını duyuran Josh Boone'a emanet edilmişti. Şu sıralar X-Men: The New Mutants'ın ek çekimleri ile meşgul olan Boone'un dizi projesinde de yer alacağı söyleniyor.
The Stand dizisi henüz resmi olarak duyurulmuş değil, ancak The Tracking Board'un haberine göre 10 bölümden oluşacak dizi için hazırlıklara başlanmış durumda. The Stand dizisini, Star Trek: Discovery ile adından söz ettiren CBS All Access hazırlıyor.
Birçok kişi tarafından Stephen King'in en iyi kitabı olarak kabul edilen The Stand; ölümcül bir salgının dünya nüfusunun yüzde 99'unu öldürmesi ile başlıyor ve geride kalanların verdiği mücadeleyi anlatıyor. 108 yaşında hayırsever bir kadın olan Abagail Ana'nın bir araya getirdiği grup, insanlığın kaderini belirleyecek savaşta şeytani bir figür olan Randal Flagg ve takipçileri ile karşı karşıya gelecek. 
Stephen King'in en sevilen eserlerinden The Stand dizi oluyor
 

http://www.tracking-board.com/inside-the-drama-surrounding-foxs-new-mutants-including-a-top-secret-new-cast-member-exclusive/ Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl
Şu Stephen King'in her eserinin
Stephen King'in en sevilen eserlerinden

başlığıyla haber olması beni benden alıyor. Bir karar verin artık iyice cılkını çıkardınız.
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WISDOM 1 yıl
Sinema filmi için Matthew Mcconaughey başrolde olacak haberleri çıkmıştı geçen senelerde ama olmadi. Film çekilmedi, Matthew Kara Kule'de oynadı. İlginçtir zaten oynadığı karakter The Stand kitabında oynayacağı karakter oldu.
Yine geçen sene Showtime kanalı uyarılıyor haberi çıktı o da iptal olmuş. Sonunda CBS kapmış.

1200 küsür sayfalık Mahşer benim için Kara Kule'den sonra King'in en iyi kitabı. Mükemmel bir kurgusu var ve Kara Kule serisiyle de bağlantılı. Kara Kule filmi gibi rezil etmezler umarım. Gerçi CBS'ten pek bir şey beklememek lazım.
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DigitalKral 1 yıl WISDOM
CBS AllAccess'in diğer projelerini bilmem ama yaptığı Star Trek Discovery'nin hastasıyım. Yeni sezonunu dört gözle bekliyorum. İzlerseniz sizde beğenirsiniz bence.
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UnicornKnight 1 yıl
90'lı yıllarda mevcut olan bir televizyon uyarlaması vardı zaten, hatta ülkemizde de yine 90'ların sonlarına doğru Kanal D'de bir yaz dönemi hafta içi gece kuşağında yayınlanmıştı bölümleri.
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Osret 1 yıl
Stephan King'in tüm eserlerinden faydalanmak istiyorlar ama çoğu tutmuyor
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