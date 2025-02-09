The Night Agent yeni sezonu İstanbul’da çekiliyor

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Tam Boyutta Gör Sinema ve dizi tarihi boyunca Türkiye’nin pek çok şehri çekimlere ev sahipliği yaptı. Son olarak Netflix orijinal yapımı The Night Agent, yeni sezon çekimleri için İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu'na konuk oldu.

The Night Agent dizisinde Tüpraş Stadı detayı

İlk iki sezonuyla Netflix platformunun zirvesine yerleşen The Night Agent dizisi, üçüncü sezon çekimlerine hız kesmeden devam ediyor. Üçüncü sezon çekimleri İstanbul’un farklı mekânlarında yapılıyor.

The Night Agent 2. sezonuyla Netflix'te zirveye yerleşti 1 hf. önce eklendi

Başrol oyuncusu Gabriel Basso tarafından anlatımı yapılan videoda, yapım ekibinin çalışmalarına yer veriliyor. Henüz kaç bölümün İstanbul’da geçeceği belli değil ancak dizide önemli bir yer tutacağı tahmin ediliyor. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün stadı olan Tüpraş Stadyumu da yeni sezonda önemli bir ayrıntı olarak duruyor.

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The Night Agent yeni sezon çekimleri başladı