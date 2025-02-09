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    The Night Agent yeni sezonu İstanbul’da çekiliyor

    Netflix platformunun sevilen orijinal yapımı The Night Agent, yeni sezon çekimlerine İstanbul’da başladı. Beşiktaşlı taraftarların dikkatini ise Tüpraş Stadı çekti.
    The Night Agent Tam Boyutta Gör
    Sinema ve dizi tarihi boyunca Türkiye’nin pek çok şehri çekimlere ev sahipliği yaptı. Son olarak Netflix orijinal yapımı The Night Agent, yeni sezon çekimleri için İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu'na konuk oldu. 

    The Night Agent dizisinde Tüpraş Stadı detayı

    İlk iki sezonuyla Netflix platformunun zirvesine yerleşen The Night Agent dizisi, üçüncü sezon çekimlerine hız kesmeden devam ediyor. Üçüncü sezon çekimleri İstanbul’un farklı mekânlarında yapılıyor. 

    Başrol oyuncusu Gabriel Basso tarafından anlatımı yapılan videoda, yapım ekibinin çalışmalarına yer veriliyor. Henüz kaç bölümün İstanbul’da geçeceği belli değil ancak dizide önemli bir yer tutacağı tahmin ediliyor. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün stadı olan Tüpraş Stadyumu da yeni sezonda önemli bir ayrıntı olarak duruyor. 


     

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 2 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 2 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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