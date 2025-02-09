The Night Agent yeni sezonu İstanbul’da çekiliyor

The Night Agent dizisinde Tüpraş Stadı detayı
İlk iki sezonuyla Netflix platformunun zirvesine yerleşen The Night Agent dizisi, üçüncü sezon çekimlerine hız kesmeden devam ediyor. Üçüncü sezon çekimleri İstanbul’un farklı mekânlarında yapılıyor.
Başrol oyuncusu Gabriel Basso tarafından anlatımı yapılan videoda, yapım ekibinin çalışmalarına yer veriliyor. Henüz kaç bölümün İstanbul’da geçeceği belli değil ancak dizide önemli bir yer tutacağı tahmin ediliyor. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün stadı olan Tüpraş Stadyumu da yeni sezonda önemli bir ayrıntı olarak duruyor.
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.