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    Oppenheimer'ın yönetmeni Nolan neden akıllı telefon kullanmadığını açıkladı

    Merakla beklenen Oppenheimer filminin usta yönetmeni Nolan, neden akıllı telefon ve sosyal medyadan uzak durduğunu verdiği son röportajda anlattı.               
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    Christopher Nolan neden akıllı telefon kullanmadığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Christopher Nolan'ın akıllı telefonu yok ve sosyal ağları kullanmıyor çünkü bu teknolojilerin işine engel olduğuna inanıyor. Hollywood yönetmeni tüm bunları The Hollywood Reporter ile yaptığı yeni röportajda itiraf etti.

    Tüm gün akıllı telefon başında olmak fayda sağlamaz

    Nolan ayrıca genel olarak internete ve getirdiği olanaklara soğuk baktığını söyledi. Örneğin, internet bağlantısı olmayan bir bilgisayarda çalışıyor. Ünlü yönetmen e-postalar yerine yüz yüze görüşmeyi tercih ediyor. Nolan, son filmi "Oppenheimer" üzerinde çalışırken, filmin senaryosunu internet üzerinden göndermek yerine ABD'den İrlanda'ya uçarak aktör Cillian Murphy'ye bizzat teslim etmiş.

    Christopher Nolan neden akıllı telefon kullanmadığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Nolan konuyla ilgili olarak: "Eğer kendi materyalimi üretiyor ve senaryolarımı yazıyorsam, bütün gün akıllı telefon başında olmak benim için pek de faydalı olmaz." ifadelerini kullanıyor. Usta yönetmenin yeni filmi "Oppenheimer "ın dünya prömiyeri 21 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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