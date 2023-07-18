Oppenheimer'ın yönetmeni Nolan neden akıllı telefon kullanmadığını açıkladı

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan'ın akıllı telefonu yok ve sosyal ağları kullanmıyor çünkü bu teknolojilerin işine engel olduğuna inanıyor. Hollywood yönetmeni tüm bunları The Hollywood Reporter ile yaptığı yeni röportajda itiraf etti.

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Tüm gün akıllı telefon başında olmak fayda sağlamaz

Nolan ayrıca genel olarak internete ve getirdiği olanaklara soğuk baktığını söyledi. Örneğin, internet bağlantısı olmayan bir bilgisayarda çalışıyor. Ünlü yönetmen e-postalar yerine yüz yüze görüşmeyi tercih ediyor. Nolan, son filmi "Oppenheimer" üzerinde çalışırken, filmin senaryosunu internet üzerinden göndermek yerine ABD'den İrlanda'ya uçarak aktör Cillian Murphy'ye bizzat teslim etmiş.

Tam Boyutta Gör Nolan konuyla ilgili olarak: "Eğer kendi materyalimi üretiyor ve senaryolarımı yazıyorsam, bütün gün akıllı telefon başında olmak benim için pek de faydalı olmaz." ifadelerini kullanıyor. Usta yönetmenin yeni filmi "Oppenheimer "ın dünya prömiyeri 21 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

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Christopher Nolan neden akıllı telefon kullanmadığını açıkladı