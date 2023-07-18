Oppenheimer'ın yönetmeni Nolan neden akıllı telefon kullanmadığını açıkladı

Tüm gün akıllı telefon başında olmak fayda sağlamaz
Nolan ayrıca genel olarak internete ve getirdiği olanaklara soğuk baktığını söyledi. Örneğin, internet bağlantısı olmayan bir bilgisayarda çalışıyor. Ünlü yönetmen e-postalar yerine yüz yüze görüşmeyi tercih ediyor. Nolan, son filmi "Oppenheimer" üzerinde çalışırken, filmin senaryosunu internet üzerinden göndermek yerine ABD'den İrlanda'ya uçarak aktör Cillian Murphy'ye bizzat teslim etmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)