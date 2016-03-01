Netflix, Oscar haftasını VPN, Proxy ve DNS engelleyerek kutluyor

Netflix bu yılın başlarında VPN, Proxy ve DNS gibi çözümleri çökerteceğini duyurmuştu ve şirket sonunda bu sözünü hayata geçiriyor. Dijital yayın platformu, farklı ülkelerdeki kullanıcıların ABD'ye özgü içeriği izlemesini önlemek için sıfır tolerans politikasını uygulamaya koydu.

Son birkaç saat içinde bu engelleme yürürlüğe girmiş gibi görünüyor. Avrupa genelindeki kullanıcılar Netflix'in uygulamayı ilk olarak Avustralya'da başlatmasının ardından proxy kullanarak Netflix'e erişemediklerini bildiriyor. Reddit kullanıcıları VPN, DNS ve Proxy gibi aldatmacalarla hizmete erişim sağlayamadıklarını ve bir hata mesajı aldıklarını belirtiyorlar.

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İlk engellenen ülke Avustralya olurken daha sonra Almanya, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Birleşik Krallık darbe aldı. İddiaya göre kullanıcılar bu hileli yöntemle 14.000 film ve TV dizisine erişim sağlayabiliyorlar. Konuya farklı bir perspektiften bakabilmek için Netflix İngiltere müşterilerinin kendi bölgelerinde sadece 2.800 film ve TV şovuna erişim sağlayabildikleri "coğrafi içerik lisanslamaya" yönelik bir abonelik seçeneğine sahip olduklarını bilmek yeterli.

Netflix aboneleri, izlemek istedikleri içeriklerin kendi bölgelerinde sunulmaması nedeniyle bu şekilde bir erişim sağlama yöntemine başvurmak durumunda kalıyorlar. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Netflix İçerik Dağıtım Mimarisi Başkan Yardımcısı David Fullagar, şirket olarak misyonlarının tüm içeriği küresel olarak kullanılabilir hale getirmek olduğunu söyledi. Fullagar ayrıca, hedeflerinin herhangi bir Proxy kullanımına gerek kalmadan abonelerinin Netflix platformunun tüm tadına varmasını sağlamak olduğunu da ekliyor.

http://bgr.com/2016/02/29/netflix-blocking-proxies-vpn-europe/