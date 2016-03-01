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Netflix, Oscar haftasını VPN, Proxy ve DNS engelleyerek kutluyor

Dijital yayın akışı hizmeti sunan Netflix, daha önce VPN, Proxy ve DNS gibi hileli erişim yöntemlerini çökerteceğini duyurmuştu. Kullanıcılar artık ABD'ye özgü içeriğe erişim sağlayamayacak.
3 yıl
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Netflix bu yılın başlarında VPN, Proxy ve DNS gibi çözümleri çökerteceğini duyurmuştu ve şirket sonunda bu sözünü hayata geçiriyor. Dijital yayın platformu, farklı ülkelerdeki kullanıcıların ABD'ye özgü içeriği izlemesini önlemek için sıfır tolerans politikasını uygulamaya koydu.
Son birkaç saat içinde bu engelleme yürürlüğe girmiş gibi görünüyor. Avrupa genelindeki kullanıcılar Netflix'in uygulamayı ilk olarak Avustralya'da başlatmasının ardından proxy kullanarak Netflix'e erişemediklerini bildiriyor. Reddit kullanıcıları VPN, DNS ve Proxy gibi aldatmacalarla hizmete erişim sağlayamadıklarını ve bir hata mesajı aldıklarını belirtiyorlar.
Ayrıca Bkz. "Oscar Ödülleri'nde kazananlar belli oldu"
İlk engellenen ülke Avustralya olurken daha sonra Almanya, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Birleşik Krallık darbe aldı. İddiaya göre kullanıcılar bu hileli yöntemle 14.000 film ve TV dizisine erişim sağlayabiliyorlar. Konuya farklı bir perspektiften bakabilmek için Netflix İngiltere müşterilerinin kendi bölgelerinde sadece 2.800 film ve TV şovuna erişim sağlayabildikleri "coğrafi içerik lisanslamaya" yönelik bir abonelik seçeneğine sahip olduklarını bilmek yeterli.
Netflix aboneleri, izlemek istedikleri içeriklerin kendi bölgelerinde sunulmaması nedeniyle bu şekilde bir erişim sağlama yöntemine başvurmak durumunda kalıyorlar. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Netflix İçerik Dağıtım Mimarisi Başkan Yardımcısı David Fullagar, şirket olarak misyonlarının tüm içeriği küresel olarak kullanılabilir hale getirmek olduğunu söyledi. Fullagar ayrıca, hedeflerinin herhangi bir Proxy kullanımına gerek kalmadan abonelerinin Netflix platformunun tüm tadına varmasını sağlamak olduğunu da ekliyor.

http://bgr.com/2016/02/29/netflix-blocking-proxies-vpn-europe/ Yorum Yaz
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serkan78689 3 yıl en beğenilen
bir şirket kendinden ne kadar nefret ettirir onun kanıtı bu haber
merakla beklediğimiz netflix böyle bir şerroluk yapıyorsa ölümüne torrent diyorum.
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babacan52 3 yıl
türkiye'ye simit satmaya gelmişler o zaman buyrun sizi eminönü'ne alalım..
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shadowtr 3 yıl
şu aradaki haber linkini bari haberin sonuna koyun. 3. sınıf forumlar gibi oldu iyice...
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alemburda34 3 yıl
Yahu bize gelince mi engellemeler basliyor? Ne bahsiziz :(
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CaSsErDoDo 3 yıl
Almayın şu adamların hizmetini.Yıllarca bekledik gele gele ülkeye özgü hiçbir gelişme olmadan yarım yamalak geldi onda da içerik yok.
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0quz28 3 yıl
netflix almayı düşünüyorduk 2 arkadaş 2 li paketten türkiyede biraz daha gelişsin, içerik ve daha başka şeyler olsun diye bekliyorduk ki içiriği dahada kısıtlamaya başladılar region lock koyarak bakalım neler olacak
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emre1393 3 yıl
nedeni lisans sorunu, adamlar keyfinden yapmıyor.
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reiis 3 yıl
Özgürluk sadece amerikalılar için
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ardicli2000 3 yıl
ABD den remote desktop hizmeti alsak oradan izlesek nasıl olur??? O da engellenir mi?
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Lockheed 3 yıl
Farzedelim ki ABD vatandaşıyım ve Almanya'da yaşıyorum. O zaman içerikten faydalanamayacağım :) Aferin Netflifiliks...
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serkan78689 3 yıl en beğenilen
bir şirket kendinden ne kadar nefret ettirir onun kanıtı bu haber
merakla beklediğimiz netflix böyle bir şerroluk yapıyorsa ölümüne torrent diyorum.
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netflix, vpn ve
6 etiket daha dns proxy engelleme Web Siteleri Internet Onur Seven
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