Netflix, Resident Evil dizisi için düğmeye bastı

Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, bu sefer de sevilen oyun serisi Resident Evil'ın dizisini çekmeye hazırlanıyor. Deadline tarafından bugün yapılan habere göre dizinin geliştirme süreci başlamış durumda.
Deadline'ın haberinde kullanılan ifadelerde Netflix'in, Alman yapımcı şirketi Constantin Film ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Constantin Film bildiğiniz gibi Milla Jovovich'in başrolünde yer aldığı Resident Evil filmlerinin de arkasında olan ekipti. Seriyi tekrar izleyicilerle buluşturmak için bir süredir çalışmalar yapan stüdyo, bu konuda Netflix ile anlaşmaya varmış.
Constantin Film'in Resident Evil filmleri serinin hayranları tarafından aslında çok da beğenilmemişti. Ancak eleştirel anlamda olmasa da filmlerin gişede çok önemli işler başardığı söylenebilir. Stüdyonun çektiği altı film toplamda 1.2 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmişti. Serinin ilk filmi 2002 yılında, final filmi ise 2017'de yayınlanmıştı.
Netflix'in yapımına başladığı dizi için şu anda çok fazla bilgi yok. Dizinin yönetmen ekibi veya oyuncu kadrosu henüz belirlenmiş değil. Tam olarak nasıl bir konu işleyeceği de bilinmiyor. İlerleyen dönemlerde diziyle ilgili detaylar gelmeye devam edecektir.
https://deadline.com/2019/01/resident-evil-tv-series-in-works-netflix-1202541277/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Deadline'ın haberinde kullanılan ifadelerde Netflix'in, Alman yapımcı şirketi Constantin Film ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Constantin Film bildiğiniz gibi Milla Jovovich'in başrolünde yer aldığı Resident Evil filmlerinin de arkasında olan ekipti. Seriyi tekrar izleyicilerle buluşturmak için bir süredir çalışmalar yapan stüdyo, bu konuda Netflix ile anlaşmaya varmış.
Constantin Film'in Resident Evil filmleri serinin hayranları tarafından aslında çok da beğenilmemişti. Ancak eleştirel anlamda olmasa da filmlerin gişede çok önemli işler başardığı söylenebilir. Stüdyonun çektiği altı film toplamda 1.2 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmişti. Serinin ilk filmi 2002 yılında, final filmi ise 2017'de yayınlanmıştı.
Netflix'in yapımına başladığı dizi için şu anda çok fazla bilgi yok. Dizinin yönetmen ekibi veya oyuncu kadrosu henüz belirlenmiş değil. Tam olarak nasıl bir konu işleyeceği de bilinmiyor. İlerleyen dönemlerde diziyle ilgili detaylar gelmeye devam edecektir.
https://deadline.com/2019/01/resident-evil-tv-series-in-works-netflix-1202541277/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle