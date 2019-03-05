Netflix Türkiye'ye zam geldi!

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Ülkemizde son dönemde faaliyetlerini güçlendiren Netflix’e zam geldi. Zamdan etkilenen kullanıcıların yaklaşık 10 TL daha fazla ödemesi gerecek.

Üç ayrı paketi bulunan Netflix’in zam öncesi fiyatları 15,99 TL, 27,99 TL ve 39,99 TL şeklindeydi. Zam sonrasında ise kişiye göre değişken fiyatlar görüyoruz. En yüksek ücretlendirmeye maruz kalan kullanıcılar 19,99 TL, 34,99 TL ve 49,99 TL’lik ücretler ile karşılaşıyor.

Ücretlerin hangi kritere göre farklılaştığı bilinmiyor. Kişiye göre değişken ücretlendirmede 10 TL’ye varan farklılıklar bulunuyor. Eski fiyatlar da dahil olmak üzere kullanıcılar 4 farklı tarifeyle karşılaşıyor. Eğer karşınıza yüksek ücretlendirme çıkıyorsa bir de gizli sekmeden fiyatlara bakmanızda fayda var.

Aboneliği devam eden hesaplarda şimdilik bir fiyat değişikliği bulunmuyor. Zam yaygınlaşıncaya kadar aboneliğiniz aynı fiyattan yenilenecek.

Netflix'in en ucuz olduğu ülke: Türkiye

Eylül ayında hazırlanan rapora göre Netflix'in en ucuz olduğu ülke Türkiye'ydi. Raporun hazırlandığı döneme göre Türkiye'de ortalama bir Netflix kullanıcısı aylık 2.59 dolar ödüyor. Bu da Türkiye'yi diğer ülkelerin açık ara önüne koyuyor. Zira listede Türkiye'den sonra ikinci sırada yer alan Arjantin'de bu rakam 4.72 dolar, üçüncü sırada yer alan Brezilya'da ise 5.36 dolar. Zam sonrasındaki ücretleri dolara çevirdiğimizde hala daha Türkiye fiyatlarının en uygun fiyatlar olduğunu söyleyebiliriz.

Netflix’in sitesine girildiğinde karşılaşılan fiyatlar şöyle:

Temel - Standart - Özel

15,99 TL - 27,99 TL - 39,99 TL (Eski fiyatlar ile aynı)

16,99 TL - 32,99 TL - 49,99 TL

17,99 TL - 32,99 TL - 47,99 TL

19,99 TL - 34,99 TL - 49,99 TL

Netflix Türkiye'den zam açıklaması Netflix Türkiye ekibinden log.com.tr'ye yapılan açıklamaya göre firma, farklı fiyat politikalarını test ediyor. Bu nedenle tüm kullanıcılar, farklı fiyatlar ile karşılaşıyor. Zammın tüm kullanıcılar için uygulanıp uygulanmayacağına henüz karar verilmedi.

Açıklama şu şekilde:



"Üyelerimizin Netflix’e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak."

