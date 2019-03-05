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Netflix Türkiye'ye zam geldi!

Dünyanın en ucuz fiyatlandırmasının uygulandığı Netflix Türkiye'ye zam geldi. Zam sonrası ücretler 10 TL'ye varan miktarda artış gösterdi. İşte Netflix Türkiye'nin zamlı fiyatları:
2 ay
24,3b
1
132
Dijital Perde
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix Türkiye'ye zam geldi!
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Ülkemizde son dönemde faaliyetlerini güçlendiren Netflix’e zam geldi. Zamdan etkilenen kullanıcıların yaklaşık 10 TL daha fazla ödemesi gerecek.

Üç ayrı paketi bulunan Netflix’in zam öncesi fiyatları 15,99 TL, 27,99 TL ve 39,99 TL şeklindeydi. Zam sonrasında ise kişiye göre değişken fiyatlar görüyoruz. En yüksek ücretlendirmeye maruz kalan kullanıcılar 19,99 TL, 34,99 TL ve 49,99 TL’lik ücretler ile karşılaşıyor.

Ücretlerin hangi kritere göre farklılaştığı bilinmiyor. Kişiye göre değişken ücretlendirmede 10 TL’ye varan farklılıklar bulunuyor. Eski fiyatlar da dahil olmak üzere kullanıcılar 4 farklı tarifeyle karşılaşıyor. Eğer karşınıza yüksek ücretlendirme çıkıyorsa bir de gizli sekmeden fiyatlara bakmanızda fayda var.

Aboneliği devam eden hesaplarda şimdilik bir fiyat değişikliği bulunmuyor. Zam yaygınlaşıncaya kadar aboneliğiniz aynı fiyattan yenilenecek.

Netflix'in en ucuz olduğu ülke: Türkiye

Eylül ayında hazırlanan rapora göre Netflix'in en ucuz olduğu ülke Türkiye'ydi. Raporun hazırlandığı döneme göre Türkiye'de ortalama bir Netflix kullanıcısı aylık 2.59 dolar ödüyor. Bu da Türkiye'yi diğer ülkelerin açık ara önüne koyuyor. Zira listede Türkiye'den sonra ikinci sırada yer alan Arjantin'de bu rakam 4.72 dolar, üçüncü sırada yer alan Brezilya'da ise 5.36 dolar. Zam sonrasındaki ücretleri dolara çevirdiğimizde hala daha Türkiye fiyatlarının en uygun fiyatlar olduğunu söyleyebiliriz.

Netflix’in sitesine girildiğinde karşılaşılan fiyatlar şöyle:

Temel   -   Standart   -   Özel

15,99 TL   -    27,99 TL   -   39,99 TL (Eski fiyatlar ile aynı)

16,99 TL   -   32,99 TL   -   49,99 TL            

17,99 TL   -   32,99 TL   -   47,99 TL

19,99 TL   -   34,99 TL   -   49,99 TL

Netflix Türkiye'den zam açıklaması

Netflix Türkiye ekibinden log.com.tr'ye yapılan açıklamaya göre firma, farklı fiyat politikalarını test ediyor. Bu nedenle tüm kullanıcılar, farklı fiyatlar ile karşılaşıyor. Zammın tüm kullanıcılar için uygulanıp uygulanmayacağına henüz karar verilmedi.
Açıklama şu şekilde:

"Üyelerimizin Netflix’e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak."
 

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kucukyenici 2 ay en beğenilen
Netflix Lobisi. Milletimiz bu oyunu da bozacaktır. Gerekirse Tanzim Netflix açarız. 😊
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artenis 2 ay
'' biz cevabımızı dizipub da verdik ''
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deoks 2 ay
Bu rezil arşivlerine rağmen zam yapacak yüzleri var demek.
2 Yanıt Yanıtla +32
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ali.kose 2 ay
herhangi zam göremedım ben
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captain52 2 ay
Netflix gözüken yeni fiyatlar üzerinden abone olmuyorsunuz zaten 49 tl yaziyorsa gine eski fiyat 39 tl çekiyor Netflix ara sıra fiyatı öyle gösteriyor yeni üye olmak isteyen kişiler bu yeni fiyattan abone olurlarmıdiye deneniyor sadece
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yagizaden 2 ay
Alıştık. En kötüsüde bu artık akdkskkdlg
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Frank Sinatra 2 ay
Aramızda hulu live tv kullanıcısı var mı?
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The Hollow 2 ay Frank Sinatra
HULU benim kartları kabul etmiyor. HBO Now, Showtime Now ve DirecTV Now kullanmıştım. Neden sordunuz belki yardımcı olabilirim.
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The Hollow 2 ay
Bu tartışma hala sürüyor mu?
Kısaltmalarının anlamlarına aşağıya ekledim sözlük bağlantısından bakabilirsiniz.
MB = megabyte
Mb = megabit
https://www.thefreedictionary.com/MB
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The Hollow 2 ay
Bu tartışma hala sürüyor mu?
Kısaltmalarının anlamlarına aşağıya ekledim sözlük bağlantısından bakabilirsiniz.
MB = megabyte
Mb = megabit
https://www.thefreedictionary.com/MB
Yanıtla
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BlackLead 2 ay The Hollow
yine bir gün dünya lideriyiz.
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Rennes10 2 ay yeni yorumcu
Yine mi!
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ÇevreMühendisi 2 ay
Zamlar ne zaman gecerli olacak ?
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GT_55 2 ay
Dizipub falan hikaye. Leş gibi görüntü kalitesi var. Bir bölüm izlemek için 50 bin tane reklamı beklememek için bile netflix alınıp izlenir.
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mavizaman 2 ay
Üyelerimizin Netflix’e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz.

sokuyoruz diyor ses gelmezse pay var demektir.
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