Netflix Türkiye'ye zam geldi!

Üç ayrı paketi bulunan Netflix’in zam öncesi fiyatları 15,99 TL, 27,99 TL ve 39,99 TL şeklindeydi. Zam sonrasında ise kişiye göre değişken fiyatlar görüyoruz. En yüksek ücretlendirmeye maruz kalan kullanıcılar 19,99 TL, 34,99 TL ve 49,99 TL’lik ücretler ile karşılaşıyor.
Ücretlerin hangi kritere göre farklılaştığı bilinmiyor. Kişiye göre değişken ücretlendirmede 10 TL’ye varan farklılıklar bulunuyor. Eski fiyatlar da dahil olmak üzere kullanıcılar 4 farklı tarifeyle karşılaşıyor. Eğer karşınıza yüksek ücretlendirme çıkıyorsa bir de gizli sekmeden fiyatlara bakmanızda fayda var.
Netflix'in en ucuz olduğu ülke: Türkiye
Netflix’in sitesine girildiğinde karşılaşılan fiyatlar şöyle:
Temel - Standart - Özel
15,99 TL - 27,99 TL - 39,99 TL (Eski fiyatlar ile aynı)
16,99 TL - 32,99 TL - 49,99 TL
17,99 TL - 32,99 TL - 47,99 TL
19,99 TL - 34,99 TL - 49,99 TL
Netflix Türkiye'den zam açıklamasıNetflix Türkiye ekibinden log.com.tr'ye yapılan açıklamaya göre firma, farklı fiyat politikalarını test ediyor. Bu nedenle tüm kullanıcılar, farklı fiyatlar ile karşılaşıyor. Zammın tüm kullanıcılar için uygulanıp uygulanmayacağına henüz karar verilmedi.
"Üyelerimizin Netflix’e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak."
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MB = megabyte
Mb = megabit
https://www.thefreedictionary.com/MB
MB = megabyte
Mb = megabit
https://www.thefreedictionary.com/MB
sokuyoruz diyor ses gelmezse pay var demektir.
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