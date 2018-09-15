Netflix'in en ucuz olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor

Orijinal içerik sayısı ile birlikte kullanıcı sayısını da hızla arttıran Netflix, son yıllarda yaptığı atılımla dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Farklı bölgelere göre farklı tarifeler uygulayan Netflix'in abonelik ücreti de ülkeden ülkeye değişiyor. Geçtiğimiz günlerde Comparitech tarafından paylaşılan bir analiz raporu, Netflix'in en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeleri ortaya çıkardı.

Farklı ülkelerde Netflix üyeliği için ödenen ücretlerin Amerikan doları olarak karşılığını alan Comparitech'in raporuna göre Netflix'in en ucuz olduğu ülke Türkiye. Türkiye'de ortalama bir Netflix kullanıcısı aylık 2.59 dolar ödüyor. (Raporun yayımlandığı tarihte 3.27 dolar).

Bu da Türkiye'yi diğer ülkelerin açık ara önüne koyuyor. Zira listede Türkiye'den sonra ikinci sırada yer alan Arjantin'de bu rakam 4.72 dolar, üçüncü sırada yer alan Brezilya'da ise 5.36 dolar. Bu üç ülkenin ardından Japonya (5.86 $) ve Meksika (5.88 $) geliyor.

ABD'de Netflix aboneleri aylık 7.99 dolar öderken, servis için en çok para ödeyenler Avrupa'da yaşayan kullanıcılar oluyor. Avrupa ülkelerinde Netflix'in aylık ücreti 9.3 ile 12.3 dolar arasında değişiyor. Netflix'in en pahalı olduğu ülkelerin başında dijital platforma üyelik için aylık 12.37 doların ödendiği Danimarka, Grönland ve Faroe Adaları geliyor.

Netflix'in en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeleri listelemekle kalmayan Comparitech, ayrıca bu ülkelerde sunulan içerik sayısını da hesaba katarak hangi ülkelerde kullanıcıların parasının karşılığını en iyi şekilde aldığını da hesapladı. Bu hesaba göre Netflix'e ödedikleri paranın karşılığını en iyi şekilde alan kullanıcılar Japonya'da. 5986 farklı içerikle Netflix'in sunduğu en zengin içerik seçkisine ulaşılan Japonya'da içerik başına ödenen tutar 0.0010 dolar.

Listede Japonya'yı sırasıyla Kanada, Brezilya, ABD, Hindistan, Avustralya ve Birleşik Krallık izliyor. İçerik başına düşen ücretin en yüksek olduğu ülkeler ise Norveç, Polonya, İtalya, İsveç ve İspanya.

https://screenrant.com/netflix-best-value-cheapest-expensive-countries/