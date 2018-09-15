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Netflix'in en ucuz olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor

Comparitech'in yayımladığı son rapor dünyada Netflix'in en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeleri ortaya çıkardı. Ağustsos ayında hazırlanan rapora göre Netflix'in en ucuz olduğu ülke Türkiye.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal içerik sayısı ile birlikte kullanıcı sayısını da hızla arttıran Netflix, son yıllarda yaptığı atılımla dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Farklı bölgelere göre farklı tarifeler uygulayan Netflix'in abonelik ücreti de ülkeden ülkeye değişiyor. Geçtiğimiz günlerde Comparitech tarafından paylaşılan bir analiz raporu, Netflix'in en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeleri ortaya çıkardı.
Farklı ülkelerde Netflix üyeliği için ödenen ücretlerin Amerikan doları olarak karşılığını alan Comparitech'in raporuna göre Netflix'in en ucuz olduğu ülke Türkiye. Türkiye'de ortalama bir Netflix kullanıcısı aylık 2.59 dolar ödüyor. (Raporun yayımlandığı tarihte 3.27 dolar).
Bu da Türkiye'yi diğer ülkelerin açık ara önüne koyuyor. Zira listede Türkiye'den sonra ikinci sırada yer alan Arjantin'de bu rakam 4.72 dolar, üçüncü sırada yer alan Brezilya'da ise 5.36 dolar. Bu üç ülkenin ardından Japonya (5.86 $) ve Meksika (5.88 $) geliyor.
ABD'de Netflix aboneleri aylık 7.99 dolar öderken, servis için en çok para ödeyenler Avrupa'da yaşayan kullanıcılar oluyor. Avrupa ülkelerinde Netflix'in aylık ücreti 9.3 ile 12.3 dolar arasında değişiyor. Netflix'in en pahalı olduğu ülkelerin başında dijital platforma üyelik için aylık 12.37 doların ödendiği Danimarka, Grönland ve Faroe Adaları geliyor. 
Netflix'in en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeleri listelemekle kalmayan Comparitech, ayrıca bu ülkelerde sunulan içerik sayısını da hesaba katarak hangi ülkelerde kullanıcıların parasının karşılığını en iyi şekilde aldığını da hesapladı. Bu hesaba göre Netflix'e ödedikleri paranın karşılığını en iyi şekilde alan kullanıcılar Japonya'da. 5986 farklı içerikle Netflix'in sunduğu en zengin içerik seçkisine ulaşılan Japonya'da içerik başına ödenen tutar 0.0010 dolar.
Listede Japonya'yı sırasıyla Kanada, Brezilya, ABD, Hindistan, Avustralya ve Birleşik Krallık izliyor. İçerik başına düşen ücretin en yüksek olduğu ülkeler ise Norveç, Polonya, İtalya, İsveç ve İspanya. 

https://screenrant.com/netflix-best-value-cheapest-expensive-countries/ Yorum Yaz
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Galatas4ray 8 ay en beğenilen
Dikkatinizi çekerim içeriğin en az oldugu ülkeler arasında türkiye başı çeker.
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emre1393 8 ay
Bakıyorum da A Haber'den haberci transferi yapmışsınız, helal süper devam böyle.
Bu haberi ciddiye alıp cevap verecek olursak geçen sene dolar 3.5 liraydı, bu sene 7 lirayı gördü.
Hadi doları geçtim içerik miktarı bakımından en az Türk kullanıcısı yararlanıyor. Kısaca Amerika'daki adam 10 tane içeriğe erisebilirken Türkiye'deki adam sadece 1 tane içeriğe erişebiliyor.
Yani Amerika'daki adam 1 birim içerik için 0.80 dolar öderken Türkiye'deki adam 1 birim içerik için 2.59 dolar ödüyor.
Şimdi soruyorum, bu haberi yapan eleman, bu haberi yaparken hiç mi yüzün kızarmıyor?
Bakıyorum da A Haber'den haberci transferi yapmışsınız, helal süper devam böyle.Bu haberi ciddiye alıp cevap verecek olursak geçen sene dolar 3.5 liraydı, b...
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1 Yanıt Yanıtla +44
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smart1978 8 ay
Sundugu iceriklerin kitligi ile en ucuzu olmasi cok dogaldir...
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recaizade_turkoglu 2 ay yeni yorumcu
yeni çıkaracakları abonelik boş bence ses için 7 tl fazla olması saçma özel pakete ekleyin yükses sesi sırf yeni paket olsun diye ultra paket çıkarıyorlar
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BlackLead 2 ay recaizade_turkoglu
yeni paket çıkmıyor ki?
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scorpion20 2 ay
müjde
o yüzden zam geldi
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beyazsoy 2 ay
Yorumlardan anladığım cagtayin b.k gibi dizisine zam gelmiş bi anladığım kadarıyla zamlar sevinçle karşılanmis. Ne demişler yapacaksan zam Amerikan firması ol
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Pontus Euxinus 8 ay
Döviz kurundan dolayı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

tr.euronews.com/...
Ne talihsiz ülkeyiz, hiçbir şeyimiz adam akıllı değil. Hep eksiklik çekiyoruz.
Eksik içeriğe rağmen bu haliyle bile bana yetiyor aslında.
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DH Misafiri 8 ay
Yakında "kur" farkı gelir :)
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DH Misafiri 8 ay
Şimdi pahalı olur her şeyi açıklamazsanız daha iyi olur :D
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a_y_k_u_t 8 ay
Nerdeyse 2 yıldır kullanıyorum, memnunum. Fiyatı uygun fakat içerik sıkıntısı var. Çoğu zaman google movies'te olan filmi netflixte bulamıyorum. Netflix original diye çekilen filmi, diziyi internette bulabiliyorum ama netflixin kendi içinde bulamıyorum..
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Ra-Horakhty 8 ay
Talep yok ondandır.
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ouzqan 8 ay
Ucuz olduğundan içerik yok sanırım. Zaten kendi ürünleri de felaket olma yolunda ilerliyor sürekli aynı olaylar aynı altyapı adamı sıkıyor..
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crazy_manyak44 8 ay
ben her ay en pahalı paketi yeni üyelik açıp kullanıyorum bana bedava
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