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Netflix her yıl iki yeni Marvel dizisi yayınlamayı planlıyor

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix her yıl iki yeni Marvel dizisi yayınlamayı planlıyor
 2013 yılında yayınlanmaya başlayan House of Cards ile başlayarak kendi orijinal dizilerini geliştirmeye başlayan online içerik sağlayıcısı Netflix, bu alandaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcılarına zengin bir online içerik seçkisi sunmak adına farklı türlerde diziler geliştiren Netflix, 2013 yılı sonunda Marvel'le dev bir anlaşmaya imza attı ve bu anlaşma kapsamında beş yeni Marvel dizisi geliştirmeyi kabul etti. Bu beş dizinin ilki olan Daredevil geçtiğimiz aylarda Netflix kullanıcılarının beğenisine sunuldu ve gördüğü yoğun ilgi sayesinde daha fazla Marvel dizisinin de önünü açtı.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen TCA sunumları kapsamında Marvel kahramanlarıyla ilgili planlarını açıklayan Netflix içerik yöneticisi Ted Sarandos, her altı ayda bir yeni bir Marvel dizisi yayınlamayı planladıklarını söyledi. New York'un arka sokaklarını mesken tutan The Defenders ekibine odaklanacak olan bu diziler, Marvel dünyasının sevilen kahramanlarından Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist ve Luke Cage'in maceralarını anlatacak.
 Nisan ayında ilk sezonu yayınlanan Daredevil'in ardından bu yılın son çeyreğinde de Jessica Jones yayınlandıktan sonra, önümüzdeki yıl da Luke Cage ve Iron Fist izleyicilerle buluşacak. Bu dört dizinin de ilk sezonlarını tamamlamasının ardından ise dörtlüyü bir araya getiren The Defenders adlı mini dizi yayınlanacak.
 Ancak Netflix'in Marvel ile ilgili planları bunlarla da sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Daredevil'in ikinci sezonunda yer alacak olan Cezalandırıcı karakteriyle ilgili de konuşan Ted Sarandos, başta Cezalandırıcı olmak üzere diğer Marvel karakterlerinin de önümüzdeki dönemde kendi dizilerine kavuşabileceklerini söyledi.

http://www.techradar.com/news/television/netflix-set-to-create-two-new-marvel-tv-series-every-year-1300549 Yorum Yaz
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draconist 3 yıl en beğenilen Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

Peki bunun donanımla ilgisi ? :) Oyun değil, işletim sistemi değil, telefon değil, elektronik bir gelişme değil, program değil, uygulama değil..

Donanımhaber sitesinin Forum bölümünde bir çok dizi konusu mevcut ve sayfa sayısı da bir çok ekran kartı, işlemci vb konulardan daha fazla, yani potansiyel olarak oldukça fazla sayıda dizi izleyicisi olan bir forum kullanıcı topluluğu var ve biz donanımhaber sitesinde de günlük haber başlığı altında böyle haberler verilmesinden rahatsız değiliz, umarım böyle haberler daha da çoğalır.

Ana sayfada 2 haber aşağıda bir de ''Asus X99-M WS anakartı resmiyet kazandı'' diye bir haber var şu ana kadar habere 120 kişi bakmış, bu beğenmediğiniz habere de 927 kişi bakmış, demek ki bizim gibi düşünenler fazla, siz de haberi görmek istemiyorsanız bakmazsınız olur biter, görmek istediğiniz haberler de mevcut.
Biyturs_OnSrPeki bunun donanımla ilgisi ? :) Oyun değil, işletim sistemi değil, telefon değil, elektronik bir gelişme değil, program değ...
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MARVEL 3 yıl
4 karakterin dizisi yapılıp sonra bunlar The Defenders dizisinde buluşacak yani bir nevi sinematik evrendeki Avengers toplanması gibi birşey güzel planlanmış iyi bir seri olacak.
4 karakterin dizisi yapılıp sonra bunlar The Defenders dizisinde buluşacak yani bir nevi sinematik evrendeki Avengers toplanması gibi birşey güzel planlanmış i...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DeanWinchester. 2 yıl
Ya yayınlasın valla çok iyi netflix in dizileri
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mr.lsea 3 yıl
Marvel hayranları için güzel bir haber. Ben şahsen süper kahraman dizilerinden hiç haz etmiyorum :)
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_Marvel_ 3 yıl
Iron fist en çok beklediğim dizi
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THUGGER 3 yıl
İyimis
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2K 3 yıl
Hepsi Daredevil kalitesinde olacaksa niye olmasın. Zaten Netflix tüm sezonu toplu halde koyuyor, ülkemizde olmasa da bizde torrente abanıp nasipleniyoruz.
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BekirTemel 3 yıl
Biz tamamız,gelsin.
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Requiem for a Dream 3 yıl
Herşey guzelde, tüm bölümleri ayni anda yayınlıyorlar ,2 gunde bitiyor dizi.
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D. 3 yıl
Netflix

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***Leopard*** 3 yıl
Guzel haber,birazda boyle haberler lazim

Surekli telefon haberi gormekten gina geldi
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MALTHAEL 3 yıl
Bu adamlar kaliteli iş yapıyorlar merakla bekliyorum .
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MK* 3 yıl
Turkiyede yok
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Rachsuchtig 3 yıl
Bütün karakterlerin adı orijinal İngilizce isimleri yazılmış ama Punisher yerine Cezalandırıcı ne
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