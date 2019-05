Netflix her yıl iki yeni Marvel dizisi yayınlamayı planlıyor

2013 yılında yayınlanmaya başlayan House of Cards ile başlayarak kendi orijinal dizilerini geliştirmeye başlayan online içerik sağlayıcısı Netflix, bu alandaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcılarına zengin bir online içerik seçkisi sunmak adına farklı türlerde diziler geliştiren Netflix, 2013 yılı sonunda Marvel'le dev bir anlaşmaya imza attı ve bu anlaşma kapsamında beş yeni Marvel dizisi geliştirmeyi kabul etti. Bu beş dizinin ilki olan Daredevil geçtiğimiz aylarda Netflix kullanıcılarının beğenisine sunuldu ve gördüğü yoğun ilgi sayesinde daha fazla Marvel dizisinin de önünü açtı.



Geçtiğimiz günlerde düzenlenen TCA sunumları kapsamında Marvel kahramanlarıyla ilgili planlarını açıklayan Netflix içerik yöneticisi Ted Sarandos, her altı ayda bir yeni bir Marvel dizisi yayınlamayı planladıklarını söyledi. New York'un arka sokaklarını mesken tutan The Defenders ekibine odaklanacak olan bu diziler, Marvel dünyasının sevilen kahramanlarından Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist ve Luke Cage'in maceralarını anlatacak.



Nisan ayında ilk sezonu yayınlanan Daredevil'in ardından bu yılın son çeyreğinde de Jessica Jones yayınlandıktan sonra, önümüzdeki yıl da Luke Cage ve Iron Fist izleyicilerle buluşacak. Bu dört dizinin de ilk sezonlarını tamamlamasının ardından ise dörtlüyü bir araya getiren The Defenders adlı mini dizi yayınlanacak.



Ancak Netflix'in Marvel ile ilgili planları bunlarla da sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Daredevil'in ikinci sezonunda yer alacak olan Cezalandırıcı karakteriyle ilgili de konuşan Ted Sarandos, başta Cezalandırıcı olmak üzere diğer Marvel karakterlerinin de önümüzdeki dönemde kendi dizilerine kavuşabileceklerini söyledi.



