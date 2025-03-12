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    Daredevil: Born Again, Disney+'ta beklenen ilgiyi görmedi

    Marvel, geçtiğimiz hafta izleyici ile buluşan yeni Daredevil dizisinden oldukça umutluydu. Ancak gelen ilk rakamlar Daredevil: Born Again'in beklentilerin altında kaldığını gösteriyor.
    Daredevil: Born Again Tam Boyutta Gör
    Bir dönem sinema dünyasında fırtınalar estiren Marvel, son dönemde eski günlerini mumla arıyor. Gişede artık eskisi gibi başarılı olamayan stüdyo, TV tarafında da aradığını bulamıyor. Geçtiğimiz ay vizyona giren Captain America: Brave New World ile gişede bir kez daha hüsrana uğrayan Marvel, oldukça umutlu olduğu Daredevil: Born Again'de de hayal kırıklığına uğradı.

    Netflix'te yayınlanan Daredevil dizisinin devamı olarak çekilen Daredevil: Born Again, geçtiğimiz hafta ilk iki bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Disney+ çatısı altında hazırlanan Born Again Marvel'ın en sevilen kahramanlarından birini geri döndürdüğü için, izleyiciden büyük ilgi göreceği düşünülüyordu. Ama öyle olmadı. Disney tarafından paylaşılan ilk rakamlar, yeni Daredevil dizisinin beklentilerin altında kaldığını gösteriyor.

    Daredevil: Born Again, The Acolyte ve Agatha All Along'un Gerisinde Kaldı

    İlk iki bölümü aynı anda yayınlanan Daredevil: Born Again'in ilk haftasında 7.5 milyon izlenmeye ulaştığı açıklandı. Disney, Daredevil: Born Again'in bu yıl Disney+'ta en yüksek açılışı yapan dizi olduğunu vurgulayarak bardağın dolu tarafından bakmayı tercih etti. Ancak Disney'in daha önceki işleri için paylaştığı rakamlara baktığımızda, Daredevil: Born Again'in beklentilerin çok altında kaldığı açıkça görülüyor.

    İlk sezonunun ardından iptal edilen Star Wars dizisi The Acolyte, ilk haftasında 11.1 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Geçtiğimiz yıl ekrana gelen Marvel dizisi Agatha All Along, Daredevil'dan çok daha az tanınan bir karaktere odaklanmasına rağmen ilk bölümüyle 9.3 milyon izlenme almıştı. Şimdi Daredevil gibi sevilen bir karakterin dizisinin iki bölümüyle bu rakama ulaşamamış olması, nereden bakarsanız bakın hayal kırıklığı.

    Daredevil: Born Again'e gelen ilk yorumlar görece olumlu. O yüzden haftalar ilerledikçe izlenme rakamları düzelebilir. Ancak dizinin ilk hafta performansı, Marvel'ın artık izleyici çekmekte zorlandığını açıkça gösteriyor.

    Daredevil: Born Again daha ilk sezon başlamadan 2. sezon onayı almıştı. Hatta 2. sezonun çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Bu yüzden izlenme rakamlarına rağmen dizi 2. sezonuyla yoluna devam edecek.

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