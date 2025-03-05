Daredevil: Born Again izleyici ile buluştu; İlk yorumlar oldukça olumlu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle türün meraklıları için bu yılın en merakla beklenen dizilerinden biri olan Daredevil: Born Again, bugün Disney+'ta izleyici ile buluştu. Netflix'te yayınlanan Daredevil dizisinin doğrudan devamı niteliğinde olan Born Again, yayınlanan ilk iki bölümüyle izleyenleri memnun etmiş gibi görünüyor.

Bugün itibarıyla dizinin Rotten Tomatoes puanı %82, MetaCritic puanı ise 68. Eleştirmenlerden geçer not alan Daredevil: Born Again, izleyiciler tarafından da beğeniyle karşılanmış gibi duruyor. Dizinin Rotten Tomatoes'taki izleyici puanı bugün itibarıyla yüzde 95'te. IMDb puanı ise 9.2.

Diziyi ilk izleyenler genelde projeyi en heyecanla bekleyenler olduğu için ilk günlerde puanlar normalden daha yüksek oluyor. O yüzden sonraki günlerde bu puanlar biraz daha aşağı çekilecektir. Yine de diğer Marvel yapımlarıyla kıyasladığımızda, Born Again'in izleyici nezdinde çok daha iyi karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Şimdi asıl soru dizinin sonraki bölümlerde bunu koruyup koruyamayacağı.

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Daredevil: Born Again'in 2. Sezon Çekimleri Şimdiden Başladı

Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği dizide Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll ve Elden Henson da orijinal dizideki rolleriyle dönecek. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkacak.

Daredevil: Born Again'in orijinal diziden en büyük farkı bu kez işin başında Steven S. DeKnight'ın olmaması. Orijinal dizinin başındaki isim olan Steven S. DeKnight, aradan geçen sürede Marvel ile anlaşmazlık yaşadığı için bu kez projede yer almadı. Marvel'ın yeni Daredevil dizisini emanet ettiği isim ise Dario Scardapane oldu. Scardapane daha önce The Punisher dizisinin senarist ekibinde yer almıştı.

Daredevil: Born Again'in ilk sezonu dokuz bölüm sürecek. Dokuzuncu bölümün ardından sezon finali yapacak dizi, önümüzdeki yıl 2. sezonuyla geri dönecek. 2. sezonun çekimlerine daha şimdiden başlanmış durumda.

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Daredevil: Born Again izleyici ile buluştu; İlk yorumlar olumlu