Netflix hesapları karaborsada 0.25 dolardan satılıyor

Ülkemize de giriş yapan ABD'nin popüler internet televizyon ağı Netflix, aylık 9.99 dolarlık abonelik ücretiyle oldukça avanjajlı bir hizmet sunuyor. Ancak nispeten düşük maliyeti bile Netflix hesaplarının karaborsaya düşmesine engel olamadı. Daha az ödeme yaparak Netflix hesabına sahip olmak isteyenlerin sayısı hiç de az değil.





Güvenlik firması Symantec, kendi resmi blogunda yayınladığı bir raporda, bilgisayar korsanlarının karaborsada satışa çıkarmadan önce kullanıcıların hesap ve ödeme bilgilerini nasıl çaldıklarını açıkladı. Hacker'lar hesapları çalmak için iki yöntem kullanıyor.





İlk yöntem genellikle indirimli veya ücretsiz bir hesap vaadi ile kandırılan kullanıcıların resmi Netflix yazılımı yerine kötü amaçlı bir yazılım yüklemesiyle başlıyor. İndirilen dosyanın çalıştırılmasıyla birlikte sisteme gizlice yüklenen Infostealer.Banload trojanı, kullanıcıların banka bilgileri ele geçirilebiliyor. Ardından da çalıntı kredi kartı bilgisiyle oluşturulan hesaplar satışa çıkarılıyor.





Hesap bilgilerini ele geçirmek için başvurulan ikinci bir yöntem de yaygın olarak kullanılan Phishing saldırısı üzerine kurulmuş durumda. Hesaba erişim elde etmek isteyen bilgisayar korsanları, hesap sahibinin oturum açma bilgilerini girmesini isteyen sahte bir Netflix web sitesine yönlendiriyor. Ele geçirilen hesaplar birçok Netflix kullanıcısının farkında olmadan hesaplarını istenmeyen misafirler ile hesabını paylaşmasının önünü açıyor.

Karaborsaya düşen 300 bin Netflix hesabı 7 gün garantili şekilde tanesi 0.25 dolardan satışa sunulmuş durumda. En az dört adet hesap satın alınabiliyor. Ayrıca "Netflix Generators" isimli hesap oluşturucu araç satın alınarak sürekli güncellenen hesap veritabanına erişim imkanı da sağlanıyor.





Symantec kullanıcıların bu tür saldırılardan korunmak için Google Play Store ve Apple'ın App Store uygulama mağazası ve Netflix gibi resmi kaynaklardan uygulama indirmesini öneriyor. Ayrıca hesap bilgileri girilirken web sitesinin URL'sini kontrol etmek de son derece önem taşıyor. Hesabınızın çalınıp çalınmadığından emin olabilmek için son erişim bilgilerinizi gözden geçirebilir ve en son izlenenler listesinden durumu kontrol edebilirsiniz.

http://www.symantec.com/connect/blogs/netflix-malware-and-phishing-campaigns-help-build-emerging-black-market