Netflix’in Beren Saat’li dizisi Göbeklitepe’deki fantastik bir hikayeyi ele alacak

Dizinin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme alırken, çekimlerini Hakan:Muhafız’da da olduğu gibi O3 Medya üstlenecek. Dizi hakkında açıklanan detaylar bu kadar.
2019 Göbeklitepe yılı
Geçtiğimiz yıl koruma çalışmaları tamamlanan ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne giren Göbeklitepe’nin tanıtımı için 2019 yılı “Göbeklitepe Yılı” ilan edildi. Netflix’in yeni dizisinin Göbeklitepe’nin tanıtımında büyük etkisi olacak.
Göbeklitepe, Şanlıurfa merkezine 20 km uzaklıkta bulunuyor. İnşası milattan önce 10 bin yılına uzanan Göbeklitepe, tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak biliniyor. Göbeklitepe İngiltere'de bulunan Stonehenge'den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha eski.
Bir başka dizide de Osmanlı İmparatorluğu anlatılacak
Los Angeles merkezli Türk prodüksiyon şirketi Karga Seven Pictures, bir başka Netflix dizisi üzerinde çalışıyor. Ottoman Rising isimli dizi İstanbul’un fethini ve Fatih Sultan Mehmet’i konu alacak. Ulusal bir proje olarak planlanan altı bölümlük bu dizinin dili İngilizce olacak.
http://arkeofili.com/netflixten-gobeklitepeyi-anlatan-fantastik-dizi-geliyor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ula adamlar yapsa suç yapmasa suç nasıl bir insansınız anlamış değilim. Destek vermek varken yaptığınız tek şey eleştirmek. Ha eleştiriyi de sadece çöp leş demekten ibaret.
Discovery’de dünya istilası üzerine yeni tür olan hikayeli belgesel anlatımı türünde bir yapımı vardı çok güzeldi zamanına göre.
Süper bir iş çıkaracaklarına inanıyorum.
yeni nesil sinema denilen şeyden soğudum doğrusu !
Polisiye, komedi ve Drama gibi türler arka planda.
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