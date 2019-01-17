Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix’in Beren Saat’li dizisi Göbeklitepe’deki fantastik bir hikayeyi ele alacak

Beren Saat'in başrolde olacağı yeni Netflix dizisinin konusu hakkında yeni bilgiler geldi. Dizi, Göbeklitepe'nin ev sahipliği yaptığı fantastik bir hikayeyi ele alacak.
4 ay
5,6b
1
19
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Neflix’in yeni Türk dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Beren Saat’in başrolde olacağı dizi Göbektepe’nin ev sahipliği yaptığı fantastik bir hikayeyi ele alacak.

Dizinin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme alırken, çekimlerini Hakan:Muhafız’da da olduğu gibi O3 Medya üstlenecek. Dizi hakkında açıklanan detaylar bu kadar.

2019 Göbeklitepe yılı

Geçtiğimiz yıl koruma çalışmaları tamamlanan ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne giren Göbeklitepe’nin tanıtımı için 2019 yılı “Göbeklitepe Yılı” ilan edildi. Netflix’in yeni dizisinin Göbeklitepe’nin tanıtımında büyük etkisi olacak.

Göbeklitepe, Şanlıurfa merkezine 20 km uzaklıkta bulunuyor. İnşası milattan önce 10 bin yılına uzanan Göbeklitepe, tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak biliniyor. Göbeklitepe İngiltere'de bulunan Stonehenge'den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha eski.

Göbeklitepe, insanlık tarihi için büyük öneme sahip. Zira buranın inşası tarım devriminden ve çanak çömlek yapımından bile eski. En büyük T biçimli taşın ağırlığı 16 tonu aşıyor. Bu taşları yontmak ve yakındaki taş ocağından taşımak, çok sayıda insan ve hepsini doyuracak miktarda yiyecek gerektiren zorlu bir organizasyon gerektiriyor.

Bir başka dizide de Osmanlı İmparatorluğu anlatılacak

Los Angeles merkezli Türk prodüksiyon şirketi Karga Seven Pictures, bir başka Netflix dizisi üzerinde çalışıyor. Ottoman Rising isimli dizi İstanbul’un fethini ve Fatih Sultan Mehmet’i konu alacak. Ulusal bir proje olarak planlanan altı bölümlük bu dizinin dili İngilizce olacak.


http://arkeofili.com/netflixten-gobeklitepeyi-anlatan-fantastik-dizi-geliyor/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
.Meraxes. 4 ay en beğenilen
The Protector gibi çöp olmasa baride izlesek
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ista1907 4 ay
Neden fantastik? Yapamadığımız veya daha önce hiç yapmadığımız fantastikte bu ısrar niye? Yurt dışından kim kalkıp izler ki? Biz bile bu kadar eleştiriyorken.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
de4ThAnqeL 4 ay
Göbeklitepe gibi Kültürel bir mirasın tanıtımı için çok iyi bir girişim olur bence. Kültürel Mirasın tanıtımı konusunda çok başarılı değiliz eğer güzel, ilgi çekici bir dizi ile bu desteklenirse Netflix platformu sayesinde dünya çapında bir tanıtım yapılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K E N 4 ay
Beren Saat yine zengin birinin eşini oynayacak sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drumyr 4 ay
Yok yapamazlar yok edemezler..
Ula adamlar yapsa suç yapmasa suç nasıl bir insansınız anlamış değilim. Destek vermek varken yaptığınız tek şey eleştirmek. Ha eleştiriyi de sadece çöp leş demekten ibaret.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cilehta 4 ay
konu klişe çöp olmasında izlenir yine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jeolog. 4 ay
göbeklitepe çok merak uyandıran ve insanı düşünmeye yönlendiren bir yer. güzel bir hikayeye yerleşirildiğinde çok ilgi çekecektir bence. Beren saatin hazar ergüçlüden gözümdeki tek farkı bi tık daha rol yapabiliyor olması.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 4 ay
Son olarak Karga Seven benim çok sevdiğim bir yurt dışında Türk şirketi.
Discovery’de dünya istilası üzerine yeni tür olan hikayeli belgesel anlatımı türünde bir yapımı vardı çok güzeldi zamanına göre.
Süper bir iş çıkaracaklarına inanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 4 ay
Bu arada kültür ve sanat bakanlığının bu bölgelerde geçen dizilere gösterim sürelerine göre maddi hibesi var sanırım ondan da yararlanmak istemiş olabilir Netflix.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 ay
bu netflix denilen şey yüzünden
yeni nesil sinema denilen şeyden soğudum doğrusu !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 4 ay
bu amerigalılarda her kültüre fantastik gözle bakıyor yaww :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ista1907 4 ay
Neden fantastik? Yapamadığımız veya daha önce hiç yapmadığımız fantastikte bu ısrar niye? Yurt dışından kim kalkıp izler ki? Biz bile bu kadar eleştiriyorken.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 4 ay ista1907
Netflix dünya izleyicisi standart Drama izlemiyor ya bilim kurgu olacak ya fantastik olacak yada tarihi olacak.
Polisiye, komedi ve Drama gibi türler arka planda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5588 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
göbeklitepe, netflix ve
5 etiket daha beren saat dizi Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay 1000$’lık Louis Vuitton kablosuz kulaklıklar duyuruldu 4 ay Facebook görüntü sıkıştırma teknolojisini açık kaynaklı yapıyor 4 ay Sektör Apple’ın katlanabilir telefonuna hazırlanıyor 4 ay Fossil akıllı saat teknolojilerini Google satın alıyor 4 ay Yeni iPad'ler 2019'un ilk yarısında piyasaya sürülecek 4 ay NASA, Ultima Thule'un muhteşem bir videosunu yayınladı 4 ay John Wick 3 filminden aksiyon dolu müthiş fragman 4 ay Şimdi de GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı söylentileri 4 ay Apple otonom araç projesini rafa kaldırabilir 4 ay Ekilen saçlar döküldü! | 7. hafta geride kaldı PRP yaptırdım 4 ay WhatsApp, Facebook'u geçerek en popüler sosyal medya uygulaması oldu 4 ay Çentik de yok kamera deliği de: Sony Xperia XZ4 işte böyle görünecek 4 ay 770 milyon email adresi internete sızdırıldı 4 ay İşlemci ve ekran kartı değişebilen notebook 4 ay LG, Mobil Dünya Kongresi'nde katlanabilir akıllı telefonunu sergileyecek 4 ay Mastercard, ücretsiz deneme sürümlerinden sonra otomatik yenilenen üyeliklerin önüne geçiyor 4 ay Ford Fiesta'nın SUV versiyonu EcoSport'un yerini alacak 4 ay 5 TB kapasiteli taşınabilir disk 4 ay Seagate yeniden SSD pazarında: İşte Firecuda SSD 4 ay Google 64 bit versiyonu olmayan 32 bit uygulamaların fişini çekmeye hazırlanıyor 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Netflix’in Beren Saat’li dizisi Göbeklitepe’deki fantastik bir hikayeyi ele alacak Sonraki Galaxy S10'un parmak izi tarayıcısı, ekran koruyucu filmle çalışmayabilir 4 ay Ay'da filizlenen pamuk tohumları öldü [Güncellendi] 4 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ı çalışırken gösteren bir fotoğraf yayınlandı 4 ay 2019 Toyota RAV4 Hybrid Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 4 ay Patriot için ortak üretim ve teknoloji transferi teklifi 4 ay Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesi sonunda yayınlandı 4 ay Volkswagen, 286 beygirlik yeni Golf GTI TCR versiyonunu tanıttı 4 ay iPhone XS bataryalı kılıf iPhone X için de uyumlu 4 ay 400GB kapasiteli microSD kart indirimde 4 ay Ford, F-Serisi pickup modellerinin elektrikli versiyonunu üreteceğini duyurdu 4 ay Sony yeni bir orta seviye aynasız kamera duyurdu 4 ay 16GB bellekli Radeon RX 570 geliyor 4 ay Bol ödüllü yerli yapım Oddmar, Android platformuna geldi 4 ay Oppo markasının yetkili distribütörü İndeks Bilgisayar oldu 4 ay Yeni Ghostbusters filminden ilk teaser geldi 4 ay Samsung Galaxy A40 detaylanıyor 4 ay 2si1 | Nasıl teknoloji ve oyun editörü olunur? 4 ay 5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı 4 ay EA, hikâye tabanlı Star Wars oyunu projesini iptal etti 4 ay Westworld mobil oyunu kapanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim