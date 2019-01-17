Netflix’in Beren Saat’li dizisi Göbeklitepe’deki fantastik bir hikayeyi ele alacak

Neflix’in yeni Türk dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Beren Saat’in başrolde olacağı dizi Göbektepe’nin ev sahipliği yaptığı fantastik bir hikayeyi ele alacak.

Dizinin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme alırken, çekimlerini Hakan:Muhafız’da da olduğu gibi O3 Medya üstlenecek. Dizi hakkında açıklanan detaylar bu kadar.

2019 Göbeklitepe yılı

Geçtiğimiz yıl koruma çalışmaları tamamlanan ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne giren Göbeklitepe’nin tanıtımı için 2019 yılı “Göbeklitepe Yılı” ilan edildi. Netflix’in yeni dizisinin Göbeklitepe’nin tanıtımında büyük etkisi olacak.

Göbeklitepe, Şanlıurfa merkezine 20 km uzaklıkta bulunuyor. İnşası milattan önce 10 bin yılına uzanan Göbeklitepe, tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak biliniyor. Göbeklitepe İngiltere'de bulunan Stonehenge'den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha eski.

Göbeklitepe, insanlık tarihi için büyük öneme sahip. Zira buranın inşası tarım devriminden ve çanak çömlek yapımından bile eski. En büyük T biçimli taşın ağırlığı 16 tonu aşıyor. Bu taşları yontmak ve yakındaki taş ocağından taşımak, çok sayıda insan ve hepsini doyuracak miktarda yiyecek gerektiren zorlu bir organizasyon gerektiriyor.

Bir başka dizide de Osmanlı İmparatorluğu anlatılacak

Los Angeles merkezli Türk prodüksiyon şirketi Karga Seven Pictures, bir başka Netflix dizisi üzerinde çalışıyor. Ottoman Rising isimli dizi İstanbul’un fethini ve Fatih Sultan Mehmet’i konu alacak. Ulusal bir proje olarak planlanan altı bölümlük bu dizinin dili İngilizce olacak.

http://arkeofili.com/netflixten-gobeklitepeyi-anlatan-fantastik-dizi-geliyor/