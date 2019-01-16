Netflix'in Osmanlı dizisi Ottoman Rising'in dili İngilizce olacak

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Osmanlı İmparatorluğunu konu alan Ottoman Rising isimli Netflix dizisi hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Dizinin dili İngilizce olacak ve İstanbul’un fethini ele alacak.

Los Angeles merkezli prodüksiyon şirketi Karga Seven Pictures’ın ortaklarından Emre Şahin, yönetmeni olduğu Ottoman Rising dizisi hakkında Milliyet’e açıklamalarda bulundu.

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Ottoman Rising dizisinin ana konusu İstanbul’un fethi olacak. Sadece fetih dönemi değil flashbackler ve ileri gidişler ile daha farklı dönemler de ekrana taşınacak. Ottoman Rising dizisinin ana konusu İstanbul’un fethi olacak. Sadece fetih dönemi değil flashbackler ve ileri gidişler ile daha farklı dönemler de ekrana taşınacak.

Dizi, Netflix International için hazırlanıyor. Bu nedenle konuşma dili İngilizce olacak ve yabancı oyuncular da rol alacak. Sadece Türkiye’de ve Amerika’da değil Netflix’in bulunduğu ülkelerin tamamında reklamı yapılacak. Netflix’in bulunmadığı Çin’de de dizinin yayınlanması için ciddi bir ortaklık anlaşması yapıldı. Netflix’in bulunmadığı ülkelerdeki yayın hakkı STX Entertainment’a verildi. Bu ülkelerde televizyonda ve diğer platformlarda yayınlanacak.

Dizinin senaryosunu Emre Şahin, Kelly McPherson ve Elizabeth Lake kaleme aldı. Hikaye anlatımının ön planda olacağı şekilde yazıldığı ifade ediliyor. Altı bölümden oluşacak dizinin yayın tarihi ve oyuncu listesi bilinmiyor.

http://www.milliyet.com.tr/hala-gercek-anlamda-uluslararasi/pazar/haberdetay/13.01.2019/2810148/default.htm