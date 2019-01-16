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Netflix'in Osmanlı dizisi Ottoman Rising'in dili İngilizce olacak

Osmanlı İmparatorluğu dönemini ele alacak olan Netflix dizisi Ottoman Rising'den yeni bilgiler geldi. Dizinin dili İngilizce olacak ve altı bölümden oluşacak. İşte Ottoman Rising dizisinin detayları:
4 ay
11,8b
1
51
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix'in Osmanlı dizisi Ottoman Rising'in dili İngilizce olacak
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Osmanlı İmparatorluğunu konu alan Ottoman Rising isimli Netflix dizisi hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Dizinin dili İngilizce olacak ve İstanbul’un fethini ele alacak.

Los Angeles merkezli prodüksiyon şirketi Karga Seven Pictures’ın ortaklarından Emre Şahin, yönetmeni olduğu Ottoman Rising dizisi hakkında Milliyet’e açıklamalarda bulundu.

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Ottoman Rising dizisinin ana konusu İstanbul’un fethi olacak. Sadece fetih dönemi değil flashbackler ve ileri gidişler ile daha farklı dönemler de ekrana taşınacak.

Dizi, Netflix International için hazırlanıyor. Bu nedenle konuşma dili İngilizce olacak ve yabancı oyuncular da rol alacak. Sadece Türkiye’de ve Amerika’da değil Netflix’in bulunduğu ülkelerin tamamında reklamı yapılacak. Netflix’in bulunmadığı Çin’de de dizinin yayınlanması için ciddi bir ortaklık anlaşması yapıldı. Netflix’in bulunmadığı ülkelerdeki yayın hakkı STX Entertainment’a verildi. Bu ülkelerde televizyonda ve diğer platformlarda yayınlanacak.

Dizinin senaryosunu Emre Şahin, Kelly McPherson ve Elizabeth Lake kaleme aldı. Hikaye anlatımının ön planda olacağı şekilde yazıldığı ifade ediliyor. Altı bölümden oluşacak dizinin yayın tarihi ve oyuncu listesi bilinmiyor.



http://www.milliyet.com.tr/hala-gercek-anlamda-uluslararasi/pazar/haberdetay/13.01.2019/2810148/default.htm Yorum Yaz
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reshthesucker 4 ay en beğenilen koyunsavar
böceksavar
Tahminen Padişahlara bol bol şarap içirip kız peşinden koşturacaklar.

Baya gerçekçi olacak o zaman desene.
2 Yanıt Yanıtla +72
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sonofmana 4 ay reshthesucker
reshthesucker
böceksavar
Tahminen Padişahlara bol bol şarap içirip kız peşinden koşturacaklar.

Baya gerçekçi olacak o zaman desene.

"Gayri müslimler bunu beğendi" gibi bir button olsa keşke.
reshthesuckerböceksavarTahminen Padişahlara bol bol şarap içirip kız peşinden koşturacaklar.Baya gerçekç...
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2 Yanıt Yanıtla +42
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AqRaMa 4 ay reshthesucker
tarihi sadece okuduklarına göre bilmenin zararları, o padişahların bir çoğu gayet dindar ve aklı başında liderler, yoksa o fethedilemeyen istanbulu alkolik ve karı kız peşinde koşan 21 yaşındaki bir köşe başı bekçisi de fethederdi
tarihi sadece okuduklarına göre bilmenin zararları, o padişahların bir çoğu gayet dindar ve aklı başında liderler, yoksa o fethedilemeyen istanbulu alkolik ve k...
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1 Avatar
guzmann06 4 ay
Hollywood , odern batı kafası ile yapılcak bir diziden pek bişey bekleyemem. Game of Thrones Osmanlı gibi ibşey çıkarsa şaşırmayın. Müsehcenlik ve oryantilizm bandır bandıra çekilmiş dizi olucaktır. Osmanlı inceden yada kalına kötülenecektir.
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DH Misafiri 4 ay
o şarap içip gemileri karadan yürütüyor, sen de içiyosun ama gerizekalısın. demek ki olayın şarapla alakası yok.
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DH Misafiri 4 ay
İçki içer, ot çekerken mi dindar olmuşlardı? Sirozdan ölen, ottan zehirlenen padişahların Anadolu halk ve devletlerini kafir sırplarla ezerken mi dindar ol*muşlardı? Antalya'nn haçlılarca işgalini ellerini avuştura avuştura izlerken mi? Padişahn koltuğu için her iki taraftan 10.000lerce Anadolu genci şehit olurken mi? Hanginizin atası Saruhanoğlu, Karamanoğlu, Hamidoğlu, Eratna, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Aydınoğlu, Dulkadiroğlu, Ramazanoğlu değil? Filmlere siyasetle, alçaklık psikolojisi ile yaklaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Film filmdir iyi çeken iyi oynayan iyi anlatır. Slogan atan değil
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DH Misafiri 4 ay
bizanslılar online
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tahir40 4 ay
Bizim TRT dizileri kadar dandik yapmasalar da Netflix vasat, izlenebilir bi kaliteyi tutturur, öyle HBO gibi dev bütçeli kaliteli bişiler ortaya koymaz.
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Mefrak 4 ay
Vikings gibi olursa tadından yenmez.
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ChiefOfficer 4 ay
Tamamen Türk yapımı olmadığına sevindim. Öyle olsaydı entrikadan geçilmezdi.
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CoreXXX 4 ay
türkce olması saçma olur evrensel bir platformda çünkü. İngilizce ana dil+ türkce dublajını yaparlarsa türkiyede izlenmesi artar
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gurkanse 4 ay
malum kitle zaten anlamaz netflixten falan onlar genelde diriliş izler kılıç sallarlar.
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The Balance 4 ay gurkanse
Sanki Netflix kaliteli dizi dolu. Bir elin parmağını geçmiyor.
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WB 4 ay
Alti ustu bir dizi cok ciddiye almamak lazim..
Evet Bizans’i sildik ve evet istanbul’u alarak cag kapayip cag actik,
Icimizdeki bizans kalintilari ne yaparlarsa yapsinlar bu gercegi degistiremezler..
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