Netflix mobil veri tasarrufu için harekete geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nin en popüler video servisi konumundaki Netflix mobil kullanıcıların kota sorunu yaşamaması için yeni bir özelliği devreye sokacak. Şu an beta aşamasındaki "mobil veri tasarrufu" özelliği özellikle bizim gibi ülkelerde çok işe yarayabilir.

Açıklamaya göre mobil platformlardan bir video açtığımızda görüntü kalitesi düşecek ve mobil cihaza uygun hale gelecek. Böylece kullanıcıların kotaları fazla kullanılmayacak. Bizimkine benzer sorunlar Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde de şikayet konusu.

T-Mobile kullanıcıları Binge On servisi sayesinde online olarak video izlediklerinde bunlar kotadan sayılmıyor. Bu serviste de video kalitesinin düşürüldüğünü belirtelim. Android N'de de Marshmallow'dakine benzer şekilde hangi uygulamanın verilere sınırsız erişim sağlayıp sağlayamayacağını seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi gerek uygulama üreticileri, gerekse de işletim sistemleri kota sorununa bir şekilde el atıyor.

http://www.pcmag.com/news/342950/report-netflix-testing-mobile-data-saving-feature