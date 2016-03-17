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Netflix mobil veri tasarrufu için harekete geçti

Bir süre önce ülkemizde de hizmete başlayan Netflix mobil kullanıcıların kota sorunu yaşamaması için "Mobil Veri Tasarrufu" adlı yeni bir sistemi devreye sokuyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Netflix mobil veri tasarrufu için harekete geçti
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Amerika Birleşik Devletleri'nin en popüler video servisi konumundaki Netflix mobil kullanıcıların kota sorunu yaşamaması için yeni bir özelliği devreye sokacak. Şu an beta aşamasındaki "mobil veri tasarrufu" özelliği özellikle bizim gibi ülkelerde çok işe yarayabilir.
Açıklamaya göre mobil platformlardan bir video açtığımızda görüntü kalitesi düşecek ve mobil cihaza uygun hale gelecek. Böylece kullanıcıların kotaları fazla kullanılmayacak. Bizimkine benzer sorunlar Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde de şikayet konusu.
T-Mobile kullanıcıları Binge On servisi sayesinde online olarak video izlediklerinde bunlar kotadan sayılmıyor. Bu serviste de video kalitesinin düşürüldüğünü belirtelim. Android N'de de Marshmallow'dakine benzer şekilde hangi uygulamanın verilere sınırsız erişim sağlayıp sağlayamayacağını seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi gerek uygulama üreticileri,  gerekse de işletim sistemleri kota sorununa bir şekilde el atıyor.

http://www.pcmag.com/news/342950/report-netflix-testing-mobile-data-saving-feature Yorum Yaz
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smart1978 3 yıl en beğenilen
h.265 ile yayinlansin kaliteli ve daha az bantgenisligi veya tuketimi saglar .
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mcrew 3 yıl
bize üçüncü dünya ülkesi muamelesi yapan Türk Telekom varken, biz mobil veri tasarrufu nu sadece mobil platformlarda kullanmayız.
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mahsur kalan adam 3 yıl
Artık tüm film ve dizileri h265 olarak indiriyorum arşiv yapmadığımdan izlesil olduğu için kalite idare ediyor 720p filmler artık max 600 70p mb tek sorun androidte adam akıllı h265 oynatan player yok MXte titreme ve ses kayması oluyor sanırımm donanım desteği olmadan yazılımla halledilemeyecek
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smart1978 3 yıl en beğenilen
h.265 ile yayinlansin kaliteli ve daha az bantgenisligi veya tuketimi saglar .
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gurkanse 3 yıl
rezillik resmen!
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mcrew 3 yıl
bize üçüncü dünya ülkesi muamelesi yapan Türk Telekom varken, biz mobil veri tasarrufu nu sadece mobil platformlarda kullanmayız.
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