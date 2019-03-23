Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix sadece mobil abonelik sunmaya başladı

Bazı Asya ülkelerinde temel abonelik fiyatının yarısına sadece mobil üzerinden Netflix aboneliği sunuluyor. Çözünürlüğü çok dert etmeyenler için iyi bir alternatif olabilir.
1 ay
20,7b
1
28
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çevrim içi içerik sektörünün lideri olmasına karşın Disney ve Apple gibi yeni isimlerin katılmasıyla sıkı bir rekabet içerisine girecek olan Netflix farklı gelir modelleri deniyor. Firma sadece mobilden üyelik üzerinde çalışıyor.

Yarı fiyatına

Netflix’in Hindistan ve Malezya’da sunmaya başladığı yeni abonelik çeşidi sadece mobil cihazlar üzerinden erişim sağlıyor. Akıllı telefon veya tabletler üzerinden erişilen platformda yine sadece standart çözünürlük sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "HardOCP sitesinin kurucusu Intel’e katıldı"

Netflix’in bu yeni abonelik türü için aylık olarak 3.64$ civarında bir bedel istediği ifade ediliyor. Bu miktar bölgedeki temel abonelik ücretinin yarısına tekabül ediyor. Daha kısıtlı olduğu için haliyle Netflix tarafında da maliyetleri düşürüyor gibi.

Bununla birlikte yeni abonelik Amazon’un bölgede sunduğu fiyatlardan neredeyse iki kat daha fazla. Bu bakımdan Netflix’in mobil aboneliği global pazara sunup sunmayacağı bilinmiyor. Diğer taraftan ülkemize uyarladığımızda 8.59TL veya 8.99TL aralığında bir fiyat daha fazla tüketici ilgisi çekebilir.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/03/netflix-testing-cheaper-mobile-plans-select-markets/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
burakdc 1 ay en beğenilen
Cozunurlugu ve ses kalitesini dert etmeyen adam zaten netflix e abone olmaz ben ve cevremdeki herkes bu yuzden abone oldu
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 1 ay
PC de emulator le Hardware ID vs kopyalayarak, mobil cihaz gibi gösterip izleyebilir miyiz acaba :)
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joven 1 ay
Telefonun o küçük ekranı ile film ve dizi izlemek pek
akıllıca bir yöntem sayılmaz insanın boynu tutulur gözü
yorulur o ekrana bakacağım diye mobil işi tablet harici
tırt derim.
Telefonun o küçük ekranı ile film ve dizi izlemek pekakıllıca bir yöntem sayılmaz insanın boynu tutulur gözüyorulur o ekrana bakacağım diye mobil işi t...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ekonomik21 1 ay yeni yorumcu
Netflix yerine bildiğiniz ücretsiz bir platform varmı Beyler?parasına degmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekonomik21 1 ay yeni yorumcu
Netflix parasına değen bir platform değil. Yani baktığımızda içerik aşırı derecede dar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gamermelisa 1 ay
bence netflix gayet gereksiz bir platform içeriği de yeterince zengin değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 ay
Herşey görüntü bağlamışlar. Fiyatlar böyle uygun olursa alan çıkar. Telefon başka cihazı olmayan var onlar çok dert etmeyip derler 1 ay. Begenirlerse devam ederler begenmezse eski tarifeye geçerler. Ucuz olduğu için tercih eden çıkar. Önemli olan içerik yani neticede.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunusbeen 1 ay
Ülkemize 20 30 tl ye dsmart, tele dünya gibi flatformlar olduğu sürece çok tutmaz. 5-6 tl ye tivibu da alabiliyorsun.Ayrıca dizilerine söylecek lafım yok. Fakat filmleri çok dandik. Oscarlı filmler var onlarda eski filmler. Ayrıca vikings gibi diziler geç düşüyor. Yayınlandığı anda gelmiyor. Belgsellerin çoğu alt yazılı. O yüzden pek kafama yatmıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgaabi 1 ay
netflix e geçen yıl abone olup 2 ay sonra çıkmıştım. Bu sene de yine tekrar abone oldum. Açıkcası ben netflix i tv den izlemeyi daha çok seviyorum. Bilgisayar başında başka işlerimle uğrasıyorum. Tv den takip edecegim icin mobil sürüm fiyatı bana çok hitap etmeyecek. ama mobil kullanıcıları için güzel bir seçenek. Bilgisayardan izledikten sonra aboneliğin çok mantıklı oldugunu düsünmüyorum.Çünkü mobil ve tv deki izleme kolaylığı netflix in + sebepleridir. bilgisayarda zaten heryerde bir şey bulursun izlemek için..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
İlginç bir durum. Bence daha dikkatli olunmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ezkici 1 ay
Yani ben genelde telefondan izliyorum ne izleyeceksem gayet memnunum o yüzden benim gibiler için mantıklı hareket
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 1 ay
Bu paket sigara parasına 4k paketi alıyorsunuz zaten ne gerek var 6" ekranda çöp gibi görüntüye.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakdc 1 ay en beğenilen
Cozunurlugu ve ses kalitesini dert etmeyen adam zaten netflix e abone olmaz ben ve cevremdeki herkes bu yuzden abone oldu
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dersmail53 1 ay
En ucuz olan standart paketi aldım...Reklam görmemek için ... Düzgün içeriklere ulaşmak için..
Sadece mobil paket oluşturup yarı fiyatına satış
Uygun bir adım olarak görüyorum....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20656 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, netflix mobile ve
5 etiket daha Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Xiaomi, Google Lens’i MIUI kamera uygulamasına entegre etti 1 ay PUBG mobilden günlük 6 saatlik oyun sınırı 1 ay Türk oyun firmalarında staj imkanı! 1 ay Huawei Enjoy 9e'nin teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı 1 ay 2si1 Özel | Editör, Meditör, Keditör 1 ay Selüloz kullanılarak roket yakıtı geliştirildi 1 ay Elektrikli Vespa Türkiye’de satışa sunuldu 1 ay BitMEX CEO'su:"Bitcoin 2019 yılı sonunda 10,000 dolar olacak." 1 ay Corsair Carbide SPEC-06 RGB Kasa Detaylı İnceleme 1 ay 2019 model iPhone'lar kablosuz şarj paylaşımı özelliği ile geliyor 1 ay Çin, 20 yüzen Nükleer Enerji Santrali kuracak 1 ay Uygulama içi reklamlar manipüle edilerek, geliştirici ve kullanıcılar dolandırılıyor 1 ay Giriş seviyesi Vivo 1901 ve 1902 Geekbench'te göründü 1 ay Tesla, ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle elektrikli otomobillerindeki periyodik bakımı kaldırdı 1 ay Huawei Enjoy 9S'in basın görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı 1 ay Eleştiri yağmuruna tutulan Anthem, satış rakamlarıyla şaşırtıyor 1 ay Yandex ve Hyundai, birlikte sürücüsüz otomobil platformu geliştirecek 1 ay Intel’in modüler bilgisayar projesi Compute Card iptal edildi 1 ay Apple’ın OLED ekran kararı Japan Display’i sıkıntıya soktu 1 ay Çinli akıllı telefon üreticisi Meitu üretimi durduruyor 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Netflix sadece mobil abonelik sunmaya başladı Sonraki Nokia, telefonlarının Çin’e veri göndermesiyle ilgili açıklama yaptı 1 ay YouTube dünya mobil internet trafiğinin yüzde 40’ını kullanıyor 1 ay AT&T'nin sahte 5G'si diğer firmaların 4G'sinden daha yavaş 2 ay Norveç, elektrikli taksileri için 'kablosuz sarj istasyonları' kuruyor 2 ay Razer Phone 3 için umut ışığı 2 ay Manyetik nano-problar kan içindeki hücreleri tespit edecek 2 ay Roccat aydınlatmalı Kova AIMO oyuncu faresini duyurdu 2 ay Intel’in yeni grafik ara yüzü indirmeye sunuldu 2 ay Land Rover, Evoque'u kopyalayan Çinli üreticiye açtığı davayı sonunda kazandı 2 ay Türk girişimcilerden NexDock 2 harici ekran aksesuarı 2 ay Ford, elektrikli araçlar üretimine 850 milyon dolarlık yatırım yapacak 2 ay WhatsApp, gelen mesajın kaç kere iletildiğini gösterecek 2 ay LG'nin yeni kablosuz kulaklıkları şarj olurken dezenfekte olacak 2 ay Android Go'lu telefon alınır mı? 2 ay Xiaomi Mi Band 4'ün, NFC ve Bluetooth 5 ile geleceği onaylandı 2 ay Porsche Cayenne Coupe tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 2 ay Xiaomi, ekran üzerinden parmak izi sensörlü Android One telefon hazırlığında 2 ay Intel, 9. nesil mobil işlemcilerini Temmuz ayından önce piyasaya sürecek 2 ay Düşen iki Boeing 737 MAX yolcu uçağında, opsiyon olarak satılan güvenlik paketinin olmadığı ortaya çıktı 2 ay BMW'nin Türkçe yasağıyla ilgili yeni iddia: Şikayet eden kişiyi işten çıkarıyorlar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim