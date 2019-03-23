Netflix sadece mobil abonelik sunmaya başladı

Çevrim içi içerik sektörünün lideri olmasına karşın Disney ve Apple gibi yeni isimlerin katılmasıyla sıkı bir rekabet içerisine girecek olan Netflix farklı gelir modelleri deniyor. Firma sadece mobilden üyelik üzerinde çalışıyor.

Yarı fiyatına

Netflix’in Hindistan ve Malezya’da sunmaya başladığı yeni abonelik çeşidi sadece mobil cihazlar üzerinden erişim sağlıyor. Akıllı telefon veya tabletler üzerinden erişilen platformda yine sadece standart çözünürlük sunuluyor.

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Netflix’in bu yeni abonelik türü için aylık olarak 3.64$ civarında bir bedel istediği ifade ediliyor. Bu miktar bölgedeki temel abonelik ücretinin yarısına tekabül ediyor. Daha kısıtlı olduğu için haliyle Netflix tarafında da maliyetleri düşürüyor gibi.

Bununla birlikte yeni abonelik Amazon’un bölgede sunduğu fiyatlardan neredeyse iki kat daha fazla. Bu bakımdan Netflix’in mobil aboneliği global pazara sunup sunmayacağı bilinmiyor. Diğer taraftan ülkemize uyarladığımızda 8.59TL veya 8.99TL aralığında bir fiyat daha fazla tüketici ilgisi çekebilir.