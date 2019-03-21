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HardOCP sitesinin kurucusu Intel’e katıldı

Donanım dünyasına 20 yılını harcayan HardOCP kurucusu Kyle Bennett Intel’e katıldı. Bennett üst seviye etkileşim kurma şefi olarak Intel’e profesyonel ilgisi çekmeye çalışacak.
2 ay
2,7b
1
6
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Yonga pazarının lider firmaları projelerini geliştirecek uzman mühendisleri kadrosuna katmak için adeta birbirleriyle kapışırken yayın dünyasını da es geçmiyor. Büyük tecrübeye sahip teknoloji yayıncıları bir bir sitelerini bırakıyor.  

Deneyimli isim

Teknoloji yayınlarından teknoloji devlerine transfer olan belki de en önemli isim Anandtech sitesinin kurucusu Anand Lal Shimpi’nin Apple’a transfer olmasıydı. Tech Report sitesinden Scott Wasson AMD’ye katılırken RivaStation platformundan Lars Weinand da Nvidia’ya geçmişti.

Ayrıca Bkz. "Mac ürünlerinde bileşen seçenekleri fiyat indirimine girdi"

Son gelen haber HardOCP sitesinden. Donanım takipçileri arasında 20 yıldır popüler sitelerden birisi olan HardOCP’nin kurucusu Kyle Bennett, Intel’e transfer oldu. PC toplama konusunda en tecrübeli isimlerden birisi olan Kyle Bennett ayrıca Nvidia’nın tekel oluşturan GeForce ortaklık programını eleştirmesiyle de gündeme gelmişti.

Kyle Bennett, Intel’in teknoloji liderlik pazarlaması bölümünde etkileşim oluşturma şefi olarak çalışacak ve donanım uzmanları, hız aşırtma tutkunları, oyuncular, içerik üreticiler gibi üst seviye tüketici kitlesinin ilgisini firmaya çekmeye çalışacak. HardOCP ise artık yeni içerik üretmeyecek ve mevcut hali Bennett’in fikri hakları altında kalacak. Forum tarafı ise başka bir firmaya satılacak.

Raja Khoduri ve Chris Hook özellikle üst seviye donanım kitlesini kazanmak için önemli adımlar atıyor. PC Perspective sitesinden Ryan Shrout ve Hardware.fr sitesinden Damien Triolet yakın zamanda Intel’e katılmıştı.

 

https://www.techpowerup.com/253880/kyle-bennett-of-hardocp-joins-intel-as-director-of-enthusiast-engagement Yorum Yaz
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koyunsavar 2 ay en beğenilen
AMD bunun altında kalmaz yakında erdi yi tranfer eder.
1 Yanıt Yanıtla +15
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intel7mix 2 ay koyunsavar
Erdi geçerse AMD sahlanır orası.
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wolwes 2 ay
Erdi kırmızı çizgimizdir. Yedirtmeyiz.
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koyunsavar 2 ay
Ekrem amca editörü ile daha nın yerini değiştirisek daha uygun olur gibi duruyor
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Father Torque 2 ay
NVidia rahat bir nefes almıştır.
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koyunsavar 2 ay en beğenilen
AMD bunun altında kalmaz yakında erdi yi tranfer eder.
1 Yanıt Yanıtla +15
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intel7mix 2 ay koyunsavar
Erdi geçerse AMD sahlanır orası.
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leoga66 2 ay
başlığı bir kez okuyup atsanız daha güzel olacak
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