HardOCP sitesinin kurucusu Intel’e katıldı

Yonga pazarının lider firmaları projelerini geliştirecek uzman mühendisleri kadrosuna katmak için adeta birbirleriyle kapışırken yayın dünyasını da es geçmiyor. Büyük tecrübeye sahip teknoloji yayıncıları bir bir sitelerini bırakıyor.

Deneyimli isim

Teknoloji yayınlarından teknoloji devlerine transfer olan belki de en önemli isim Anandtech sitesinin kurucusu Anand Lal Shimpi’nin Apple’a transfer olmasıydı. Tech Report sitesinden Scott Wasson AMD’ye katılırken RivaStation platformundan Lars Weinand da Nvidia’ya geçmişti.

Ayrıca Bkz.

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Son gelen haber HardOCP sitesinden. Donanım takipçileri arasında 20 yıldır popüler sitelerden birisi olan HardOCP’nin kurucusu Kyle Bennett, Intel’e transfer oldu. PC toplama konusunda en tecrübeli isimlerden birisi olan Kyle Bennett ayrıca Nvidia’nın tekel oluşturan GeForce ortaklık programını eleştirmesiyle de gündeme gelmişti.

Kyle Bennett, Intel’in teknoloji liderlik pazarlaması bölümünde etkileşim oluşturma şefi olarak çalışacak ve donanım uzmanları, hız aşırtma tutkunları, oyuncular, içerik üreticiler gibi üst seviye tüketici kitlesinin ilgisini firmaya çekmeye çalışacak. HardOCP ise artık yeni içerik üretmeyecek ve mevcut hali Bennett’in fikri hakları altında kalacak. Forum tarafı ise başka bir firmaya satılacak.

Raja Khoduri ve Chris Hook özellikle üst seviye donanım kitlesini kazanmak için önemli adımlar atıyor. PC Perspective sitesinden Ryan Shrout ve Hardware.fr sitesinden Damien Triolet yakın zamanda Intel’e katılmıştı.