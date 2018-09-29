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Netflix, üç yeni bilim kurgu dizisi duyurdu

Bilim kurgu türünde birçok orijinal yapıma sahip olan Netflix, kütüphanesine yeni diziler eklemeye devam ediyor. Üç yeni bilim kurgu serisi için hazırlıklara başlandı.
7 ay
20,1b
1
7
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, bilim kurgu türünde üç yeni dizi için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Cuma günü yapılan açıklamaya göre yeni serilerin isimleri October Faction, The I-Land ve Warrior Nun olacak. October Faction ve Warrior Nun çizgi roman uyarlaması olmalarıyla dikkat çekiyor.

Manga tarzında çizilmiş bir Amerikan çizgi romanı olan Warrior Nun, 19 yaşındaki bir kızın bir morgda gözlerini açmasıyla başlıyor. Hayatta ikinci bir şans elde eden genç kız, sahip olduğu esrarengiz güçlerini kullanarak yaratık avına çıkacak. Simon Barry'nin yapımcılığını üstlendiği Warrior Nun, 10 bölümlük ilk sezonu için onayını aldı.

Steve Niles tarafından yazılan October Faction, emekli canavar avcıları Fred ve Deloris Allen çiftini konu alacak. IDW Entertainment tarafından yayınlanan seri, Allen çiftinin Fred'in babasının ölümünün ardından New York'taki evlerine dönmeleriyle başlıyor. Burada kimliklerini gizleyerek normal bir yaşam sürmek isteyen çift, hesapta olmayan bir takım gizemli olaylarla mücadele edecek. Damian Kindler'ın yapımcılığını üstleneceği October Faction'ın ilk sezonu 10 bölümden oluşacak.

Son olarak The I-Land ise gizemli bir adada gözlerini açan 10 kişilik bir grubu konu alıyor. Kim olduklarını ve bu adaya nasıl geldiklerini hiçbir şekilde hatırlamayan grup, evlerine dönebilmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkacak. Kate Bosworth, Alex Pettyfer ve Natalie Martinez gibi isimlerin yer aldığı I-Land'in ilk sezonu 7 bölümden oluşacak.

Netflix'in bilim kurgu kütüphanesine katılacak olan yeni diziler 2019'da yayınlanacak. Ancak henüz net bir tarih verilmemiş.

https://screenrant.com/netflix-october-faction-i-land-warrior-nun-tv-series/ Yorum Yaz
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Seyrim 7 ay
Kaliteyi düşürdüler.. Çok dizi çeke çeke..
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pspoor 7 ay
Neden surekli netflix reklami yapiyorsunuz?
Ise yaramaz bir platform, icerik yoksunu sacma sapan bir firma. Bu haber mi simdi de her hafta netflix okuyoruz burada? E o zaman diger kanallardaki dizileri de haber diye yazin...
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İlhan.M26 7 ay pspoor
İçerik yoksunu değiller aslında bir çok içerik mevcut ama en azını bize veriyorlar.
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erkanberk 7 ay
bir kaç dizi hariç diğerler içerikler çok vasat. Dizi sayısını artmasından ziyade kalitenin artması gerek.
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DH Misafiri 7 ay
Netflix Yasaklanacak Mı ?
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SEO-Uzmanı 7 ay
bilim kurgu anlamıyla en basitinden matrix bile listede yok !
birde TR de %65 indirim var deniliyor,
ama amerika'daki listenin %35 i falan olduğu için mi
%65 indirimli ??
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ONUR.U 7 ay
Matrix gadfather ve bunun gibi birçok yapım geçen sene mevcuttu sonradan kaldırmışlar.
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