Netflix, üç yeni bilim kurgu dizisi duyurdu

Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, bilim kurgu türünde üç yeni dizi için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Cuma günü yapılan açıklamaya göre yeni serilerin isimleri October Faction, The I-Land ve Warrior Nun olacak. October Faction ve Warrior Nun çizgi roman uyarlaması olmalarıyla dikkat çekiyor.

Netflix'in bilim kurgu kütüphanesine katılacak olan yeni diziler 2019'da yayınlanacak. Ancak henüz net bir tarih verilmemiş.

https://screenrant.com/netflix-october-faction-i-land-warrior-nun-tv-series/

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çizilmiş bir Amerikan çizgi romanı olan Warrior Nun, 19 yaşındaki bir kızın bir morgda gözlerini açmasıyla başlıyor. Hayatta ikinci bir şans elde eden genç kız, sahip olduğu esrarengiz güçlerini kullanarak yaratık avına çıkacak. Simon Barry'nin yapımcılığını üstlendiği Warrior Nun,için onayını aldı.Steve Niles tarafından yazılan October Faction,Fred ve Deloris Allen çiftini konu alacak.tarafından yayınlanan seri, Allen çiftinin Fred'in babasının ölümünün ardından New York'taki evlerine dönmeleriyle başlıyor. Burada kimliklerini gizleyerek normal bir yaşam sürmek isteyen çift, hesapta olmayan bir takım gizemli olaylarla mücadele edecek. Damian Kindler'ın yapımcılığını üstleneceğiSon olarak The I-Land ise10 kişilik bir grubu konu alıyor.hiçbir şekilde hatırlamayan grup, evlerine dönebilmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkacak. Kate Bosworth, Alex Pettyfer ve Natalie Martinez gibi isimlerin yer aldığı I-Land'in