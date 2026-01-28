2025 yılında Netflix'te en çok izlenen Türk dizileri belli oldu

Netflix'in 2025'te En Çok İzlenen Tük Dizisi Enfes Bir Akşam Oldu
Netflix'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı izlenme verileri, 2025'te ekran gelen Türk dizileri arasında öne çıkan yapımın Enfes Bir Akşam olduğunu gösteriyor. Global pazara Old Money adıyla sunulan dizi, toplam 95.7 milyon saat izlenmeye ulaşarak Netflix'in uluslararası yapımları arasında en çok izlenen dizilerden biri oldu. Engin Akyürek ve Aslı Enver’in başrollerini paylaştığı dizi, sıfırdan yükselen Osman ile köklü bir denizci ailenin temsilcisi Nihal’in para ve güç gölgesinde yaşadığı aşkı konu alıyor.
Netflix'in 2025'te en çok izlenen Türk dizileri şöyle sıralandı: