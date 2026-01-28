Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2025 yılında Netflix'te en çok izlenen Türk dizileri belli oldu

    Netflix tarafından paylaşılan izlenme verileri, 2025'te hangi Türk dizilerinin daha çok izlendiğini de ortaya çıkardı. Netflix'in yerli yapımları arasında öne çıkan yapım Enfes Bir Akşam oldu.

    2025 yılında Netflix'te en çok izlenen Türk dizileri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımların sayısını hızla attırmaya devam eden Netflix, geçtiğimiz yıl da Adsız Aşıklar, Enfes Bir Akşam, İstanbul Ansiklopedisi, Bir İhtimal Daha Var, Kasaba gibi Türk dizilerini izleyicilerle buluşturdu. Sadece Türkiye'de değil Orta Doğu ve Güney Amerika ülkelerinde de karşılık bulan Türk dizileri, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

    Netflix'in 2025'te En Çok İzlenen Tük Dizisi Enfes Bir Akşam Oldu

    Netflix'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı izlenme verileri, 2025'te ekran gelen Türk dizileri arasında öne çıkan yapımın Enfes Bir Akşam olduğunu gösteriyor. Global pazara Old Money adıyla sunulan dizi, toplam 95.7 milyon saat izlenmeye ulaşarak Netflix'in uluslararası yapımları arasında en çok izlenen dizilerden biri oldu. Engin Akyürek ve Aslı Enver’in başrollerini paylaştığı dizi, sıfırdan yükselen Osman ile köklü bir denizci ailenin temsilcisi Nihal’in para ve güç gölgesinde yaşadığı aşkı konu alıyor.

    2025'te Netflix'te en çok izlenen yerli diziler açıklandı Tam Boyutta Gör
    Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2025'te ekrana gelen 2. sezonu, Netflix'in yerli yapımları arasında en çok izlenen ikinci Türk dizisi olurken, üçüncü sırayı da Geleceğe Mektuplar aldı.

    Netflix'in 2025'te en çok izlenen Türk dizileri şöyle sıralandı:

    1. Enfes Bir Akşam
    2. Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon
    3. Geleceğe Mektuplar
    4. Mezarlık 2. sezon
    5. Bir İhtimal Daha Var
    6. İstanbul Ansiklopedisi
    7. Adsız Aşıklar
    8. Platonik: Mavi Dolunay Otel
    9. Gupi
    10. Kasaba
    Kaynakça https://about.netflix.com/en/news/what-we-watched-the-second-half-of-2025 http://www.ranini.tv/ozel/55668/1/2025in-netflixte-en-cok-izlenen-yerli-dizileri
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    roborock mu dreame mi hyundai tv alınır mi en iyi axe deodorant nesine komisyon almayan bankalar mimesis türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum