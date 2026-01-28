2025 yılında Netflix'te en çok izlenen Türk dizileri belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımların sayısını hızla attırmaya devam eden Netflix, geçtiğimiz yıl da Adsız Aşıklar, Enfes Bir Akşam, İstanbul Ansiklopedisi, Bir İhtimal Daha Var, Kasaba gibi Türk dizilerini izleyicilerle buluşturdu. Sadece Türkiye'de değil Orta Doğu ve Güney Amerika ülkelerinde de karşılık bulan Türk dizileri, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Netflix'in 2025'te En Çok İzlenen Tük Dizisi Enfes Bir Akşam Oldu

Netflix'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı izlenme verileri, 2025'te ekran gelen Türk dizileri arasında öne çıkan yapımın Enfes Bir Akşam olduğunu gösteriyor. Global pazara Old Money adıyla sunulan dizi, toplam 95.7 milyon saat izlenmeye ulaşarak Netflix'in uluslararası yapımları arasında en çok izlenen dizilerden biri oldu. Engin Akyürek ve Aslı Enver’in başrollerini paylaştığı dizi, sıfırdan yükselen Osman ile köklü bir denizci ailenin temsilcisi Nihal’in para ve güç gölgesinde yaşadığı aşkı konu alıyor.

Tam Boyutta Gör Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2025'te ekrana gelen 2. sezonu, Netflix'in yerli yapımları arasında en çok izlenen ikinci Türk dizisi olurken, üçüncü sırayı da Geleceğe Mektuplar aldı.

Netflix'in 2025'te en çok izlenen Türk dizileri şöyle sıralandı:

Enfes Bir Akşam Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon Geleceğe Mektuplar Mezarlık 2. sezon Bir İhtimal Daha Var İstanbul Ansiklopedisi Adsız Aşıklar Platonik: Mavi Dolunay Otel Gupi Kasaba

