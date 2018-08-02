Netflix ve Andy Serkis, Hayvan Çiftliği filmi için bir araya geliyor

Tam Boyutta Gör

Yüzüklerin Efendisi ve Maymunlar Cehennemi serilerinde sergilediği müthiş performans ile hareket yakalama (motion capture) tekniğinin sembol ismi haline gelen Andy Serkis, yönetmen olarak da dikkat çekici projelere imza atmaya devam ediyor. İlk yönetmenlik deneyimi olan Breath geçtiğimiz yıl sinemaseverler ile buluşan Serkis, George Orwell'in sevilen romanı Hayvan Çiftliği'ni filme dönüştürecek.

Hayvan Çiftliği (Animal Farm)'nin haklarını satın alan Netflix, Orwell'in sevilen kitabını ekrana uyarlaması için Serkis ile anlaştı. Netflix bu hafta başında, Serkis'in yeni filmi Mowgli'nin haklarını Warner Bros'tan satın almıştı. Büyük bölümü hareket yakalama teknolojisi ile çekilen ve bütçesi 100 milyon doları aşan Mowgli'nin Netflix'in yayımladığı en dikkat çekici orijinal filmlerden biri olması bekleniyor.

Mowgli gibi Hayvan Çiftliği de hareket yakalama teknolojisi kullanılarak çekilecek. Serkis'in yönetmenliğini üstlendiği filmin yapımcıları arasında ünlü yönetmen Matt Reeves (War for the Planet of the Apes, Cloverfield) de yer alacak. Serkis ve Reeves daha önce Maymunlar Cehennemi serisinde birlikte çalışmıştı.

"Bütün hayvanlar eşittir, ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir" sözü ile akıllara kazınan Hayvan Çiftliği, yaşadıkları çiftliğin sahibi olan insanlara karşı ayaklanıp, özgürlüklerini kazanan hayvanların hikayesini anlatıyor. Orwell'in Sovyet Devrimi'ni takip eden Stalin döneminden esinlenerek kaleme aldığı roman, ütopya hayaliyle yola çıkan hayvanların faşizme doğru giden mücadelesini anlatıyor.

https://deadline.com/2018/08/animal-farm-andy-serkis-directs-netflix-george-orwell-matt-reeves-1202438261/