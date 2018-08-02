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Netflix ve Andy Serkis, Hayvan Çiftliği filmi için bir araya geliyor

George Orwell'in unutulmaz romanı Hayvan Çiftliği (Animal Farm), film oluyor. Hayvan Çiftliği'nin haklarını satın alan Netflix, filmi yönetmesi için Andy Serkis ile anlaştı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix ve Andy Serkis, Hayvan Çiftliği filmi için bir araya geliyor
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Yüzüklerin Efendisi ve Maymunlar Cehennemi serilerinde sergilediği müthiş performans ile hareket yakalama (motion capture) tekniğinin sembol ismi haline gelen Andy Serkis, yönetmen olarak da dikkat çekici projelere imza atmaya devam ediyor. İlk yönetmenlik deneyimi olan Breath geçtiğimiz yıl sinemaseverler ile buluşan Serkis, George Orwell'in sevilen romanı Hayvan Çiftliği'ni filme dönüştürecek.

Hayvan Çiftliği (Animal Farm)'nin haklarını satın alan Netflix, Orwell'in sevilen kitabını ekrana uyarlaması için Serkis ile anlaştı. Netflix bu hafta başında, Serkis'in yeni filmi Mowgli'nin haklarını Warner Bros'tan satın almıştı. Büyük bölümü hareket yakalama teknolojisi ile çekilen ve bütçesi 100 milyon doları aşan Mowgli'nin Netflix'in yayımladığı en dikkat çekici orijinal filmlerden biri olması bekleniyor.
Mowgli gibi Hayvan Çiftliği de hareket yakalama teknolojisi kullanılarak çekilecek. Serkis'in yönetmenliğini üstlendiği filmin yapımcıları arasında ünlü yönetmen Matt Reeves (War for the Planet of the Apes, Cloverfield) de yer alacak. Serkis ve Reeves daha önce Maymunlar Cehennemi serisinde birlikte çalışmıştı.
"Bütün hayvanlar eşittir, ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir" sözü ile akıllara kazınan Hayvan Çiftliği, yaşadıkları çiftliğin sahibi olan insanlara karşı ayaklanıp, özgürlüklerini kazanan hayvanların hikayesini anlatıyor. Orwell'in Sovyet Devrimi'ni takip eden Stalin döneminden esinlenerek kaleme aldığı roman, ütopya hayaliyle yola çıkan hayvanların faşizme doğru giden mücadelesini anlatıyor.

https://deadline.com/2018/08/animal-farm-andy-serkis-directs-netflix-george-orwell-matt-reeves-1202438261/ Yorum Yaz
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EddyCue 10 ay en beğenilen The Balance
Centaurus A
Komünizm propagandası üzerinden para kazanmak? Ne günlere kaldık. Harbiden kimsede yeni fikir kalmamış. Kapitalizm bu kadar da düşmemeli.

Animal farm komumizm propogandasi yapmaz ki? Hatta yerin dibine sokar komunizm i.

Esasinda komunizm de orada arac. Asil anlattigi Gucu ele geciren sahislarin nasil halka zulm edip kandirdigini anlatir.
Centaurus AKomünizm propagandası üzerinden para kazanmak? Ne günlere kaldık. Harbiden kimsede yeni fikir kalmamış. Kapitalizm bu kadar da düş...
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| OMG! | 10 ay
Yeni fikir kalmış ya da kalmamış, bu tarz eserlerin ekrana gelmesi güzel şey.
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ymhaslaman 10 ay
Jenerikteki domuz trump’a benzemiş. 😀
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The Balance 10 ay
Komünizm propagandası üzerinden para kazanmak? Ne günlere kaldık. Harbiden kimsede yeni fikir kalmamış. Kapitalizm bu kadar da düşmemeli.
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reshthesucker 10 ay The Balance
Centaurus A
Komünizm propagandası üzerinden para kazanmak? Ne günlere kaldık. Harbiden kimsede yeni fikir kalmamış. Kapitalizm bu kadar da düşmemeli.

Propaganda değil kara propaganda.
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EddyCue 10 ay The Balance
Centaurus A
Komünizm propagandası üzerinden para kazanmak? Ne günlere kaldık. Harbiden kimsede yeni fikir kalmamış. Kapitalizm bu kadar da düşmemeli.

Animal farm komumizm propogandasi yapmaz ki? Hatta yerin dibine sokar komunizm i.

Esasinda komunizm de orada arac. Asil anlattigi Gucu ele geciren sahislarin nasil halka zulm edip kandirdigini anlatir.
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GunslingeR085 10 ay The Balance
Kitapı okumanı öneririm.
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