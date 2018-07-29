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Yüzüklerin Efendisi dizisini hazırlayacak isimler belli oldu

Amazon, bir süre önce duyurduğu Yüzüklerin Efendisi dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Kapsamlı bir arayışının ardından dizinin senaryosunu kaleme alacak isimler belli oldu.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yüzüklerin Efendisi dizisini hazırlayacak isimler belli oldu
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Orijinal içerik alanında her geçen gün daha iddialı hale gelen Amazon'un bir süre önce duyurduğu Yüzüklerin Efendisi dizisi şekillenmeye başlıyor. TCA kapsamında basın üyeleri ile buluşan Amazon Studios Başkanı Jennifer Salke, heyecanla beklenen diziyi hazırlayacak isimleri açıkladı.

Amazon, birçok senarist ile görüştüğü kapsamlı bir arayışın ardından dizinin senaryosunu kaleme alması için JD Payne ve Patrick McKay ile anlaştı. Star Trek: Beyond'un senaristleri olarak tanınan Payne ve McKay ikilisi, yapım aşamasında olan Godzilla vs Kong ve Star Trek 4 filmlerinin de senaryosunu kaleme aldı.
Star Trek serisinde Payne ve McKay birlikte çalışan ünlü yönetmen J.J. Abrams'ın Yüzüklerin Efendisi için ikiliyi Amazon'a tavsiye ettiği söyleniyor.
Amazon, Tolkien'ın detaylı bir şekilde kurguladığı Orta Dünya'yı hakkıyla ekranlara taşıyabilmek için geniş bir senarist ekibi oluşturmayı planlıyor. Senarist arayışı sırasında görüşülen bazı isimlerin, Payne ve McKay'in liderlik edeceği yazar ekibine dahil edilmesi bekleniyor.
Yüzüklerin Efendisi dizisini hazırlayacak isimler belli oldu
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J.R.R. Tolkien'ın unutulmaz Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde anlatılan olayların öncesinde geçecek dizi, ekranlardaki yolculuğuna Aragorn'un gençlik yıllarını işleyerek başlayacak. Aragorn'un Yüzük Savaşları'ndan önceki hayatına odaklanacak diziye, Tolkien'ın Yüzüklerin Efendisi serisi için yazdığı yayımlanmamış notlar kaynaklık edecek.
Daha önce paylaşılan bilgilerden dizinin 5 sezon sürmesi planlandığı ve toplamda 1 milyar doları aşan devasa bir bütçe ile çekileceği biliniyor.

https://deadline.com/2018/07/the-lord-of-the-rings-jd-payne-patrick-mckay-develop-amazon-series-1202435720/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
YüzüğüKayıpFrodo 10 ay en beğenilen
İnş haksız çıkarım ama hiç ümidim yok ki filmi kadar güzel olsun.
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The Balance 10 ay
Dizi hakkında ön yargılı olmak istemem fakat Star Trek Beyond izlediğim en boş konuşmalarla dolu filmdi. Filmi izlerken acaip sıkılmıştım. Baya klişe klişe konuşmalar baydırmıştı. Neden izlediğime dair bir fikrim de yok açıkçası. Justice League ve Transformers mesela sara sara izlemiştim. Bu onlar kadar kötü değil belki izlenir tarafı vardı ama yine de kötüydü.
Dizi hakkında ön yargılı olmak istemem fakat Star Trek Beyond izlediğim en boş konuşmalarla dolu filmdi. Filmi izlerken acaip sıkılmıştım. Baya klişe klişe kon...
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1 Avatar
Glorfindel1907 9 ay
Özellikle murat sönmez hoca iyi bir video çekmiş bunun için tavsiye ederim bu ikilinin böyle bir projeyi kaldırabileceğini sanmıyorum umarım geç olmadan değişim olur.
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Prof. Dr. 10 ay
tutmayacak
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tahir40 10 ay
O değil de bu yüzüklerin efendisi ve hobbit filmlerinin neden 4K HDR veriyonları çıkmıyor? Adamlar 60 70lerden kalma hatta düşük puanlı filmleri bile 4K'ya çıkardırlar, milyonlarca insanın beklediği filmlerden ses yok.
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titanic70 10 ay
Kesinlikle Dizisindede Peter Jackson Olmalı ..
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Omisis046 10 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Gerçi diziler çok da şey olmayabilir ama olsun yine iyi birşey.
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Rodin 10 ay
Şu yazılan 2 senaristin'de daha önce çıkmış adam akıllı filmi yok ki anasını satıyım. Star Trek Beyond denmiş, filmin imdb sayfasında en başta başka adamların adı var bu ikisi stajyer gibi bir şey yani.
Diğer çıkacak filmleri de Godzilla ve Kong, Star Trek 4

Yani adamlar tamamiyle çömez ve böyle adamlara lotr'u teslim ediyor amazon. Hiç beklentiniz olmasın rezil bir dizi olacak.
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murat61tr 10 ay
LOTR filminin senaryosundan ziyade bize sevdiren yanları filmin görsel manzaraları olsun müzikleri olsun atmosferi ve kostümlerin olsun , kalitesiyle sanat eseri bir yapıttı . aradan seneler geçmiş , şu zamanın teknolojisiyle ve böylesine bir bütçe ile daha iyisini yapmalarını ümit ediyorum
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Dodge 10 ay
Seriden en az 3-4 isimin projede olmasi gerektigini dusunuyorum.Genis bir senarist takiminin olmasi da gayet olumlu bir gelisme.Yukarida da bir arkadasin dedigi gibi Peter Jackson'in bir sekilde proje olmasi gerek diye dusunuyorum.
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Francis J. Underwood 10 ay
Umarım Game of Thrones'i tahtından indirir. Hobbit ve LOTR, benim için dima GOT'tan daha zevkli olmuştur.
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cengizhan72 10 ay
Yüzüklerin efendisi serisi ve hobbit derken efsane seriler hayatımızda özel yerler edindi. Umarın dizileri de aynı seriler kadar kaliteli ve heyecanlı olurlar.
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