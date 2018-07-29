Yüzüklerin Efendisi dizisini hazırlayacak isimler belli oldu

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Orijinal içerik alanında her geçen gün daha iddialı hale gelen Amazon'un bir süre önce duyurduğu Yüzüklerin Efendisi dizisi şekillenmeye başlıyor. TCA kapsamında basın üyeleri ile buluşan Amazon Studios Başkanı Jennifer Salke, heyecanla beklenen diziyi hazırlayacak isimleri açıkladı.



Amazon, birçok senarist ile görüştüğü kapsamlı bir arayışın ardından dizinin senaryosunu kaleme alması için JD Payne ve Patrick McKay ile anlaştı. Star Trek: Beyond'un senaristleri olarak tanınan Payne ve McKay ikilisi, yapım aşamasında olan Godzilla vs Kong ve Star Trek 4 filmlerinin de senaryosunu kaleme aldı.

Star Trek serisinde Payne ve McKay birlikte çalışan ünlü yönetmen J.J. Abrams'ın Yüzüklerin Efendisi için ikiliyi Amazon'a tavsiye ettiği söyleniyor.

Amazon, Tolkien'ın detaylı bir şekilde kurguladığı Orta Dünya'yı hakkıyla ekranlara taşıyabilmek için geniş bir senarist ekibi oluşturmayı planlıyor. Senarist arayışı sırasında görüşülen bazı isimlerin, Payne ve McKay'in liderlik edeceği yazar ekibine dahil edilmesi bekleniyor.

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J.R.R. Tolkien'ın unutulmaz Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde anlatılan olayların öncesinde geçecek dizi, ekranlardaki yolculuğuna Aragorn'un gençlik yıllarını işleyerek başlayacak. Aragorn'un Yüzük Savaşları'ndan önceki hayatına odaklanacak diziye, Tolkien'ın Yüzüklerin Efendisi serisi için yazdığı yayımlanmamış notlar kaynaklık edecek. J.R.R. Tolkien'ın unutulmaz Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde anlatılan olayların öncesinde geçecek dizi, ekranlardaki yolculuğunabaşlayacak. Aragorn'un Yüzük Savaşları'ndan önceki hayatına odaklanacak diziye, Tolkien'ın Yüzüklerin Efendisi serisi için yazdığı yayımlanmamış notlar kaynaklık edecek.

Daha önce paylaşılan bilgilerden dizinin 5 sezon sürmesi planlandığı ve toplamda 1 milyar doları aşan devasa bir bütçe ile çekileceği biliniyor.

https://deadline.com/2018/07/the-lord-of-the-rings-jd-payne-patrick-mckay-develop-amazon-series-1202435720/