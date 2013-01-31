Netflix ve Instagram'ın BlackBerry 10'a gelmesi için görüşmeler sürüyor

RIM'in dün tanıtımını gerçekleştirdiği BlackBerry 10, oldukça geniş bir uygulama yelpazesi ile etkileyici bir çıkış gerçekleştirmişti. Kanadalı şirketin sunmuş olduğu çıkış listesinde birçok popüler uygulamanın yer edinmesine rağmen Instagram ve Netflix bu çıkış listesine girememişti.





AllThingsD'ye konuşan bir RIM yetkilisi, söz konusu uygulamaların BlackBerry 10 için de hazırlaması için görüşmelerin yapıldığını dile getirdi. Yetkilinin bu açıklaması Instagram ve Netflix'i sıklıkla kullanan kullanıcıların BlackBerry 10'a adım atmasındaki çekincelerini ortadan kaldırmış olsa da yetkili, uygulamaların BlackBerry World'de ne zaman yer alacağı hakkında herhangi bir bilgi vermedi.





TV dizileri ve filmlere mobil cihazlar üzerinden erişme imkanı veren Netflix'in ve fotoğraflara filtre ekleyerek sosyal ağ entegrasyonu ile birçok kullanıcının vazgeçilmezi haline gelen Instagram'ın BlackBerry 10 cephesinde neler sunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://allthingsd.com/20130130/blackberry-10-boasts-some-key-apps-but-many-big-names-missing/