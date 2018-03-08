Netflix'in Çağatay Ulusoy'lu ilk orijinal Türk dizisinin çekimleri başladı

Netflix'in geçtiğimiz yıl duyurduğu ilk Türk dizisinin çekimlerine nihayet başlandı. Bir süper kahramanın hikayesinin anlatıldığı 10 bölümlük dizide başrolü Çağatay Ulusoy oynuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş olarak belirtildi.

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Dizide süper kahraman Hakan'ın hikayesi anlatılıyor

Bu yılın ikinci yarısında gösterime girecek fantastik drama dizisinin yönetmen koltuğunda Can Evrenol ve görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki oturuyor. Süper kahraman hikayesinin efektlerini ise Gradient Effect'in üstlendiği açıklandı. Dizi, kendisine İstanbul'u koruma görevi verilmiş Hakan'ın sıradışı yaşamını konu alıyor.

15 milyonluk şehirde, kahraman olmaktan uzak bir hayat yaşayan Hakan, gizemli ölümsüzlerin tehdidi altındadır ve onları durdurmaktan başka bir çaresi yoktur. Kendini hiç istemediği olayların içinde bulacak olan Hakan'ın, son muhafız olma görevini başarıyla yerine getirmesi gerekiyor. İlginç bir konuya sahip olan Netflix'in merakla beklenen ilk Türk dizisinin ne kadar başarılı olacağını hep beraber göreceğiz.