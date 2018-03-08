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Netflix'in Çağatay Ulusoy'lu ilk orijinal Türk dizisinin çekimleri başladı

Bir süper kahramanın hikayesinin anlatıldığı 10 bölümlük Netflix dizisinin çekimlerine başlandı. Başrolünde Çağatay Ulusoy'u göreceğimiz projenin detayları haberimizde.
1 yıl
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43
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Netflix'in geçtiğimiz yıl duyurduğu ilk Türk dizisinin çekimlerine nihayet başlandı. Bir süper kahramanın hikayesinin anlatıldığı 10 bölümlük dizide başrolü Çağatay Ulusoy oynuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş olarak belirtildi.
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Dizide süper kahraman Hakan'ın hikayesi anlatılıyor

Bu yılın ikinci yarısında gösterime girecek fantastik drama dizisinin yönetmen koltuğunda Can Evrenol ve görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki oturuyor. Süper kahraman hikayesinin efektlerini ise Gradient Effect'in üstlendiği açıklandı. Dizi, kendisine İstanbul'u koruma görevi verilmiş Hakan'ın sıradışı yaşamını konu alıyor.
15 milyonluk şehirde, kahraman olmaktan uzak bir hayat yaşayan Hakan, gizemli ölümsüzlerin tehdidi altındadır ve onları durdurmaktan başka bir çaresi yoktur. Kendini hiç istemediği olayların içinde bulacak olan Hakan'ın, son muhafız olma görevini başarıyla yerine getirmesi gerekiyor. İlginç bir konuya sahip olan Netflix'in merakla beklenen ilk Türk dizisinin ne kadar başarılı olacağını hep beraber göreceğiz.

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Hondo Ohnaka 1 yıl en beğenilen
İstemsizce aklıma bu geliyor.

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TaKo 1 yıl
Netflix’e dizi yapma imkanın var ve sen bu imkanı müslüman mahallesinde salyangoz satarak harcıyorsun. Millet Dark çekiyor, The End Of The F... World çekiyor, La Casa De Papel çekiyor; bizimkiler ise süper kahraman dizisi... Üstelik koca projeyi emanet ettiğin yönetmen daha önce 2 başarısız korku film çekmiş sadece, öyle başarılı bi CV’si de yok! Diziye dair tek umudum görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ve senarist Pınar Bulut... Umarım yanılırım ama pek beklentim yok!
Netflix’e dizi yapma imkanın var ve sen bu imkanı müslüman mahallesinde salyangoz satarak harcıyorsun. Millet Dark çekiyor, The End Of The F... World çekiyor, ...
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2 Yanıt Yanıtla +39
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BlackLead 1 yıl
bu ne lan medcezir vol 2. kadrosu toplanmış.
çağatay ve o iki kadından bir aşk üçgeni kurdular mı tamam
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1 Avatar
sözleşmeyiokudum 10 ay
inanmayın arkadaşlar dizi falan yok
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The Ace of Spades 10 ay sözleşmeyiokudum
Eylül kardeşim .
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Teddy Death 1 10 ay
dizi çıkmadan baydı bu nedir arkadaş ya
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temhemrime 10 ay
Netflix fragmanları geç yayınlıyor.Eğer Eylül'de yayınlanacaksa fragman Ağustos'ta gelir herhalde.2.sezonun kadro daha iyi gibi.Bakalım tutacak mı dizi?
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Kesinizmirliksk2 10 ay
Netflix in kuzey Avrupa’da çektiği dizilere bakınca biraz umutlanıyorum inşallah güzel bir iş çıkmıştır ortaya . Ama oyuncu kadrosu bende çok saçma olmuş bi türlü yakıştıramadım
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The Ace of Spades 10 ay Kesinizmirliksk2
Ayşin Turan gibi rol yapma özürlü birisine direk sevgili rolü vermişler

Tutmayacak gibi geliyor bu dizi .. Çağatay'ın Netflix ile çalışması mantıklı ama böyle bir dizi için çalışması mantıksız .. İçerde tarzı bir diziyle devam etseydi mükemmel olurdu ..
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The Ace of Spades 10 ay
Ne durumda dizi şimdi ? Ne zaman başlayacak tarih olarak ?
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Perseus One 1 yıl
Sansür gelmeden önce çekilseydi güzel bir yapım olabilirdi ama artık 60 dakikalık dizinin 40 dakikası sansür olur artık
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nedenyoksun 1 yıl
Ne zaman yayınlanır ?
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Kartal Göz 1 yıl
Tutacağını sanmıyorum.
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Cilehta 1 yıl
başlarda tutabilir sonra körelir
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mcake± 1 yıl
Drama olsaydı daha çok şansı olmaz mıydı yahu?
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