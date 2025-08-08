Netflix Türkiye'nin yeni yerli filmi Metruk Adam'ın fragmanı yayınlandı

Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan Metruk Adam için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün filmden ilk fragmanı paylaştı.
Metruk Adam, 22 Ağustos'ta Netflix'te Yayınlanacak
Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı’nın oturduğu, senaryosunu Deniz Madanoğlu ve Murat Uyurkulak’ın kaleme aldığı Metruk Adam'da Mert Ramazan Demir'e Ada Erma, Rahim Can Kapkap ve Ercan Kesal eşlik ediyor. Filmin Netflix Türkiye tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:
"Yılların tamir edemediği ruhu yaralı bir adam olan Baran, ailesi tarafından üzerine yıkılan ve abisine ait olan suçun cezasını yıllarca çektikten sonra hayatını yeni baştan yazmak ister. Hiçbir zaman kolay olmayan hayatı, hapishaneden çıktıktan sonra da değişmeyecektir. Hayallerine ve hayata tutunmak için açmak istediği tamirhane, ailesinin geçirdiği kaza ve Baran’ın duvarlarını indiren yeğeni Lidya, ona sil baştan bir hayat yazacaktır. Yaşadığı aksiliklere rağmen Lidya ve kendi için verdiği mücadele, hayatını ve yaralı çocukluğunu da tamir edecektir."Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: