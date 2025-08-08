Netflix Türkiye'nin yeni yerli filmi Metruk Adam'ın fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix, Türkiye'de hayata geçirdiği yapımlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Son dönemde İstanbul Ansiklopeidisi ve Geleceğe Mektuplar gibi yerli dizileri izleyicilerle buluşturan Netflix Türkiye, bu ay da yerli bir filmle izleyicilerin karşısına çıkacak. Mert Ramazan Demir'in başrolünü üstlendiği Metruk Adam, 22 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak.

Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan Metruk Adam için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün filmden ilk fragmanı paylaştı.

Metruk Adam, 22 Ağustos'ta Netflix'te Yayınlanacak

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı’nın oturduğu, senaryosunu Deniz Madanoğlu ve Murat Uyurkulak’ın kaleme aldığı Metruk Adam'da Mert Ramazan Demir'e Ada Erma, Rahim Can Kapkap ve Ercan Kesal eşlik ediyor. Filmin Netflix Türkiye tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:

"Yılların tamir edemediği ruhu yaralı bir adam olan Baran, ailesi tarafından üzerine yıkılan ve abisine ait olan suçun cezasını yıllarca çektikten sonra hayatını yeni baştan yazmak ister. Hiçbir zaman kolay olmayan hayatı, hapishaneden çıktıktan sonra da değişmeyecektir. Hayallerine ve hayata tutunmak için açmak istediği tamirhane, ailesinin geçirdiği kaza ve Baran’ın duvarlarını indiren yeğeni Lidya, ona sil baştan bir hayat yazacaktır. Yaşadığı aksiliklere rağmen Lidya ve kendi için verdiği mücadele, hayatını ve yaralı çocukluğunu da tamir edecektir."

