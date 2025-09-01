Netflix, Gupse Özay imzalı Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisinin fragmanını yayınladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix, Türkiye'de hayata geçirdiği yerli dizilere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu ay da Gupse Özay'ın yeni dizi projesi Platonik: Mavi Dolunay Otel, Netflix'te izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün diziden ilk uzun fragmanı paylaştı.

Platonik: Mavi Dolunay Otel, 18 Eylül'de İzleyici ile Buluşacak

Gupse Özay, senaryosunu Onur Bilgetay ile birlikte yazdığı Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisinin başrolünde de yer alıyor. Başrollerde ona Kerem Bursin ve Öykü Karayel eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Özgür, Uğur Demirpehlivan, Ali İpin, Feri Güler, Yener Özer, Eda Akalın, Leyla Kader İlhan, Pınar Çağlar Gençtürk, Aysima Ateşeduran, Gümeç Alpay Aslan, Ülkü Duru gibi isimler yer alıyor.

Eylül ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 1 hf. önce eklendi

Platonik: Mavi Dolunay Otel, anneleriyle birlikte Alaçatı'da mütevazı bir butik otel işleten ve umutsuzca ruh eşlerini bekleyen iki kız kardeşe odaklanıyor. Oldukça değerli bir konumda bulunan oteli satın almak için Alaçatı'ya gelen yakışıklı bir iş adamı kendisini sıradan bir konuk gibi gösterip otele yerleşince, kız kardeşler bekledikleri kısmetin kapılarına geldiğine inanıyor. Bu yabancının gelişi otelde hayatı tamamen değiştirirken, kız kardeşler arasındaki rekabet eğlenceli olayların fitilini ateşliyor.

18 Eylül'de izleyici ile buluşacak olan diziden yayınlanan fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Gupse Özay'ın Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisinden ilk fragman

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: