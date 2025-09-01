Netflix, Gupse Özay imzalı Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisinin fragmanını yayınladı

Platonik: Mavi Dolunay Otel, 18 Eylül'de İzleyici ile Buluşacak
Gupse Özay, senaryosunu Onur Bilgetay ile birlikte yazdığı Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisinin başrolünde de yer alıyor. Başrollerde ona Kerem Bursin ve Öykü Karayel eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Özgür, Uğur Demirpehlivan, Ali İpin, Feri Güler, Yener Özer, Eda Akalın, Leyla Kader İlhan, Pınar Çağlar Gençtürk, Aysima Ateşeduran, Gümeç Alpay Aslan, Ülkü Duru gibi isimler yer alıyor.
Platonik: Mavi Dolunay Otel, anneleriyle birlikte Alaçatı'da mütevazı bir butik otel işleten ve umutsuzca ruh eşlerini bekleyen iki kız kardeşe odaklanıyor. Oldukça değerli bir konumda bulunan oteli satın almak için Alaçatı'ya gelen yakışıklı bir iş adamı kendisini sıradan bir konuk gibi gösterip otele yerleşince, kız kardeşler bekledikleri kısmetin kapılarına geldiğine inanıyor. Bu yabancının gelişi otelde hayatı tamamen değiştirirken, kız kardeşler arasındaki rekabet eğlenceli olayların fitilini ateşliyor.
18 Eylül'de izleyici ile buluşacak olan diziden yayınlanan fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.