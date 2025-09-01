Giriş
    Netflix, Gupse Özay imzalı Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisinin fragmanını yayınladı

    Gupse Özay'ın Netflix çatısı altında hayata geçirdiği yeni dizisi Platonik: Mavi Dolunay Otel'den ilk fragman yayınlandı. Dizide Özay'ın yanı sıra Kerem Bursin ve Öykü Karayel'in de rol alıyor.

    Gupse Özay'ın Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisinden ilk fragman Tam Boyutta Gör
    Netflix, Türkiye'de hayata geçirdiği yerli dizilere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu ay da Gupse Özay'ın yeni dizi projesi Platonik: Mavi Dolunay Otel, Netflix'te izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün diziden ilk uzun fragmanı paylaştı.

    Platonik: Mavi Dolunay Otel, 18 Eylül'de İzleyici ile Buluşacak

    Gupse Özay, senaryosunu Onur Bilgetay ile birlikte yazdığı Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisinin başrolünde de yer alıyor. Başrollerde ona Kerem Bursin ve Öykü Karayel eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Özgür, Uğur Demirpehlivan, Ali İpin, Feri Güler, Yener Özer, Eda Akalın, Leyla Kader İlhan, Pınar Çağlar Gençtürk, Aysima Ateşeduran, Gümeç Alpay Aslan, Ülkü Duru gibi isimler yer alıyor.

    Platonik: Mavi Dolunay Otel, anneleriyle birlikte Alaçatı'da mütevazı bir butik otel işleten ve umutsuzca ruh eşlerini bekleyen iki kız kardeşe odaklanıyor. Oldukça değerli bir konumda bulunan oteli satın almak için Alaçatı'ya gelen yakışıklı bir iş adamı kendisini sıradan bir konuk gibi gösterip otele yerleşince, kız kardeşler bekledikleri kısmetin kapılarına geldiğine inanıyor. Bu yabancının gelişi otelde hayatı tamamen değiştirirken, kız kardeşler arasındaki rekabet eğlenceli olayların fitilini ateşliyor.

    18 Eylül'de izleyici ile buluşacak olan diziden yayınlanan fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

