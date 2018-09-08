Netflix'in kullanıcı yorumlarını neden kaldırdığı belli oldu

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2013 yılında yayımlamaya başladığı House of Cards ile orijinal içerik alanına adım atan Netflix, o günden bu yana orijinal dizi ve film sayısını hızla arttırıyor. Ancak içerik sayısının artması aynı zamanda kalite konusunda bazı tavizlerin verilmesi anlamına geliyor. Netflix; Mindhunter, The Punisher ve Lost in Space gibi kaliteli yapımlara imza atmaya devam etse de, yayımlanan her Netflix orijinal dizisinin bu kalitede olduğunu söylemek mümkün değil.

Netflix'in geçtiğimiz günlerde kullanıcı yorumlarını kaldırmasına da orijinal içeriklerin kalitesindeki bu düşüşün neden olduğu ortaya çıktı. 30 Temmuz'da platformdaki tüm kullanıcı yorumlarını silen ve bu özelliği kaldıran Netflix, bu özelliği artık pek kullanılmadığı için kaldırdıklarını açıklamıştı. Ne var ki Cordcutting tarafından paylaşılan yeni veriler bu kararın arkasında başka nedenler olabileceğini gösteriyor.

Cordcutting tarafından paylaşılan veriler, Netflix'teki orijinal dizi sayısı arttıkça bu dizilerin aldığı ortalama kullanıcı notunun düştüğünü gösteriyor. 2014 yılında ortalama bir Netflix dizisinin kullanıcı notu 3.9 iken günümüzde bu rakam 3.2'ye düşmüş durumda. Üstelik içerik sayısının hızla artmaya devam ettiği göz önüne alınarak bu ortalamanın daha da düşmesi bekleniyor.

Düşen kullanıcı notlarına paralel olarak kullanıcı yorumlarının da git gide daha negatif bir hal alacağı düşünüldüğünde, Netflix'in bu özelliği kaldırması şirket için doğru bir adım olarak görülüyor. Ancak bu özelliğin kaldırılması ile birlikte sayıları hızla artan Netflix orijinal dizileri arasında kaliteli yapımlar bulmak kullanıcılar için daha da zorlaşacak.

https://cordcutting.com/netflix-originals-were-plagued-by-worsening-reviews-when-netflix-pulled-the-plug-on-user-review-program/