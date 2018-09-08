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Netflix'in kullanıcı yorumlarını neden kaldırdığı belli oldu

Kullanıcı yorumlarını kaldıran Netflix, sebep olarak bu özelliğin artık kullanılmamasını göstermişti. Ancak paylaşılan yeni veriler bu kararın arkasında farklı bir neden olabileceğini gösteriyor.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
9,1b
1
16
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix'in kullanıcı yorumlarını neden kaldırdığı belli oldu
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2013 yılında yayımlamaya başladığı House of Cards ile orijinal içerik alanına adım atan Netflix, o günden bu yana orijinal dizi ve film sayısını hızla arttırıyor. Ancak içerik sayısının artması aynı zamanda kalite konusunda bazı tavizlerin verilmesi anlamına geliyor. Netflix; Mindhunter, The Punisher ve Lost in Space gibi kaliteli yapımlara imza atmaya devam etse de, yayımlanan her Netflix orijinal dizisinin bu kalitede olduğunu söylemek mümkün değil.
Netflix'in geçtiğimiz günlerde kullanıcı yorumlarını kaldırmasına da orijinal içeriklerin kalitesindeki bu düşüşün neden olduğu ortaya çıktı. 30 Temmuz'da platformdaki tüm kullanıcı yorumlarını silen ve bu özelliği kaldıran Netflix, bu özelliği artık pek kullanılmadığı için kaldırdıklarını açıklamıştı. Ne var ki Cordcutting tarafından paylaşılan yeni veriler bu kararın arkasında başka nedenler olabileceğini gösteriyor.
Cordcutting tarafından paylaşılan veriler, Netflix'teki orijinal dizi sayısı arttıkça bu dizilerin aldığı ortalama kullanıcı notunun düştüğünü gösteriyor. 2014 yılında ortalama bir Netflix dizisinin kullanıcı notu 3.9 iken günümüzde bu rakam 3.2'ye düşmüş durumda. Üstelik içerik sayısının hızla artmaya devam ettiği göz önüne alınarak bu ortalamanın daha da düşmesi bekleniyor.
Düşen kullanıcı notlarına paralel olarak kullanıcı yorumlarının da git gide daha negatif bir hal alacağı düşünüldüğünde, Netflix'in bu özelliği kaldırması şirket için doğru bir adım olarak görülüyor. Ancak bu özelliğin kaldırılması ile birlikte sayıları hızla artan Netflix orijinal dizileri arasında kaliteli yapımlar bulmak kullanıcılar için daha da zorlaşacak.

https://cordcutting.com/netflix-originals-were-plagued-by-worsening-reviews-when-netflix-pulled-the-plug-on-user-review-program/ Yorum Yaz
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Xtrud 8 ay en beğenilen
Yorumlara eksi verme neden kalktı o hala açıklanmadı DH'de
2 Yanıt Yanıtla +84
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cceviz 8 ay
Allah tan imdb var
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StaatSanWalt 8 ay
Yorumlar olmazsa Will Smith'in "Bright" filmimsisi gibi dandik yapımlar daha kolay pazarlanır.
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SEO-Uzmanı 8 ay
facebookta sadece +1 varken kimse ses etmiyordu !
şimdi niye sesiniz çıkıyor ki !
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ouzqan 8 ay
Kendi serilerinin izlenme miktarı düşmesin diye de yemezler canısı
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Tommy Shelby 8 ay
Ben yoruma değil IMDb'ye bakarım. Bir diziyi izlemem için 8.5+ imdb puanı olması lazım
. En kötü 8.3/8.4 olması lazım. Netflix'te çok fazla çöp dizi olduğu için IMDb'ye bakmadan izlememek lazım
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WarSaw 8 ay Tommy Shelby
imdb nin 10000BC gibi harika bir filme 5.1 puan verdiğini gördükten sonra artık verdikleri hiçbir puan ve notun bir kıymeti kalmamıştır. Merak edenler için bahsi geçen filmde tanrı dedikleri mısırlı soytarıyı tek mızrakta öldürüp heryeri gören göz dedikleri üçgen piramit sembollerini yere düşürüp başlarına çaldıkları için bu film bu çevrelerce kötü puanla cezalandırılmıştır. 10000BC görünenin ötesinde derin anlamlar barındıran, sembolik ifadelerle başka şeyler anlatmaya çalışan bir filmdir.
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yorumculuklar 8 ay
Ücretsiz deneme sırasında bulduğum 2 dizi vardı beğenip izledim, 2 de belgesel tadında şey. Hiçbirinin ikinci sezonu çıkmadı. Benim için güzel bir platform değil, ben izlemeden önce kullanıcı yorumuna ve dizi türüne önem veririm.
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| OMG! | 8 ay
Bazı diziler gerçekten kaliteli bazıları ise beş para etmez. Bilim-kurgu alanında oldukça fazla çöp film üretiyorlar. Sırf insanlar izlemeyi seviyor diye
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Edep yahu 8 ay
Yorum yapılan her ne olursa olsun olumlu tarafları olduğu gibi olumsuz yönleri de ele alınacaktır. Olumlu tarafı ne kadar çok olursa olsun bir olumsuzluk tüm doğruları yok edecektir.
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Xtrud 8 ay en beğenilen
Yorumlara eksi verme neden kalktı o hala açıklanmadı DH'de
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alpalp84 8 ay Xtrud
Mesut çevik komple eksilendiği için kaldırıldı diye bir "söylenti" var.
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nikony 8 ay Xtrud
facebook niye kaldırdıysa dh de ondan dolayı kaldırdı.
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cceviz 8 ay
Allah tan imdb var
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StaatSanWalt 8 ay
Yorumlar olmazsa Will Smith'in "Bright" filmimsisi gibi dandik yapımlar daha kolay pazarlanır.
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