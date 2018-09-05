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The Witcher dizisinde başrolü üstlenecek isim belli oldu

Netflix, bir süredir hazırlık aşamasında olan The Witcher dizisinde Rivialı Geralt'ı canlandıracak ismi açıkladı. İlk sezonu 8 bölümden oluşacak dizinin 2020 yılında yayımlaması bekleniyor.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
4,1b
1
17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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The Witcher dizisinde başrolü üstlenecek isim belli oldu
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CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan The Witcher, dizi oluyor. Bir süredir yapım aşamasında olan The Witcher dizisi için hazırlıklarına hız veren Netflix, dizide Rivialı Geralt'a hayat verecek ismi açıkladı.
The Witcher serisinin ana karakteri olan Geralt'ı, Superman rolüyle tanınan ünlü oyuncu Henry Cavill canlandıracak. The Tudors dizisi ile ün kazanan Cavill, DC sinematik evreninde Superman'i canlandırmasının yanı sıra The Man from U.N.C.L.E. ve Mission: Impossible - Fallout gibi filmlerde de yer alarak Hollywood'un yıldız isimleri arasında yerini aldı.
Andrzej Sapkowski'nin The Witcher oyunlarına da kaynaklık eden kitap serisinden uyarlanacak dizinin senaristliğini Lauren S. Hissrich (Daredevil, The Defenders) üstleniyor. Başta ilk bölüm olmak üzere ilk sezonun dört bölümünü Game of Thrones'un yönetmenlerinden Alik Sakharov yönetecek.
Andrzej Sapkowski'nin  yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın hikayesini anlatıyor. İnsanların çoğu zaman yaratıklardan bile daha kötü olduğu bu dünyada yalnız başına dolaşan Geralt'ın yolu güçlü bir cadı ve genç bir prenses ile kesişecek. Üçlünün bu tehlikeli Kıta'da hayatta kalabilmek için birlikte çalışması gerekecek.
İlk sezonu 8 bölümden oluşacak The Witcher dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmış değil, ancak ilk sezonun 2020 yılında yayımlanması bekleniyor. 

The Witcher dizisinde başrolü üstlenecek isim belli oldu
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Like a Sir 8 ay en beğenilen
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reis üzgün
2 Yanıt Yanıtla +21
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fortune1905 8 ay faniseyler
bizim dizi ve filmleri konusu belli .1. aşk-aldatma-kim kime dum duma... 2.polis-asker-mafya özentisi
diğer konular bizim milleti cezbetmiyor.
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tobepeople 8 ay
Nicolas Cage falan olsaydı keşke son zamanlarda çok saçma şeylerde rol alıyor yazık oluyor.
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kraix 8 ay
instagram da maul_cosplay nickin de biri var benzerlik derseniz onun üstün Geralt a benzeyen yok fakat oyunculuk daha da önemli...
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kozmodov 8 ay
Bu dizi balon gibi patlayıp gidecek.
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Umutcan 8 ay
Makyajla kim oynarsa oynasın benzetirler zaten. Önemli olan oyunculuk.
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TearsForFears 8 ay
Zaten saç sakal olacağı için burun ve elmacık kemikleri hariç kim oynasa aynı olacak. Bu adam justice league da herkesi tokatlamış biri ve üstelik witcher fanıymış. Vücutta var role gayet yakışabilecek biri. Bazılarının dediği kişi geraltın yaşlanmış haline yakışır :)
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Grkwnxs 8 ay
İlk oyununu bitirmiştim. Diziyi izlesem 2. ve 3. oyundan spoiler yer miyim acaba ?
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devrimdoga 8 ay Grkwnxs
İlk oyunun devamında olaylar nasıl kopuyor bir bilsen... Cadı ve genç prenses diyor da bunlar yennefer ve triss mi tam olarak anlamadım. Spoiler yememe ihtimalin daha yüksek bence.
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simbolmina 8 ay
Hay senin bıyığına. İnsallah gerçek sakal bırakır da video edit yapmazlar Superman gibi
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rohan32 8 ay
Buraya 1$ bırakıyorum .
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DH Misafiri 8 ay
nikolaj coster waldau(hazır game of thrones'da bitiyorken) yada anson mount oynasaydı tip olarak daha iyi olurdu sanki.
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profecco 8 ay
Yabancı dizileri çok izliyorum. En uygun oyuncu Aidan Turner'dı aslında yazık oldu.
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