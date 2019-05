The Witcher dizisinde başrolü üstlenecek isim belli oldu

Tam Boyutta Gör

CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan The Witcher, dizi oluyor. Bir süredir yapım aşamasında olan The Witcher dizisi için hazırlıklarına hız veren Netflix, dizide Rivialı Geralt'a hayat verecek ismi açıkladı.

The Witcher serisinin ana karakteri olan Geralt'ı, Superman rolüyle tanınan ünlü oyuncu Henry Cavill canlandıracak. The Tudors dizisi ile ün kazanan Cavill, DC sinematik evreninde Superman'i canlandırmasının yanı sıra The Man from U.N.C.L.E. ve Mission: Impossible - Fallout gibi filmlerde de yer alarak Hollywood'un yıldız isimleri arasında yerini aldı.

Andrzej Sapkowski'nin The Witcher oyunlarına da kaynaklık eden kitap serisinden uyarlanacak dizinin senaristliğini Lauren S. Hissrich (Daredevil, The Defenders) üstleniyor. Başta ilk bölüm olmak üzere ilk sezonun dört bölümünü Game of Thrones'un yönetmenlerinden Alik Sakharov yönetecek.

Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın hikayesini anlatıyor. İnsanların çoğu zaman yaratıklardan bile daha kötü olduğu bu dünyada yalnız başına dolaşan Geralt'ın yolu güçlü bir cadı ve genç bir prenses ile kesişecek. Üçlünün bu tehlikeli Kıta'da hayatta kalabilmek için birlikte çalışması gerekecek.

İlk sezonu 8 bölümden oluşacak The Witcher dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmış değil, ancak ilk sezonun 2020 yılında yayımlanması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör