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    Squid Game'in 3. sezonundan ilk fragman ve afiş yayınlandı

    Netflix'in en çok izlenen dizisi olan Squid Game 3. sezonuyla geri dönüyor. Haziran ayında izleyici ile buluşacak yeni sezondan ilk fragman ve poster paylaşıldı.         

    Squid Game 3. sezon Tam Boyutta Gör
    Aralık ayında yayınlanan 2. sezonuyla bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitleyen Squid Game, çok yakında 3. sezonuyla geri dönecek. Bu kez seyircileri çok bekletmeyecek olan Netflix, aynı zamanda final sezonu olacak 3. sezonu 27 Haziran'da yayınlayacak.

    Heyecanla beklenen 3. sezonun yayın tarihinin yaklaşmasıyla birlikte tanıtım çalışmalarını hızlandıran Netflix, bugün yeni sezondan ilk fragmanı ve afişi paylaştı.

    Squid Game 3. Sezon, 27 Haziran'da Yayınlanacak

    3. sezondan yayınlanan bu ilk fragman, 2. sezonun sonunda yaşananların nasıl sonuçlandığını da açık ediyor. Çünkü başarısız olan ayaklanma girişimi sonrası oyunların yeniden başlatıldığını görüyoruz. Daha önce bu oyunlardan sağ çıkmayı başaran Seong Gi-hun'un bir kez daha oyunu alt etmesi gerekecek gibi görünüyor.

    Squid Game 3. sezonla final yapacağı için bu sezonun öncekilerden bile daha kanlı olması bekleniyor. Nitekim dizinin oyuncularından Jo Yu-ri de geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda hayranları yeni sezon hakkında uyarmış ve 3. sezonun "hayal edemeyecekleri kadar vahşi ve acımasız" olacağını söylemişti.

    Squid Game 3. sezonda Lee Jung-jae (Gi Hun)'nin yanı sıra Yim Si-wan, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Park Gyu-young ve Wi Ha-joon da 2. sezondaki rolleriyle geri dönecek.

    Squid Game 3. sezon fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör

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