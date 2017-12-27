Netflix’ten Bright için çok hoş bir yerelleştirme örneği

İçerikleri yerelleştirme konusunda önemli adım atan firmalardan birisi olan Netflix, iddialı dizisi Stranger Things için Sadettin Teksoy’lu fragmanının ardından şimdi de Bright için hafızalarda kalacak bir örneğe imza attı.

Madem Orksun alem korksun

Will Smith’in başrolü oynadığı orijinal Netflix filmi olan Bright, platformun en büyük bütçeye sahip yapımlarından birisi. 90 milyon dolar bütçeye sahip olan film geçtiğimiz hafta erişime açıldı ve çok beğenildi. Şimdiden Bright 2 için de anlaşmalar yapılmış durumda.

Esrarengiz yaratıklarla insanların birlikte yaşadığı alternatif bir evrende geçen Bright, Los Angeles polislerinden insan olan Ward ile Ork olan Nick’in çok güçlü bir silahı bulmak için zoraki ortaklık yapmasını anlatıyor.

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Bright’ın ülkemiz için yapılan fragmanı ise oldukça ilgi çekici. Zaten Netflix genelde bir mini dizi tadında yerli fragmanlar hazırlıyor. Fragmanda İstanbul’un kenar bir Ork mahallesine gidiyoruz. Ork berber, kaportacı veya halı silkeleyen teyze artık İstanbul kültürünün bir parçası haline gelmiştir.

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Fragman bu entegrasyona dikkat çekerken Will Smith’li devriye sahnesi ile sona eriyor. Özellikle Orkgücü Spor ve Ork traşı isteyen Elfin diyalogları fragmanı eğlenceli hale getirmiş. Diğer taraftan İstanbul’un farklı reklam panolarında da OrkBank sonsuz vadeli hesap, Orkflix video platformu ve Orkolin diş macunu afişleri hoş bir sürpriz olmuş.