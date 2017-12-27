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Netflix’ten Bright için çok hoş bir yerelleştirme örneği

Netflix’in iddialı yapımı Bright için ülkemizde de agresif bir tanıtım kampanyası başladı. Yerelleştirilmiş fragmanın yanında ilgi çekici reklam afişleri de karşımıza çıkıyor.
1 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İçerikleri yerelleştirme konusunda önemli adım atan firmalardan birisi olan Netflix, iddialı dizisi Stranger Things için Sadettin Teksoy’lu fragmanının ardından şimdi de Bright için hafızalarda kalacak bir örneğe imza attı.

Madem Orksun alem korksun

Will Smith’in başrolü oynadığı orijinal Netflix filmi olan Bright, platformun en büyük bütçeye sahip yapımlarından birisi. 90 milyon dolar bütçeye sahip olan film geçtiğimiz hafta erişime açıldı ve çok beğenildi. Şimdiden Bright 2 için de anlaşmalar yapılmış durumda.

Esrarengiz yaratıklarla insanların birlikte yaşadığı alternatif bir evrende geçen Bright, Los Angeles polislerinden insan olan Ward ile Ork olan Nick’in çok güçlü bir silahı bulmak için zoraki ortaklık yapmasını anlatıyor.

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Bright’ın ülkemiz için yapılan fragmanı ise oldukça ilgi çekici. Zaten Netflix genelde bir mini dizi tadında yerli fragmanlar hazırlıyor. Fragmanda İstanbul’un kenar bir Ork mahallesine gidiyoruz. Ork berber, kaportacı veya halı silkeleyen teyze artık İstanbul kültürünün bir parçası haline gelmiştir.

 

Netflix’ten Bright için çok hoş bir yerelleştirme örneği
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Fragman bu entegrasyona dikkat çekerken Will Smith’li devriye sahnesi ile sona eriyor. Özellikle Orkgücü Spor ve Ork traşı isteyen Elfin diyalogları fragmanı eğlenceli hale getirmiş. Diğer taraftan İstanbul’un farklı reklam panolarında da OrkBank sonsuz vadeli hesap, Orkflix video platformu ve Orkolin diş macunu afişleri hoş bir sürpriz olmuş.

 

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KaleyDeskop 1 yıl en beğenilen
4 gün öncenin haberi, günaydın!
neyse film hem özgün hemde çok iyi atmosfere sahipti, çoğu kişi eleştirmiş, anlamıyorum lord of the rings mi bekliyordunuz :)
4 gün öncenin haberi, günaydın!neyse film hem özgün hemde çok iyi atmosfere sahipti, çoğu kişi eleştirmiş, anlamıyorum lord of the rings mi bekliyordunuz :)...
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emre_virüs 1 yıl
çok iyi olmuş, eğer bir yerelleştirme daha yaparsa sıradaki filmi P2P den izlemem
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DH Misafiri 1 yıl
Vermis oldugunuz video baglantisi orijinal videoya ait degildir. Lütfen en azından link verirken dikkat edin. Netflix Turkiye sayfasından yayınlayın.
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napolyon94 1 yıl
Öyle şiddetle takdir ettim ki, NFX üyeliği aldım, ilk ayı deneme gerçi ama 3 gündür mesudum :)
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cosica 1 yıl
fragmanlar filmden daha eğlenceliymiş. Ork'u maskara etmişler resmen.
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01myavuz 1 yıl
Afişteki beyaz toros ta önemli tabii.
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CoreXXX 1 yıl
bu dizimi filmmi :) birtane indirdim internetten seyrettim devamımı var bunun şimdi. ayrıca çok hoşuma gitti
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adminia 1 yıl
Film güzel ve dublajı çok kaliteli olmuş. Ama reklam hepsinden daha iyi
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frostburn 1 yıl
ben bunu dizi sanıyordum film olması daha cezbedici , insanlar dizileri artık 3-4 senelik bir yatırım olarak görüyor ve ona göre izleyip eleştiriyorlar , ilk pilot bölüm tutmazsa diziler için yapılan onca yatırım çöpe gidiyor.
film için eleştiriler daha makul seviyede kalıyor , kesinlikle izleyeceğim ilk fırsatta.
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ONY86 1 yıl
fragmanı izleyince baya güldüm hoşuma da gitti :)
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OverClocK1ng 1 yıl
Film çok iyi olmadıktan sonra ne yerleştirirlerse yerleştirsinler. İzledim ve Eh işte denilecek bir film. Aynı şekilde arkadaşım da çok fazla beğenmemiş. Orta seviye film işte.
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strathmorea 1 yıl
Filmi az önce izledim. Çok güzeldi ve atmosfer, konu, işleniş olsun orijinal bir havadaydı. Sürekli biri diğerinin devamı gişe filmlerinin arasından sivrilen iyi bir film izledim.
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