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HTC’den akıllı lamba geliyor

Bugüne kadar akıllı telefon pazarı haricinde farklı sektörlerle de şansını deneyen ancak sanal gerçeklik haricinde başarılı olamayan HTC ısrarını sürdürüyor.
1 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon sektöründe aradığını bulamayan HTC yeni bir sektöre adım atmak üzere olabilir. Alınan yeni bir patent onayı firmanın çevresini algılayabilen akıllı bir lamba üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Yaşlılara yönelik

Firmanın ana akım ev aletleri sektörüne gireceğini söylemek biraz yanlış olur zira akıllı lamba daha çok medikal sektörüne yönelik bir tarzda geliştirilmiş. Kazaların en çok yaşandığı yer olan banyolarda kullanılacak.

 

HTC’den akıllı lamba geliyor
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Oda çapında algılama yapabilen sensörlerle donatılmış akıllı lamba, bir kişinin düştüğü, yerde veya oturmuş vaziyette uzun süre hareketsiz kaldığı durumları tespit ederek bir problem olup olmadığını anlamaya çalışıyor.

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Aslında özellikle yaşlı insanlar için bu tür sensörler mevcut ancak farklı olarak HTC’nin iki adet sinyal anteni ekseni etrafında dönüyor ve yerdeki kişi hakkında daha fazla bilgi toplamaya çalışıyor. Ayrıca iki adet radyatör ile kişinin yaşam belirtisi gösterip göstermediği de anlaşılmaya çalışıyor.

Göründüğü kadarıyla HTC oldukça gelişmiş bir takip cihazı ortaya çıkarmış. Özellikle yaşlı bakım evlerinde veya yaşlıların kendi evlerinde büyük faydası olacaktır. Bununla birlikte HTC yeni sektörde ne kadar başarılı olur bilemiyoruz.

Aslında HTC Vive teknolojileri ile elde edilen tecrübelerin bu tür alanlara aktarılması firma açısından büyük bir avantaj olabilir. Zira yaşlı bakım veya bebek bakım gibi alanlarda gelişmiş teknolojiler çok fayda sağlıyor. 

 

https://www.slashgear.com/htc-lightbulb-may-detect-your-bathroom-slips-25512771/amp/ Yorum Yaz
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INumber1OneI 1 yıl
abi neden bu işlerler uğraşıyorsunuz en iyi olduğunuz konuya yönelsenize ya
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intel7mix 1 yıl
Hep htc almak isteyip ama ya pilinden kıstılar yada başka bir yerlerinden hiç nasip olmadı
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mert1907 1 yıl
Lamba bile akıllandı ama siz hala...
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murat5555 1 yıl
ne yaptın sen htc. hani telefon yapacaktın. hani çok satacaktın. bu günleri de mi görecektik emektar yol arkadaşım.
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